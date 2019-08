Így válassz bankot: akár 3 nap alatt megkaphatod a babaváró hitelt

A fővérosban és vidéken nagyjából hasonló az érdeklődés a Babaváró hitel iránt. Az ügyfelek jellemzően a maximális, 10 milliós hitelt igényelték meg, ám a hitelképesség elbírálásakor előfordult, hogy az adott bank az igényelt összegnél kevesebbet hagyott csak jóvá, vagy elutasította a kérelmet – derül ki az Otthon Centrum közleményéből.

Nem lehet azonban az összes banknál igényelni a Babaváró hitelt, ezért fontos az ügymenet elindítása előtt tájékozódni. Az Otthon Centrum Hitel Center hitelközvetítő szakembereinek tapasztalatai szerint jellemzően a nagy és ismert pénzintézetek vezették be elsőként a Babaváró konstrukciót.

A bevezetés óta eltelt egy hónap alatt szerzett tapasztalatokból kiindulva a bírálat feltételei jelentősen eltérhetnek a különböző pénzintézetekben, a bankok egymástól eltérően számítják és veszik figyelembe a hitelképesség bírálatakor a különböző jövedelmi elemeket. Így előfordulhat, hogy amíg az egyik pénzintézetnél az ügyfél részére a bírálat pozitív és felveheti a kölcsönt, addig egy másik banknál ugyanezt az ügyfelet elutasítják. Ez azokra az igénylőkre különösen igaz, akik szerényebb jövedelemmel rendelkeznek.

Az igényléshez a pár mindkét tagjának be kell töltenie a 18. életévét, de a feleség az igényléskor nem töltheti be a 41. életévét.

A pénzintézetek az életkori megkötés esetében is alkalmazhatnak és alkalmaznak szigorúbb feltételeket, erre külön érdemes figyelni.

Komoly különbségek lehetnek az árban és a szolgáltatás minőségében a bankok nyújtotta egyéb járulékos szolgáltatások között is. Több pénzintézet még extra – adott esetben több tízezer forint összegű – jóváírást is ad az ügyfeleknek a hiteltörlesztő számlájukon, vagy az állami kezességvállalás díját átvállalja a bank.

A bankok között kimutatható különbség van a hitelfelvételen túlmutató költségek terén is. A pénzintézetek általában számlanyitáshoz kötik a hitel folyósítását, ezt különböző költségek terhelik. Ilyen a számlavezetési díj, a bankszámla fenntartásának díja, a bankkártya költsége és egyéb tranzakciós díjak.

Eltérés mutatkozik meg továbbá a pénzintézetek vagy akár a bankfiókok leterheltsége között is: van ahol a maximálisra növelték a dolgozói kapacitást, így szinte aznapra lehet időpontot kapni, máshol jóval előre be kell jelentkezni. Az ügymenetet jelentősen meggyorsítja, ha az adott bank konkrét elvárásainak megfelelő, már a befogadási feltételeket maximálisan kielégítő dokumentumok kerülnek beadásra.

Mindezek miatt érdemes hitelszakértőhöz, fordulni, hiszen az ingyenes szolgáltatás által a bankok között tapasztalható különbségek előre tervezhetőek, jelentős időt és pénzt lehet megspórolni. Akár néhány munkanap múlva az igénylő számláján lehet a kívánt összeg, ha az fiatal pár jól és a bankra szabottan állítja össze az igénylést.

Valószínűsíthető, hogy az érdeklődők száma továbbra is jelentős marad, így akik eddig csak gondolkodtak a hitelfelvételen és a gyermekvállaláson, rövidesen azok is kihasználják ezt az egyedülálló lehetőséget. Ha egy házaspár egyébként is gondolkodik ingatlan vásárlásban és/vagy vesz fel jelzáloghitelt, akkor mindenképpen érdemes igényelni a Babaváró hitel, hiszen részben önerőként is fel lehet használni a kapott összeget.