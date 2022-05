Horror áron mérik a hazai boltokban: pedig igazi csodaszer ez a magyar termék

Bár tény, hogy nem tartozik a legolcsóbb élelmiszerek közé a méz, megéri megvásárolni és fogyasztani is, hiszen számos jótékony hatással bír, ráadásul nem fogy el egy-két nap alatt, sok ideig kitarthat rendszeres fogyasztás mellett is - írta mai cikkében az Agrárszektor.

Egy kilogramm akácméz 3700 forintba, míg egy kiló ámorakác méz 3000 forintba kerül.

A lépesméz kilója 4500 forint, a propoliszos méz 500 grammja pedig 3700 forint. Ha valaki igazán szeretné támogatni és erősíteni az immunrendszerét, azoknak ajánlott a méhkenyér, mely ugyan borsos áron mozog (6800 forint 100 gramm). Az Agrárszektornak nyilatkozó méhész még egy fontos dologra felhívta a figyelmet: elterjedt a szakmában az oxálsav használata, véleménye szerint azonban ez nem feltétlenül a legjobb módszer.

Megkopnak tőle a méhek. Én is próbáltam, nekem anyaveszteségeim lettek, arról nem is beszélve, hogy feketék voltak a bogarak, pedig az oxálsav használata előtt gyönyörű, csillogó méheim voltak – amire egyébként törekedni is kellene.

- közölte a méhész, aki a lapnak azt is elárulta, hogy 2021 egy gyengén közepes év volt, 2020-ban a repceméz volt a legjobb, de tavaly elfagyott, így az minimális lett tavaly. Az időpont, a hőmérséklet, a család összetétele és az időzítés is kulcsfontosságú.

Címlapkép: Getty Images