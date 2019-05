Példaértékű összefogás: jótékonysági estet rendeztek egy piciny faluban

Katalin a Darány településén végzett önkéntes szociális munkájával vívta ki a helyiek tiszteletét. Bár végül lemaradt a győzelemről néhány százalékkal, a munkája azt mutatja, hogy egy kistelepülésen, icipici dolgokkal, pusztán önzetlen lelkesedéssel is lehet másokon segíteni és el lehet érni változást.

Darányban egy áprilisi estén került sor a jótékonysági est megnyitójára, melyet egy 7 éves leukémiás kislánynak, Szász Lillának szerveztek. Lilla visszaeső beteg, ezért heti két-háromszor Budapestre vagy Pécsre kell mennie kemoterápiára, emiatt nem is tudott részt venni az eseményen, folyamatos rosszulléttel küzd, és a szülei sincsenek olyan lelkiállapotban, hogy kicsit kieresszenek, és részt vegyenek az eseményen.

A darányi művelődési házban tökéletesen sikerült a rendezvény, sikerült négy neves fellépőt is meghívni az eseményre. Először a Balaton Hangja 3. helyezet t Gara Bella, a közeli nagyatádról Zalatnay Cinitől, Vincze Lillától és Christina Aguilerától énekelt, majd Pécsről Mr. Wrong Fess és a crew-ja adott elő az idősebb falusi környezetre targetált hiphop számokat, aztán a "barcsi kislány" Bodrogi Beáta következett, akit a mulatós zene kiskirálya, Kiss Dániel követett. Katalin szerint így sikerült is kilencven jegyet eladniuk, emellett pedig sikerült több száz sorsjegyet is értékesíteni. Pécsről és Barcsról is érkeztek felajánlások a műkörmöstől, pizzérián át tetoválókig sokan megmozdultak.

Lilla 4 éves kora óta beteg, szülei nem is tudnak dolgozni, mert a kislány folyamatos felügyeletet és szállítást igényel, ezért az anyagi helyzetükön is próbálnak segíteni, mondta Katalin. Azt mondta, a család kap tartós élelmiszert, tisztitószereket, ez utóbbira nagy szükségük is van, hiszen a kislánynak steril környezetre van szüksége. Hat éve költözött a faluba a család, és nagyon zárkózottak, mondta az asszony. Katalin motivációi annál inkább érthetőek, mert mint mondta, a nővére is rákos, így teljesen át tudja érezni a család helyzetét.

Szerencsére néha sikerült máshonnan is pénzt gyűjteniük, például a magyar válogatott kapusa, Gulácsi Péter is felajánlotta a mezét, amire a Vaterán lehetett licitálni a hónap végéig. A pénzt a család kapta. Katalin lánya Németországban dolgozik. Azt mondta, amikor a Facebookra kitette a hirdetést, a lánya kollégái is összedobtak néhány tízezer forintnyi eurót a családnak. Ezt a kislány egy német nyelvű felirattal köszönte meg.

Örülök, hogy ennyi jó ember segít nekünk, pedig ebben a világban, főleg Darány környékén nagy a szegénység. Nekem meg ez az életem, nyugdíjas vagyok, ráérek.

- mondta Katalin.

Az asszony szeretné a jótékonykodásba bevonni a fiatalokat is, ezért hívott többeket, hogy megtanulják tőle a szociális segítség csínját-bínját. Nemcsak Lilla családján, de több nyugdíjasnak is segít, pályázatokat ír, amit aztán a falu polgármestere is átnéz. Nem is tagadja, hogy nagyon elégedett a polgármesterrel, néha kampányol is neki.

A megnyitóbeszédre nagyon készült, az est előtt elárulta, nem szeretné elsírni magát, miközben beszél, de ez végül nem jött össze. Szombat este Butorné szerint 2-300 ezer forintot gyűjtöttek.