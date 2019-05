Nem csak elhagyatott községekbe lehet költözni a falusi csokkal: mutatjuk a legjobb helyeket

A nemrég megjelent 109/2019. (V. 13.) kormányrendelet szerint 2486 település van ma Magyarországon, ahol július 1-jétől igényelhető használt lakás vásárlásához és bővítéséhez a kibővített családi otthonteremtési kedvezmény, vagyis a falusi CSOK. Tévedés azonban azt hinni, hogy ezek közül mindegyik rosszul megközelíthető zsákfalu; számos kiváló infrastruktúrával, közlekedéssel és jó elhelyezkedéssel rendelkező település, sőt, város is található a listán, derül ki az OTP Ingatlanpont közleményéből.

Meglepő lehet, de a Balaton déli partjának kedvelt városa, Fonyód, az északin pedig Balatonkenese is a rendelkezés hatálya alá tartozik, vagyis, ha valaki egy Balaton-parti városba költözne, annak sem kell lemondania a kibővített állami támogatásról. Az összes helység közül Tihanyban a legdrágábbak a lakóingatlanok, majdnem 380 ezer forintba kerül egy átlagos négyzetméter, amely meghaladja a legolcsóbb budapesti kerületekét is.

Igaz, hogy számos Balaton-parti település szerepel a listán, sőt a TOP 20 legdrágább település közül 14 is itt található, azonban inkább azok a jó közlekedéssel és egyéb infrastruktúrával rendelkező területek lehetnek a legnépszerűbbek, amelyek nagyvárosok közelében helyezkednek el.

– fogalmazott Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Az OTP Ingatlanpont várakozásai alapján a következő települések jó eséllyel lehetnek kiemelten népszerűek a falusi CSOK igénylők körében:

Sződ, Pest megye

Sződ Göd közvetlen szomszédja, ami a Duna bal partjának legdrágább és egyben egyik legnépszerűbb agglomerációs települése. Mind az elhelyezkedés, mind a közlekedés jól megoldott, a nemrég felújított Budapest–Vác vasútvonalon saját állomása van a településnek, illetve a folyamatos felújítás és korszerűsítés alatt álló M2-es autópálya is játszva elérhető innen. Igaz, hogy egy átlagos négyzetméter nem olcsó, és csak az elmúlt egy év alatt harmadával drágult, de még mindig 280 ezer forint alatt van.

Tök – Perbál, Pest megye

A két szomszédos budai agglomerációs település igen népszerű lehet a vásárlók körében falusias jellege, a borospincék hangulata, valamint elhelyezkedése miatt. Igaz, hogy jelenleg a közlekedés nem a legjobb, de ha az M0-ás körgyűrű nyugati szakasza is megépül, sokkal gyorsabban megközelíthető lesz a főváros. Mindkét település ingatlanpiaca felfutóban van, az átlagos négyzetméterárak 2018-ban több mint harmadukkal drágulva, 220 ezer forint környékére emelkedtek.

Gönyű, Győr-Moson-Sopron megye

A Duna-parti település csupán 15 kilométerre fekszik Győrtől, ingatlanárai mégis eltörpülnek a megyeszékhelyé mellett: átlagosan felébe, 160 ezer forintba kerül egy négyzetméter. A Duna közelsége, és a kedvező elhelyezkedés miatt tökéletes célpontja lehet egy győri nagycsaládnak.

Nyárlőrinc, Bács-Kiskun megye

Nyárlőrinc Kecskeméttől 15 kilométerre helyezkedik el, autóval és vonattal egyaránt 20 perc alatt érhető el a megyeszékhely. Az átlagos négyzetméterár csak 100 ezer forint körül van, ami a harmadát sem éri el a kecskeméti árszintnek, így remek választás lehet az ingázó családok számára.

Maroslele, Csongrád megye

Maroslele a Szeged–Hódmezővásárhely–Makó háromszög közepén fekszik, 15-20 percre a városoktól. A település tárt karokkal várja a betelepülőket, a hamarosan elérhető falusi CSOK mellett saját támogatási programmal is rendelkeznek. Minden lehetséges támogatást igénybe véve, akár minimális önrésszel is vásárolható használt ingatlan, hiszen egy négyzetméter átlagos ára még a 70 ezer forintot sem éri el. A rendezett falukép, a remek elhelyezkedés és az önkormányzati programok már fel is keltették az érdeklődést, így 2017-ről 2018-ra közel 50%-kal nőttel az ingatlanárak.

Szabadbattyán, Fejér megye

Szabadbattyán csupán 10 kilométerre található Székesfehérvártól, és remek közúti, valamint vasúti közlekedéssel rendelkezik, önálló felhajtót is kapott az M7-es autópályára. Az ingatlanárak nem olyan alacsonyak, nagyjából 150 ezer forintba kerül egy négyzetméter, de ez még mindig csak fele a fehérvári áraknak.

Sáránd, Hajdú-Bihar megye

Sáránd a 100 ezer forint alatti négyzetméterárakat felmutató települések sorát gyarapítja 90 ezer forintos átlagárával. 15 kilométerre fekszik Debrecentől, ami vasúti és közúti közlekedéssel is 20 percen belül elérhető.

+1 Nagyvázsony, Veszprém megye

Ugyan Nagyvázsony már 25 kilométerre fekszik a megyeszékhelytől, Veszprémtől, így a bejutás is nehézkesebb, azonban az átlagos négyzetméterárak nem érik el a 130 ezer forintot sem. Aki ide költözik, egyszerre élvezheti a Balaton és a nagyváros közelségét, illetve a Balaton-felvidék különleges hangulatát.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba