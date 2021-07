Megéri az árát ez a nyári fogás: az étkezés koronája a pikáns mézes saláta

A nagy melegben sokszor csak egy könnyű kis salátára vágyunk, hogy elvegye az éhünket. Az alábbi recept remek párosítás egy esti grillparti húsos fogásaihoz, de ebédnek is megállja a helyét önmagában vagy finom és egészséges köretként. Ráadásul a sárgarépa számos vitamint tartalmaz, nyáron pedig különösen jót tesz a bőrünknek, ha fogyasztjuk, és így elkészítve a zsírban oldódó vitaminokat is hasznosítja belőle a szervezet. A saláta mézzel megbolondítva rendkívül finom, pikáns ízű lesz, arról nem is beszélve, hogy a méz számos jótékony hatását is élvezhetjük majd falatozás közben, hisz amellett, hogy az immunrendszerünkre nagyon pozitív hatással van, még az íze is mennyei.

A természet édes ajándéka: méz A méz fogyasztása kalcium, réz, vas, magnézium, mangán, foszfor, kálium, nátrium, cink és kis mennyiségben B1, B2, B3, B5, B6, C-vitamin és ásványi anyag tartalma miatt is melegen ajánlott. A sötétebb mézek (pl. fenyő, erdei méz) vasban, rézben és mangánban is rendkívül gazdagok.

Mézes sárgarépasaláta almával

Hozzávalók:

3-4 db sárgarépa

2 db zöldhagyma

2 db alma

1 marék apróra vágott, pirított dió

1 citrom kifacsart leve

2 evőkanál méz,

1 teáskanál édes mustár, só ízlés szerint

4 evőkanál olívaolaj

1 kis csokor petrezselyem

Elkészítés:

A megtisztított sárgarépát a reszelő legnagyobb lyukán reszeljük vékony csíkokra (julienre), bátrabbak egy éles késsel is próbát tehetnek.

Az almát - akár hámozás nélkül is - reszeljük le ugyanezen a reszelőn, és rögtön keverjünk hozzá egy evőkanál citromlevet, hogy ne barnuljon meg.

A friss petrezselymet és zöldhagymát apróra vágjuk fel.

A mézet keverjük össze a mustárral és a citromlével, majd lassan csurgassuk hozzá az olívaolajat, és habverővel keverjük egyneművé az öntetet.

A felvágott zöldségeket, gyümölcsöket keverjük össze, majd forgassuk bele a salátaöntetbe, és keverjük össze alaposan a salátát, végül szórjuk meg a pirított dióval.

Címlapkép: Getty Images