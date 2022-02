Felejtsd el a pirulákat: igazi csodaszer ez a hungarikum, rengeteg betegséget gyógyíthat

Minden mézfajta sok, rendkívül értékes természetes anyagot tartalmaz, így hozzájárul a jól működő immunrendszer fenntartásához. De mit tud ez a kevésbé ismert fajta, a vaddohány nektárjából készült selyemfű méz, és mitől ennyire különleges? – Erre a kérdésre kerestük a választ Pintér József méhésszel, aki a tavalyi évben először készíttette a méhikékkel ezt a folyékony aranyat.

A Komárom-Esztergom megyében, Dadon élő méhész több mint 15 éve foglalkozik méhekkel, mivel azonban a térségben a selyemfű kevésbé van jelen. Ahogy mesélte, az emberek általában nem ismerik a selyemfű mézet, de aki már hallott róla, az szeretné megkóstolni, nála is sokan érdeklődtek már, ezért gyűjtetett a méhekkel nektárból, és azt érleltette finom édes mézzé.

Pintér József – ahogy mesélte - apósa mellett kezdett el méhészkedni. Később elvégezte a méhésziskolát, Gödöllőn az Agrártudományi Egyetemre járt, a gyakorlat mellé ott szerezte meg az elméleti tudást.

Onnantól kezdve, hogy végeztem az iskolával, kezdtem el teljes erőbedobással méhészkedni. Jelenleg 84 családdal dolgozom, de az, hogy épp hány családom van, annak függvénye, hogy mennyire kedvez a méhészkedésnek az időjárás. Van amikor csak 60 családom van, de 80-nál többel nem is bírnék el. Nem gépesítettem, mind a mai napig hagyományos technológiával dolgozom, a kaptárakat is magam csinálom fából. Számomra nem is a mennyiség, sokkal inkább a minőség az, ami fontos. Egyedül méhészkedem, a feleségem az, aki besegít. A selyemfűre tavaly sikerült először elmennem, amire viszont mindig járok, az a repce, az akác, a hárs a gesztenye és a napraforgó stb. Ha olyan az idő, hosszúra nyúlik az akác virágzása, akkor lépesmézet is készíttetek a méheimmel.

– közölte Pintér József méhész, aki időközben olyannyira megszerette szakmáját, hogy minden héten két alkalommal online videóban is népszerűsíti a mézek jótékony hatásait, emellett rendszeresen méztúrákat is szervez. Ahogy mesélte, azért is tartja fontosnak az ismeretterjesztést, mert lépten-nyomon azt tapasztalja, hogy az emberek alig két -három fajta mézet ismernek. Többnyire csak azokat, amiket a boltokban kapni: az akácot meg a vegyes virágmézet. A célom az, hogy az emberek jobban megismerjék a mézek jótékony hatásait, és tudatosan és rendszeresen fogyasszák a mindennapjaikban.

A selyemfű mézről is alig hallani, pedig Hungarikumnak számít

A selyemfű a meténgfélék családjába tartozó selyemkóró növénynemzetség Magyarországon előforduló egyetlen faja. Észak-amerikai eredetű, eredetileg a textilipar számára hozták az országba, agresszíven terjeszkedő évelő gyomnövény. Mézelőként ugyan kiváló („selyemfűméz”, „vaddohányméz”), de az őshonos fajok kiszorításával sok kárt okoz. Özönnövény, irtása törvény alapján kötelező. Hazánkban ennek ellenére hungarikumnak számít a selyemkóróméz, mivel Európában a növény csak nálunk alkot egybefüggő selyemkóró mezőket. Nálunk maradt, de már nem haszonnövényként. Főleg az alföldi homokos talajokon terjed, a Kiskunságban található nagyobb foltokban, amely jó méhlegelőt biztosít és nagyobb mennyiségű igazi selyemfű mézet ad.

Az akác után virágzik, száraz melegben 28-30 fokon nektároz legjobban. Más növényekkel egy időben nem virágzik. Illata erős és jellegzetes, íze enyhén vaníliás, színe víztiszta, vagy enyhén sárgás árnyalatú. Nehezen kristályosodó méz, jó tárolás esetében csak sokára kristályosodik ki. Kifejezetten ajánlott virágpor érzékenyeknek, ugyanis a növénynek nincs pollenje, vele egyidőben pedig kevés pollentartalmú virág nyílik.

Különbség akác és selyem-fű méz között (Fotó Pintér József)

Megfogja a méheket, ami nehézség a méhészeknek

A selyemfűnek azonban – tette hozzá Pintér József – van egy olyan veszélye, hogy nagyon megtizedeli közben a méhállományt, mert maga a növény nem ad virágport, csak nektárt. Mikor a méheket selyemfűre viszik, a méhcsaládok virágpor ínségben szenvednek, ez a család népességét nagyban visszafogja. Viszont a méhész ilyen veszteségeit a jó minőségű ízletes méz kárpótolja. Ez a jellemzője viszont kedvező a virágporra érzékenyeknek, hiszen a selyemfű méz gyakorlatilag pollenmentes.

Pintér József tavaly Pest megyébe ment fel a selyemfűért, a Dunántúlon ebben a térségben ugyanis nem találni egy biztonságos, nagyobb kiterjedésű méhlegelőt. A selyemkóró virágzása egyébként június–augusztus hónapokra tehető.

A selyemfű tényleg megfogja a méheket, nagyon visszaesik tőle az állomány, nem férnek hozzá könnyen a pollenhez, ez valóban a nehézsége.

– hangsúlyozta a méhész.

Ráadásul, ha a selyemfű – bár nem olyan ültetett növény, mint a repce vagy a facélia - tavasszal, virágzás előtt elfagy, akkor utána már nektárt sem ad annyit. Sokfelé irtják is, mert invazív faj, viszont maga a méze, aminek nagyon jellegzetes íze van, az egyik leghatásosabb természetes gyógyszer a gyulladások ellen. Ahogy Pintér József fogalmazott, bármiféle gyulladás van a szervezetben, a selyemfűméz nagyon nagy segítség lehet, ezért is keresik sokan. Igazi unikum ez a mézek között!

Ahogy meséli, nála 2950 forintra jön ki most egy üveg, a hárssal azonos áron lehet vásárolni – a többi méhésszel együtt középárban kínálják. Egy ezressel drágábban, mint például az olcsóbb kategóriába tartozó vegyes vagy napraforgó mézet (annak 1990 Ft/üveg az ára), de jóval minőségibb termék is, ezért drágább.

A méhész azt is hozzátette, hogy a magyar méhészek költségei az elmúlt időszakban – nem kis részben az inflációnak köszönhetően – folyamatosan és jelentősen nőttek. Elég csak az üzemanyag, vagy a faanyag árának emelkedésére gondolni, amiből például a kaptárokat készítik.

Ehhez képest az elmúlt 2-3 évben ő az árain átlagban 10-15%-ot emelt.

Íme, a gyógyhatásai

A selyemfű (vaddohány, selyemkóró) méz különlegesen illatos és jellegzetesen fűszeres ízű méz. Jó tárolási körülmények között későn, csak kétéves korában kristályosodik ki. Színe világos, hasonló az akácéhoz, talán egy árnyalattal sötétebb. Nyers ételek különleges ízesítője. Pollen (virágpor) tartalma alacsony, ezért a méhek nem gyűjtik a virágporát. A selyemfű mézet a világpiacon még nem ismerik, ezért is igazi hungarikum.

Kimagasló mértékben gyulladáscsökkentő, vérnyomásszabályozó hatású, szervezeterősítő, sebek, fertőzések, égések kezelésére is kiváló.

Mivel fogyasszuk?

Desszertméz, igazi finomság, ezért is leginkább önmagában fogyasszuk! Nyers ételeket különösen jó ízesíteni vele.

