Gyászol a magyar sportvilág: legendás edzőtől búcsúznak

Ahogy a portál írta, Braskó Péter Miskolcon kezdte el edzőként iskolaépítő munkáját. Az MVSC-n belül 1970-ben alakult meg a judoszakosztály, amely a borsodi megyeszékhely egyik legsikeresebb egyéni sportágának bázisa lett. 1971-es évtől számítható a miskolci cselgáncs fénykora, de 1975-ben már ifjúsági Eb-n és rangos nemzetközi versenyeken indultak Braskó Péter tanítványai. A következő években nagyon sok tehetség került ki a szervezettől, bizonyíték erre a magyar judo-utánpótlás válogatottjai, akik számos érmet hoztak az európai és világversenyekről. Braskó Péter edzőként, szakosztályvezetőként, majd a rendszerváltás időszakától az egész egyesület elnökeként is dolgozott.

Tóth László, a Magyar Judo Szövetség elnöke:

Braskó Péter a nagy sportágalapítók közé tartozott, akik sajnos egyre kevesebben vannak közöttünk. Az ő működése határozta meg, hogy Miskolc környékén a judo ilyen magas szintű lett. A hőskorban, amikor 1975-ben Miskolc rendezhette az első ifjúsági barátságversenyt és’78-ban az ifjúsági és junior Európa-bajnokságot, mindezt az ő jelenlétének és kijárásának lehetett köszönni.



Nemcsak a miskolci judoklubban dolgozott, hanem Moravetz Ferencnek is sokáig segítője volt a nemzeti utánpótlás-válogatottakban. Személyes élményeim is vannak vele kapcsolatban, többször is utaztunk közösen és nagyon sokat készültünk fel együtt. Rendkívüli tiszteletnek örvendett nemcsak az edzők, hanem a versenyzők körében is. Nála a válogatottban soha nem az számított, hogy ki a miskolci, hanem valóban a válogatott érdekét nézte. A tanítványai közül Hajtós Berci mellett mindenképpen meg kell megemlíteni Tóth Mihályt, aki a ’70-es évek meghatározó nehézsúlyú judósa volt. A folyamat Fürjész István Európa-bajnokkal folytatódott, aztán Illyés Miklóssal, aki olimpikon és világbajnoki ötödik lett, és a mostani miskolci sztárjudós, Gercsák Szabina is az ő alapjainak köszönheti, hogy a világon minden versenyt megnyert az utánpótlás kategóriában.



Az egyik legnehezebb feladatom mint sportági elnök, hogy búcsúzzak a régiektől. A judo akkora család lett az elmúlt évtizedekben, hogy szinte családi tragédiaként éljük meg, hogy ezek a mesterek nem lehetnek közöttünk. Ezért nagyon fontos, hogy ápoljuk az emléküket, hogy a mostani judós gyerekek is tudják, kinek a munkájával, kinek a vezetésével jutottak el oda, hogy Miskolcon nagyon szép judoélet van. A magyar judo szövetség saját halottjának tekinti Braskó Pétert, az MVSC-vel közösen fogjuk a temetését megszervezni.



A magyar judo nagyon szerencsés volt, hogy több olyan fanatikus, elszánt edző építhette föl a sportágat, mint ő, ezek a mesterek azért szenszejek, mert életművük alapján sikerült ilyen teljesítményt elérni. Egy régiónak határozta meg a judoéletét. Azok az edzésfajták, technikai edzések, amelyeket ő bevezetett a magyar judóban, újak voltak és ezért is érhettek el nagyon komoly sikereket. Az, hogy a válogatott mellett is dolgozott, mutatja a jelentőségét. Az a fajta elhivatottság, szigor és hitvallás, ahogy a mestereink hittek a magyar judo fejlesztésében, a judoszövetség és a mestereknek és edzőknek a mostani munkáját is meghatározza.



Hihetetlen, de két napja megjelent álmomban Péter bácsi. Kicsattanó erőben volt, és egy útra készültünk közösen. Ez nagyon bennem volt, amikor meghallottam a halálhírét. Ez az álom talán azért volt, hogy elbúcsúzott néhányunktól.