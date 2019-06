Ennyien jogosultak a babaváró támogatásra: itt vannak a részletek

A portál ötezer válaszadó bevonásával készült reprezentatív felmérése alapján a babaváró támogatás iránt érdeklődők hetven százaléka jogosult a támogatásra, míg a többiek nem felelnek meg valamelyik feltételnek.

A leggyakoribb elutasítási ok a nem megfelelő családi állapot, amikor az igénylők nem házasok, vagy egyik fél sem első házasságában él és van gyermekük (11,5 százalék az összes válaszadóra vetítve).

A második leggyakoribb elutasítási ok az, hogy az érdeklődő rossz adósként szerepel a központi hitelinformációs (KHR) rendszerben (8,7 százalék), de gyakori a legalább három éves folyamatos TB jogviszony hiánya is (8,4 százalék). A fennálló NAV tartozásuk miatt is sokan bukhatják a kedvezményes hitelt (2,1százalék).

A házasság és a NAV tartozás tilalma elvileg gyorsan orvosolható, ezt követően pedig az igénylő azonnal jogosultságot szerez a babaváró támogatás igénybételére. Ha minden babaváró iránt érdeklődő rendezi a fennálló NAV tartozását és házasságot köt, akkor a jogosultak aránya 70 százalékról 74 százalékra emelkedhet.

A portál egyedi online kalkulátorának segítségével minden érdeklődő ellenőrizheti, hogy megfelel-e a babaváró támogatás követelményeinek, ide kattintva.

2 772 milliárd Ft folyósítás három év alatt

A babaváró támogatás iránt érdeklődő, arra jogosult válaszadók a felmérés szerint átlagosan 9,2 millió Ft hitelösszeget igényelnének. Figyelembe véve, hogy az MNB a program három és fél éve alatt összesen 300 ezer db szerződésre számít, az igényelt átlagos hitelösszeg alapján a teljes folyósítás elérheti a 2 772 milliárd Ft-ot.

(Összehasonlításképpen: az idei év első három hónapjában havonta átlagosan 67 milliárd Ft új lakáshitel és 42 milliárd Ft értékű új személyi kölcsön szerződés született). A szakértők várakozása szerint elkerülhetetlen, hogy a személyi kölcsönök és a lakáshitelek kereslete bizonyos mértékben csökkenjen a Babaváró támogatás megjelenésével. A támogatás meglévő hitelek kiváltására is alkalmas lesz.

A Babaváró támogatás legfontosabb részletei

A támogatás egy szabad célú ingatlan fedezet nélküli kölcsön, melyet 2019. július 1-jét követően lehet igényelni. A hitelhez a futamidő alatt született gyermekek számától függően kamattámogatás és gyermekvállalási támogatás is kapcsolódhat. A maximálisan igényelhető összeg 10 millió forint, a futamidő legfeljebb 20 év lehet. A konstrukcióra legkésőbb 2022. december 31-ig le kell szerződni, azaz 3,5 évig lehet igénybe venni a támogatást.

Amennyiben a futamidő alatt megszületik a második gyermekünk, akkor az aktuális fennálló tőketartozás 30 százalékát elengedik, ha pedig a harmadik babánk is világra jön (vagy magzatként eléri a 12 hetes kort), akkor a teljes tartozás elengedésre kerül.

Ha nem születik gyermekünk az első 5 évben, akkor viszont egy összegben kell megfizetnünk az addig igénybe vett, nagyjából 2,1-2,2 millió Ft összegű állami támogatást, mégpedig legfeljebb 120 napon belül. Továbbá a futamidő hátralévő részére a kamatmentesség is megszűnne, a kamat pedig az 5 éves névleges futamidejű állampapír aukciós átlaghozamának 130 százaléka lenne, 5 százalékponttal növelve. (Ez jelenleg 7,76 százalékos kamatot jelentene.)