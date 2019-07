Lövöldözés egy kecskeméti áruházban: sörétessel támadt volt élettársára a férfi

Ahogy a portál írja, hemzsegtek a rendőrök és azonnal le is zárták az Alföld Áruház előtti Deák Ferenc teret, valamint a mögötte található parkolót szerda délután. Mint írják, olvasójuk számolt be arról, hogy az áruház egyik boltjában lövés dördült el, később a rendőrök valakit elfogtak és bilincsben vittek el.

A rendőrség beszámolója szerint Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2019. július 24-én 16 óra 7 perckor bejelentés érkezett, miszerint lövés dördült el egy kecskeméti áruházban. Az egyenruhások azonnal a helyszínre vonultak, ahol elfogták a feltételezett elkövetőt. Vele szemben a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett kísérlete miatt indított büntetőeljárást. A férfi elszámoltatása folyamatban van. A történtek során nem sérült meg senki.

Ahogy a lap írja, egy kollégájuknak sikerült beszélni egy szemtanúval, aki arról számolt be, hogy a férfi ki akarta végezni a nőt, akivel már 22 éve élettársi kapcsolatban állt. A dühöt valószínűleg az váltotta ki, hogy a boltban dolgozó nő három héttel ezelőtt szakított vele. A portál információi szerint a férfi már a kapcsolatuk során is többször agresszív volt, akadt olyan is, hogy testileg bántalmazta a nőt. Mint írják, állítólag a férfi már többször is életveszélyesen megfenyegette az asszonyt az elmúlt három hétben, ezért az testőrt fogadott.

A férfiról kiderült az is, hogy vadász, és a saját sörétes puskájával ment be az üzletbe, azzal a szándékkal, hogy végez a nővel. Kis szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia, a nő gázsprével a férfi felé fújt, erre a férfi lövést adott le, de az mellément. Ezután a nő testőre leteperte a férfit, majd az áruház biztonsági őreivel visszatartották a rendőrök kiérkezéséig.