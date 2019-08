Ilyen sem volt még: tájházat kaptak a horvátok Magyarországon

Mint mondta, az épületet azért vásárolták meg a fejlesztés számára, mert annak udvarán még teljes épségben állt a több mint száz éve készült, nyitott kéményes konyhájú, fagerendás mennyezetű, eredeti sokac hajlék, a régi istálló és a csűr is. A beruházásnak köszönhetően bemutathatóvá váltak a mohácsi sokac kulturális emlékek, emellett a tájházban számos népművészeti tevékenység megtekinthető, kipróbálható lesz az érdeklődők számára a jövőben.

Mint kitért rá, a mohácsiak által sokacoknak nevezett népcsoportot a köznyelv sokácokként is ismeri. Ők a török hódoltság idején a mai Bosznia-Hercegovina területeiről húzódtak fel az elnéptelenedett magyar vidékre. Ennek során eresztettek gyökeret többek között Mohácson és környékén. Ők honosították meg hazánkban a busójárást is; a legenda szerint a törökök elűzését is nekik köszönhetik a helyiek.

A Sokac Ház - mivel a népcsoport kiemelt jelentőségű a város életében - az ő hagyományaikat, kultúrájukat kívánja bemutatni folyamatos programokkal, foglalkozásokkal, kiállításokkal - mondta a polgármester.