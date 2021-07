Ez a legendás Mézes Gergő titka: univerzális bizniszt épített Vizsolyban a méhekre

Az ország legfiatalabb méhész mestere volt Molnár Gergely, amikor 22 évesen – még a gödöllői egyetem hallgatójaként – kézhez kapta egy szakmai tanfolyam elvégzését igazoló oklevelét. Akkor döntötte el, hogy nem gépész, hanem inkább méhész lesz. Elkezdte álmai megvalósítását, egy univerzális méhészet létrehozását lakhelyén, a zempléni Vizsolyban.

Mindent el akart érni, amit ebből a mesterségből ki lehet hozni – mondta a kezdetekről. 2004-ben mínusz 17 ezer forinttal indult. Nagyanyjától kért segítséget, ám ő nem pénzt, hanem három hordó mézet adott neki, és a lelkes, elszánt fiatalember ezt kiárusítva kezdte lépésről lépésre bővíteni a tevékenységét. A méhek szorgalmával járta a vásárokat, az ország minden részében megfordult.

A szakma csínját-bínját édesapjától tanulta, aki csaknem huszonöt éve, amikor Gergő tizenkét éves volt, vágott bele a méhészkedésbe. Ma is együtt viszik a családi vállalkozást. Több száz méhcsaláddal dolgoznak, és nyolc éve, ugyancsak Vizsolyban megnyitották az ország első mézmúzeumát is.

A látogatók betekintést nyerhetnek a méhek csodálatos világába, mézet kóstolhatnak, közösen meg tudjuk keresni a méhkirálynőt, a heréket, megismerhetik, milyen feladataik vannak a dolgozóknak

– adott rövid ízelítőt a múzeum működéséből.

A 2016-ban az Év Kiváló Méhészetének választott cég ma – a Gergőre az országjárása idején ráragadt becenév alapján – Mézes Gergő Méhészeteként fut, és tényleg univerzálissá vált.

Csak méhmérget nem gyűjtünk még, de erre is zajlanak az előkészületek

– mondta.

Nemcsak fajtamézeket, hanem virágport, propoliszt, méhpempőt is termelnek, a méhviaszból gyertyát készítenek, saját méztöltő üzemük van, és 2016 óta – Magyarországon ugyancsak elsőként – apiterápiás, vagyis a méhek által előállított anyagokat gyógyító céllal használó vendégházat is működtetnek. Merthogy gyógyhatású szinte minden méhészeti termék, sőt még a kaptárlevegő és a méhek rezgése is. Ezért van például olyan faházuk, amely alatt egymillió méh lakik.

Ezek nyomják fel a propoliszos, méhviaszos illatot, és átadják az ember energiaszintjénél magasabb biorezonanciájukat

– avatott bele a részletekbe.

Gergő, aki 2008-ban az Év Méhésze lett, és évek óta a Takarékbank ügyfele, szeretné, ha gyermekei is a nyomdokaiba lépnének. Két kisfia közül a nagyobbiknak már kétévesen volt saját méhészkalapja, overallja, füstölője és kaptárvasa. Gergő hitvallása szerint ugyanis „szimbiózist kell létrehozni a méhcsalád és a család között, hogy meglegyen a harmónia.”