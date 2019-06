Ebbe az iskolába járatja gyerekét a vidéki elit

A projektben három konzorciumi partner vett részt, Nyíregyháza város, a Nyíregyházi Egyetem, illetve a civil szféra képviseletében egy alapítvány. Az elmúlt években tapasztalható volt, hogy a természettudományi tárgyak sem az általános, sem pedig a középiskolások körében nem a legnépszerűbb, ha továbbtanulásra vagy pályaválasztásról van szó.

Az élményközpont szerepe, hogy segítse a köznevelésben folyó természettudományos oktatást és rávilágítsanak ezeknek a tantárgyaknak a szebbik oldalára is, közölte Tumpek András projektvezető. Elég széles korosztályt próbálnak megszólítani, egészen az általános iskolásoktól kezdve a huszonötévesekig tart. Bár az intézmény a város fenntartásában van, a szakmai munkát a Nyíregyházi Egyetem végzi.

Az élményközpontú oktatás és a játékpedagógia elég fontos hívószó lett az oktatásban, viszont azt is be kell látnunk, hogy egy köznevelési intézménynek nincsenek mindig keretei erre, akár, ha csak az időkorlátot nézzük. Az Élményközpontban jellemzően másfélórás blokkokban gondolkodunk, egy általános iskolában ez ugye nem lehetséges, 45 percben nem minden fér bele. A képzési programot a Nyíregyházi Egyetem szakemberei alakították ki, van olyan például, hogy egy biológiai kísérletet elkezdenek az egyik órán és kivárják az eredményeit a következő foglalkozásig. Így más keretek között dolgoznak, illetve az eszközpark is egy nagyon komoly és nagyon modern. Van például egy robotika tanterem is, ahol robotokat programozhatnak

- tette hozzá Tumpek András.

Az Élményközponthoz tartozó programban közel húsz iskola vesz részt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, ezek között vannak általános iskolák, gimnáziumok és szakgimnáziumok is. Napi rendszereséggel négy órában szerveznek foglalkozásokat a négy különböző szaktanteremben. A diákoknak így a saját iskolájuk beépítik az órarendjükbe is a foglalkozásokat, nem csak egyszeri alkalommal vehetnek részt a rendkívüli tanórákon.

A februári működés óta már több, mint 3000 gyermek fordult meg az intézményben. Javarészt a Nyíregyházi Egyetem oktatói tanítják a diákokat, azok alapján a programtervek alapján, amelyet az egyetem dolgozott ki. Az élményszerű oktatás motiválja a diákokat és jobban felkelti az érdeklődésüket a természettudományos tantárgyak iránt.

Nem az cél, hogy átvegyük a köznevelési intézmények szerepét, sokkal inkább egy mankóként szolgál az élményközpont. A visszajelzések alapján mély nyomot hagy a gyerekekben egy-egy nem mindennapi tanóra és örömmel mesélik a társaiknak a saját iskolájukban, hogy miket csináltak. Éppen ezért gondolkodunk óraszám növelésben is. Amit szeretnénk ettől a programtól, hogy javulnak a természettudományos tantárgyak érdemjegyei, nő az ilyen tárgyakat választó érettségizők száma, valamint ami nehezen számszerűsíthető, hogy legyen egy attitűd váltás a gyermekek fejében. Volt olyan, hogy a gyerekek kiscsoportos foglalkozás keretében robotokat programoztak a boci boci tarka lejátszására, ezt rendkívül módon élvezték. Az Élményközpont a tantárgyak közötti áthajlást is fontosnak tartja, ennél a feladatnál például egy angol nyelvű vizuális programozási nyelvet használtak, de emellett a zenei tudásukat is használni kellett. Így ez már túl mutat a robotikai alapismereteken és egy komplex tudást kíván. A pedagógus pedig nem frontális oktat, hanem kiscsoportokban segíti a munkát

- tette hozzá a projektmenedzser.

Az elmúlt években háttérbe szorult a tudományos képzés és kirívóan alacsony a műszaki és a természettudományos diplomát szerzők száma. Az is okozza ezt a problémát, hogy a felsőoktatási intézményekbe bekerült hallgatók felkészültsége is hiányos és nem megfelelő, ennek köszönhető, hogy a lemorzsolódási arány viszont magas. Munkaerőpiaci szempontból pedig fontos lenne Nyíregyházán és a környékén a műszaki végzettségű szakemberek számának növelése. A Nyíregyházi Egyetem bízik abban, hogy az Élményközpont ezen segít majd a jövőben.

A hosszú távú cél az lenne, hogy majd későbbi tanulmányaik során, életpályájuk során inkább olyan irányba terelődjenek, hogy műszaki, természettudományos, biológiai, kémiai ismereteket igénylő szakmákat válasszanak, hiszen ez jelenleg hiánynak számít Magyarországon

- közölte Dr. János István, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai docense.

A központ segítséget ad az orientálódáshoz, a tudományok azt a részét is megismerteti a diákokkal, amellyel korábban még nem találkoztak. A tehetséggondozás is nagy szerepet kap a programban, éppen ezért kiscsoportos foglalkozásokat szerveznek. A diákok részt vesznek robotokkal kiegészített informatikai oktatáson, olyan biológiai és kémiai laboratóriumi körülményeket biztosítanak számukra, ahol komolyabb kísérleteket is kipróbálhatnak, valamint kreatív eszközökkel támogatott matematika órákon vesznek részt. Minden tantárgyat minél magasabb digitalizált feltételekkel.

Mivel élményszerűen mutatják meg az összefüggéseket a diákoknak, így ezeket könnyebben meg is tanulják. Átélhetik azokat a dolgokat, amiket egy iskola tantermi körülmények között nem tudnak nekik bemutatni

- mondta Dr Bárány János, a Nyírpazonyi Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetője. Az általános iskola kezdettől tagja a programnak. Az Élményközpont célja, hogy a képzéseken több, mint nyolcezer megyei diákot szólítsanak meg.