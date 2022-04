Folyékony arany, de nem csak az ára miatt: igazi csodaszer ez a magyar méz

Nehéz évet zártak tavaly a méhészek, de volt elég méz Magyarországon, a méztermés és a tartalékok a mintegy 10 ezer tonna körüli belső fogyasztást a gyengébb eredmények ellenére is fedezni tudták. Ha visszatekintünk, azt láthatjuk, hogy az elmúlt öt év átlagos mézhozama 20 és 32 ezer tonna között volt, az utóbbi években drasztikusan csökkenő trend mellett.

A szakemberek nem győzik hangoztatni, hogy az ágazat évek óta küzd a klímaváltozás hatásaival, az enyhe telek után hideg tavaszok jönnek, és a tavaszi esőzések is rendre elmaradnak. Idén már erősen megmutatkozott, hogy baj van, január közepére megcsappant a hazai mézkészlet. Ennek mentén a szakértők azt tanácsolják: a rendszeres mézfogyasztók jól teszik, ha bespájzolnak a kedvenc fajtákból a téli időszakra.

Minden háztartásban helye van a méznek

A méz jótékony hatása, bármelyik mézé, a benne található 100-nál is több aromaanyagnak, 28 féle aminosavnak, 12 féle ásványi anyagnak, 10 féle szénhidrátnak, 8 féle vitaminnak, továbbá enzimeknek, szerves savaknak és baktériumölő anyagoknak köszönhető.

Minden méz - igazi méz! - rendkívüli hatással van az emberi szervezetre. Olyan összetevőket tartalmaz, amelyek ebben a formában semmi másban nem lelhetőek fel, sok százféle mikromennyiségű anyag. A méz a természet varázsa, nagyon komplex, a szerves anyagok közül rengeteget nem is tudtak még detektálni belőle, nem is tudják még, mi is az. Sok értékes eleme van, és az emberiség története során mindig ott volt mellettünk, az immunrendszerünk támaszaként, ahogy a természetből származó egyéb nyers élelmiszerek. A méz olyat tud, mindegy, melyik fajta, amit semmilyen más, mesterséges anyag nem. Manapság azonban már nincs ott mellettünk, elveszítettük vele a kapcsolatot, a mindennapjainknak már nem szerves része

- mondta korábban Takács Fulmer Ferenc, méhész és mézszakértő, az Aranynektár Kft. tulajdonosa a HelloVidéknek.

De vajon mi várható idén?

Egyelőre várakozó állásponton vagyunk mi, méhészek, de eddig nem volt túl biztató az időjárás, az aszály nagyon nem kedvez a méztermésnek. Reménykedünk abban, hogy lesz elég csapadék a tavaly év végi és idei év eleji csapadékszegény, aszályos időszak után, de az már most látszik, hogy jó, ha a 2021-es év méztermésének megfelelő mennyiséget be tudjuk gyűjteni

- mondta el kérdésünkre Popovics István méhész, hogy mire számítanak idén a szakemberek.

Ezért fogyasszunk mézet

A méz nagy mennyiségben tartalmaz úgynevezett invertcukrot (fruktózt és glükózt), összes cukortartalma 80% körüli, így jó azonnali, természetes energiaforrás lehet. B-vitaminok, C-vitamin forrása, kálium, kalcium, magnézium, és vas is található benne. Jellegzetes színét, ami fajtánként és évjáratonként is változik, flavonoidtartalmának köszönheti, így antioxidáns hatással is bír.

Meglepő lehet, de a méz hidrogén-peroxidot is tartalmaz, így baktériumölő hatása is lehet, de ezt egy benne található, peroxidáz nevű enzim hamar le is bontja, ezért ez a hatás csak minimális lesz. Tehát sokféle, hasznos, bioaktív anyag található a mézben, de ez egyrészt fajtánként változik, másrészt összességében csekély mennyiségben

- hívta fel a figyelmet Abonyi Orsolya dietetikus, aki kitért arra is, hogy ugyan a méznek számtalan jótékony hatása van, viszont vannak, akiknek nem, vagy csak mértékkel ajánlott a fogyasztása, például allergiásoknak vagy diabéteszben szenvedőknek.

Nagyon fontos, hogy egy éves kor alatt nem szabad mézzel, mézet tartalmazó étellel kínálni a kicsiket, mert esetlegesen tartalmazhat Clostridium botulinum által termelt toxinokat, ami károsíthatja az idegrendszert. Cukorbetegség esetén sem javasolt a mézfogyasztás, hiszen hozzáadott cukorként a kerülendő élelmiszerek közé tartozik. Fruktóz malabszorpció, azaz felszívódási zavar esetén sem szabad mézet fogyasztani, a méz nagy mennyiségben tartalmaz fruktózt, és a méz fajtájától függően a pollenallergiások is legyenek körültekintőek! A méz állati eredete miatt vegán táplálkozás esetén sem fogyasztható

- magyarázta a szakember.

Aki nem tartozik a fent említett kivételek közé, annak viszont érdemes lehet mézet fogyasztani cukor helyett. Ahogy a szakértő mondja, amíg a finomított cukor 100%-ban egyszerű, gyorsan felszívódó szénhidrát, glükóz, és fruktóz (szacharóz) forrása, addig a méz, ha kis mennyiségben is, de számos egyéb, hasznos, bioaktív anyagot tartalmaz.

De ne feledkezzünk meg róla, hogy energiatartalmuk majdnem ugyanannyi, így a túlzásoktól ódzkodva, a mértékletesség elvét mindig betartva élvezzük a mézek jellegzetes, édes-savas ízét

- tette hozzá Abonyi Orsolya dietetikus.

A mézharmat vagy édesharmat méz

Mézharmat vagy édesharmat méznek kimondottan a nem virágzó fák nektárjából készülő, a méhek által növények levelein található mézharmat összegyűjtésével előállított mézet nevezik. Emiatt az erdei méz virágportartalma elenyésző. Az ára különlegessége és ritkasága miatt viszonylag magas, termelőknél 1900-2300 Ft közötti áron vásárolhatunk meg belőle 500 grammot.

Minden édesharmat (mézharmat) méz erdei méz, de nem minden erdei méz mézharmat (édesharmat) méz. Az édesharmat (mézharmat) mézet a méhek az erdei növények (fenyő, tölgy, fűz, gesztenye stb.) levelein található mézharmat összegyűjtésével állítják elő, ezért virágportartalma jelentéktelen. Ásványi anyag tartalma viszont rendkívül magas, ezért kizárólag önmagában, hőkezelés nélkül fogyasztandó. Különleges aromája egyedülálló a mézfajták között. Légúttisztító és idegnyugtató hatása is ismert. Nagyon sötét színű, enyhe illatú, markáns ízű méz, sokan ezért nehezen barátkoznak meg vele, mert kicsit fanyarabb például a nálunk legnépszerűbb akácnál vagy virágméznél

- mondta el Popovics István, akinek arany fokozatú elismerést nyert 2016-ban az édesharmat méze az Év Kiváló Magyar Méze országos versenyen. A méhész extra tippként osztotta meg velünk, hogy ezt a mézet vörös húsos ételekhez adva kiválóan emeli ki azok aromáját, kissé pikánssá varázsolva az eredeti ételt, miközben egy kanálnyi egészséget csempész bele. Ennek érdekében a főzés végén tegyük az ételhez a mézet.

Az édesharmat vagy mézharmat méz jótékony tulajdonságai

Ez a fajtaméz nagyon sötét, szinte fekete színű, enyhe illatú, markáns ízű, de évről évre az íze a gyűjtési területtől függően változik. Ásványi anyag tartalma kimagasló, különleges aromája egyedülálló a mézfajták között, illata enyhe, a fenyőerdő illatára emlékeztet, rendkívül sűrű állagú, kristályosodási időtartama lassabb, de hajlamos rá, alacsony a virágportartalma.

Erősíti az immunrendszert, növeli az állóképességet. Természetes gyógyszerként bevethetjük hörg- és légcsőhurut esetén, a hangszálak és a gége gyulladásakor, illetve akut és krónikus mandulagyulladás esetén.

Immunerősítő hatású,

kimagaslóan gazdag ásványi anyagokban,

ásványi anyagtartalma mellett vastartalma is rendkívüli, így vérszegényeknek ajánlott,

értisztító, koleszterinszint karbantartó/csökkentő

légúttisztító, légúti hurutos megbetegedésekre vagy ezek megelőzésére kiváló

idegnyugtató,

vesetisztító és húgyúti fertőtlenítő

Hogyan fogyasszuk?

Önmagában napi 4-5 kiskanállal reggelikhez, kenyérre kenve kitűnő, tejben fogyasztva izgalmas aromát kölcsönöz az italnak, teában rendkívüli módon erősíti a tea eredeti ízét és gyógyhatásait, különleges ízével remekül egészíti ki azt. Vörös húsos fogások remek ízesítője lehet, ha szeretjük az édes-pikáns ízeket, az ázsiai ételek kiváló kiegészítője, de a paradicsomos-húsos fogások savasságát is elvehetjük vele cukor helyett.

Címlapkép: Getty Images