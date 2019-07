Változásokkal indul a 2019/20-as tanév: ezt minden szülőnek tudnia kell

Mához pontosan 6 hétre elkezdődik a 2019/20-as tanév. Noha az időpont még messzinek tűnik, a szülőknek azonban lassan el kell gondolkozniuk a beiskolázás körüli teendőkön, és fel kell készülniük, illetve készíteniük csemetéiket az őszi szemeszterre. Mi sem bizonyítja jobban, hogy közeledik a szünidő vége, hogy az áruházak már elkezdték kipakolni, sőt akciózni is az iskolai kellékeket. Érdemes egyébként lecsapni a legjobb ajánlatokra, hiszen a HelloVidék iparági információi szerint az idei évben átlagosan 5-10 százalékos drágulásra lehet számítani az tanszereknél.

Az iskolakezdés tehát idén sem lesz olcsó mulatság. Egy általános iskolás gyermek iskolakezdése, spórolósan is belekerül 12-15 ezer forintba, de ha kell ünneplő is, akkor könnyedén felkúszhat az összeg 20 forint fölé is. A legfontosabbak a papír- es írószerek, iskolatáska, tornazsák, tolltartó /benne lévő eszközök/, iskolánként, tanítónként változó igényekkel, kérésekkel igencsak megterhelhetik a családi kasszát. Ha pedig elektronikai eszközökre (laptop, tablet), vagy épp bútorokra is szükség van, akkor könnyedén számíthatunk (sok)százezres tanévkezdésre is. Több gyermek esetén meg pláne!

Ettől függ a beiskoláztatás költsége:

hány iskoláskorú gyermek él a háztarásban,

közülük mennyien vannak azok, akik első osztályosok, gimnazisták, stb.

mekkora mennyiségű, illetve milyen minőségű tanszereket kell beszerezni,

van-e szükség informatikai eszközökre, illetve új bútorokra előbbiek tárolására, használatára,

milyen támogatásokat tudnak igénybe venni a családok (ingyen tankönyv, stb.).

A felmerülő kiadásokat persze legjobb az éppen aktuális fizetésből kihozni, már persze akkor, ha ez nem okoz gondot a család havi költségvetésében. Jó megoldás lehet az is, egy-egy nagyobb kiadás kapcsán (számítógép, bútor), ha a fedezetet megtakarításainkból tudjuk biztosítani, így a család augusztusi költségvetéséhez nem is kell hozzányúlnunk. Ez persze nem megy mindenkinek: a HelloVidék értesülései szerint az idei évben is komoly felfutásra számítanak a hitelintézetek a személyi kölcsönöknél az iskolakezdés időszakában. Ha nálad is ez a helyzet, az alábbi tanácsokat jobb, ha megfogadod:

Hitelfelvétel előtt gondosan mérlegeljük anyagi helyzetünket, teherviselő képességünket és jövedelmünk esetleges csökkenésének lehetőségét! Ne vegyünk fel újabb kölcsönt addig, míg előre meg nem tervezzük, hogyan és mennyi idő alatt fogjuk azt visszafizetni. Mivel a személyi kölcsönt arra költhetjük el, amire csak akarjuk, így könnyen elkölthetjük olyan dolgokra, melyeket akár nélkülözni is tudnánk. Ezt mindenképp mérlegeljük a felvétel előtt! A kamaton felül egyéb költségeket is felszámolhat a hitelintézet, ezért alaposan tanulmányozzuk át a hitelszerződést még az aláírása előtt! Alaposan nézzünk körül a bankok, pénzügyi szolgáltatók ajánlatai között! Hasonlítsuk össze az ajánlatokat a THM segítségével, vagy használjuk az online elérhető hitelkalkulátor programokat, illetve a termék-összehasonlító táblázatokat. Ügyeljünk arra, hogy hitelünk törlesztőrészleteit rendszeresen fizessük, mert az elhanyagolt kölcsönök hamar problémás adóssággá válhatnak.

Íme, a legfontosabb dátumok

Amennyiben már megbirkóztunk a beiskolázással, érdemes picit szemügyre venni a 2019/20-as tanév rendjét is, hiszen az iskolai szünetek, és legfontosabb tanévi dátumok között is várhatóak apró változások. A következőkben a Magyar Közlönyben megjelent rendelet alapján mutatjuk a legfrissebb időpontokat, így a családok könnyebben tudják igazítani a szabadságukat a gyermekek időbeosztásához.