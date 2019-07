Indul a visszatelepítés: házat adnak vidéken a krízishelyzetben lévő családoknak

Az Ökumenikus Segélyszervezetnek több átmeneti otthona van az ország különböző pontjain. A kastélyosdombói Szociális és Fejlesztő Központ, Családok Átmeneti Otthona 2013 óta fogadja a krízishelyzetből menekülő családokat. Az egyszerre negyven embert is befogadó intézményben éves szinten 10-15 család fordul meg, és a sorsfordító házakban további 30 ember elhelyezésére van lehetőség. A térségi gyermekfejlesztő programoknak köszönhetően éves szinten átlagosan 200 gyermekkel kerülnek kapcsolatba.

Amikor létrejöttek az első átmeneti otthonok, hatalmas volt a munkanélküliség az országban és a segítségre szoruló családok évtizedeken át rendszerhasználók maradtak, generációk nőttek fel intézményről-intézményre járva. A kastélyosdombói épületet hat éve a megyei önkormányzat ajánlotta fel a segélyszervezet számára, amivel lehetőséget kaptunk arra, hogy amit felújítunk, azt lelakhatjuk. Elindult egy nagyszabású gyűjtés és egyetlen advent alatt olyan sokan adományoztak, hogy hamarosan megnyithattuk a kapukat

– mondta a HelloVidék kérdésére Pintér-Buruzs Anikó központvezető.

A Kastélyosdombón töltött maximum egy, másfél év alatt a krízishelyzet enyhítésén túl a szülő vagy szülők és a gyermekek családként együtt maradva kapnak valódi esélyt a továbblépésre. Személyre szabott szolgáltatásokkal nyújtanak lehetőséget hozott problémáik megoldására, valamint olyan készségek elsajátítására, amelyek segítik őket a társadalomba való visszailleszkedésben.

Az alapötlet is abból indult ki, hogy mi lenne, ha ezeket az egykor vidékről indult családokat megpróbálnánk visszatelepíteni ide. Ha házakat kaphatnának, amelyeket használható, de egyszerű szintre felújítanánk és a vidék adta lehetőségeket úgy próbálnánk meg kihasználni, ami pótolhatja a jövedelemből kieső részeket. Erre a háztáji kiskert és az állattartás is kitűnő alternatívákat biztosít

– magyarázta a szakember.

A biztonságos lakhatáson felül az átmeneti otthonban többek között a gyerekeknek nyújtott fejlesztő programokkal, iskolán kívüli felzárkózást elősegítő és közösségi programokkal segítenek, hogy a család megerősödjön és a lelki sérülések negatív hatásai csökkenjenek. Életvezetési, munkaerőpiaci, jogi, illetve pszichológiai tanácsadás révén olyan támogatást nyújtanak a szülőknek, amelyek eredményeként a családok véglegesen elhagyhatják a szociális ellátórendszert, és önálló életet kezdhetnek.

Kastélyosdombó különlegessége, hogy az ellátottak itt bekapcsolódnak az intézmény területén kialakított szociális modellprogram keretében működő háztáji gazdaságban végezhető képzésbe, illetve gyakorlati tevékenységekbe, így képessé válnak arra, hogy a kiköltözésük után önellátó családi gazdálkodásba kezdjenek. Az elméleti és gyakorlati fejlesztési programot sikeresen elvégzőknek valódi lehetőséget és további segítséget adunk: sorsfordító házaink egyikébe költözhetnek a térségben, ahol tovább tudják folytatni a növénytermesztést, állattenyésztést, illetve bekapcsolódhatnak a projekt által kialakított gazdálkodási rendszerbe

– sorolta Pintér-Buruzs Anikó, aki kiemelte azt is, hogy a családok elsajátítják többek között a fóliázás, a téliesítés és a savanyítás fortélyait, de megismerik a liba, kacsa, nyúl, esetleg kecske vagy birkatartás lehetőségeit.

Jelenleg öt-öt sorsfordító házat vásárolt és újított fel az Ökumenikus Segélyszervezet Kastélyosdombó és a szomszédos Drávagárdony településeken. Az elmúlt évek során már nyolc család kapott itt lehetőséget, és hárman már tovább is léptek saját házat vásárolva. Egykor úgy hirdették meg a sorsfordító programot, hogy olyan családokat keresnek, akik vidéken szeretnének letelepedni. Ehhez jól kell teljesíteni az egy éves, gyakorlati és elméleti programot. A családok úgymond komplex fejlesztést kapnak, ahol ugyanúgy figyelnek a gyerekre, mint a szülőkre, a felelősségtudat kialakítására és lelki sérülések gyógyítására.

Amikor egy család jól teljesíti az egyéves programot, akkor kaphat egy házat, amihez egy kezdőcsomag is jár: szerszámot, állatot, magokat, a ház berendezése. Emellett állandó mentorálás folyik, senkit sem hagyunk magára. Sokan eljutnak odáig, hogy nincsenek többé adósságaik és idővel saját házba költözhetnek. Lépcsőzetesen haladunk, ahol a helyi szociális gazdaságban pontosan ugyanolyan szabályokat kell betartani, mint bármelyik munkahelyen. Figyelünk arra, hogy a dolgozók mindig időben érkezzenek, minőségi munkát végezzenek és természetesen bért is kapnak ezért. A pedagógia is fontos szerephez jut: a szabálytűrés és a másokra való odafigyelés, vagy épp a külső megjelenés

– mondta kérdésünkre a központ vezetője.

Kastélyosdombón a szociális gazdaságban jelenleg több munkalehetőség is van: a sajtüzem, a disznótartás, a tavaly ősszel indult komlótermesztés, a gyógynövény felvásárló- és szárító központ, és a mintagazdaság is segítséget nyújt a családoknak ahhoz, hogy véglegesen elhagyhassák a szociális ellátórendszert. Nyáron a gyerekre a gondozók figyelnek, akiknek játszótér, kalandpark, ovifoci, élménynapok és táboroztatás is tölti ki most a mindennapjait.

A falu felzárkóztatását legutóbb egy hiánypótló Egészségházzal segítette a Segélyszervezet, amely Doktor Pont néven adtak át június elején. Miután eddig helyben nem volt biztosítva megfelelő létesítmény a rendszeres orvosi, illetve fogorvosi ellátáshoz, az amúgy is nehéz körülmények között élő lakosoknak a legközelebbi nagyobb településekre való eljutás pedig jelentős plusz költséget jelentett. Az épületben háziorvosi rendelő, fogorvosi rendelő és fodrászat is szolgálja nem csak az intézmény, de a falu lakóit is a jövőben.