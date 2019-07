Babaváró hitel: lesz vetélytársa a népszerű támogatásnak?

Minden, amit a babaváró hitelről tudni kell: lakossági roadshow az új állami családtámogatásokról Győrben, Szegeden, Pécsen és további vidéki nagyvárosokban. Mindenkit várunk! ÁTTEKINTÉS

Babaváró hitel ide, csok oda, a piaci kamatozású lakáshitelek népszerűsége nem csökken, sőt! A jegybank legfrissebb adatai szerint 86,71 milliárd forintnyit vettünk fel csak májusban, 13,3 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A felvett kölcsönök átlagos hiteldíjmutatója 5,09 százalék volt, ami némileg magasabb, mint az egy hónappal korábbi 4,90 százalékos átlag THM. Ugyanakkor a legfrissebb lakáshitel-figyelőjéből kiderül az is, hogy az átlagnál messze kedvezőbb kölcsönöket vehetünk fel a gyakorlatban a bankoktól, ha piaci kamatozású kölcsönből finanszíroznánk lakáscéljainkat.

A szakportál kalkulációi szerint például 10 millió forintot 20 éves futamidőre már akár 4,02 százalékos THM-mel is felvehetünk, ami nagyjából 5 000 forinttal kedvezőbb az induló havi törlesztőrészlet tekintetében, 5 éves kamatperiódus mellett. Persze június végén, július elején is sok bank módosított a piaci lakáshitel ajánlatain. A cég rendszeres vizsgálatából az alábbiakra készülhetnek az igénylők, ha most látogatnak el a bankfiókokba:

UniCredit Bank:

A maximálisan igényelhető hitelösszeg 40 millió forintról 60 millió forintra emelkedett. Az 5 éves kamatperiódusú fogyasztóbarát hitel kamata 5,49%-ról 5,2 százalékra, míg a fix kamatozású Stabil Kamat kölcsön 19 és 20 éves futamidővel 7,19 százalékról 7,07 százalékra csökkent.

A Fix15 konstrukció kamata 5,99%-ról 5,79%-ra csökkent, szabad felhasználás esetén pedig 7,99%-ról 7,79%-ra.

Az 5 éves kamatperiódusú fogyasztóbarát lakáshitel kamata 5,58 százalékról 5,2-re, míg a 10 éves 6,63 százalékról 6,29-re csökkent.

Most megéri kombinálni?

A szakértők szerint továbbra is kedvező kamatszintek mellett igényelhetünk jelzáloghitelt, ha nem élnénk az akár kamatmentes 10 millió forintos babaváró kölcsönnel. Ugyanakkor a két konstrukció kiegészítheti egymást, ha például problémát jelent a lakáshitelnél a jellemzően 20-30 százalékos önerő igazolása, ami egy 20 millió forintos hitel esetében akár 6 millió forint is lehet.

A babaváró hitel viszont a legtöbb banknál önerőként is beszámítható, ha a folyósítástól számított 90 napon belül igényeljük a lakáshitelt is. Az igényelt hitelösszeg jegybanki rendelet által meghatározott részig, legfeljebb 75 százalékig használható önerőként. Azaz 10 millió forint babaváró kölcsönből 7,5 millió forintot használhatunk fel önerőként.