Így kaszálhat nagy fizetést egy diák: mutatjuk a duális képzés előnyeit

Mint írják, azok a diákok, akik a duális képzési formát választják, nem csak több éves munkatapasztalattal, de jó nagy eséllyel egy aláírt munkaszerződéssel tudnak majd kilépni a felsőoktatásból. Ezeken a speciális képzéseken, az oktatási anyag elsajátítása mellett esélyük nyílik arra a diákoknak, hogy gazdálkodó szerveknél, élesben szerezhetnek munkatapasztalatot. Ehhez persze nem árt kitartónak és elszántnak lenni, mivel a vizsgák után, a nyáriszünet alatt lehet elkezdeni a szakmai gyakorlatokat.

Cserébe a cégek a képzés teljes idejére - beleértve az elméleti oktatási időszakot is - fizetést adnak a náluk dolgozó hallgatónak. Ezzel együtt ki is nevelik a vállalatok saját maguk számára az utánpótlást, persze senkinek nem kötelező a szerződés lejárta után a cégnél maradnia.

A Felvi adatai szerint csak bizonyos területeken lehet duális formában – agrár-, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természet- és társadalomtudományi képzéseken – tanulni. Jó hír viszont az, hogy nagyon sok cég csatlakozik be ebbe az együttműködésekbe, ráadásul számuk folyamatosan emelkedik. Jelenleg 28 felsőoktatási intézmény és mintegy 600 partnerszervezet kapcsolódott be az oktatásba. Duális formában, alapképzésen negyvenféle szakot, mesterszinten 31 különböző képzést lehet elvégezni.

Ugyan a most választható szakok többsége mérnöki képzés, de mellettük akár leendő szociális munkások vagy geográfusok is jelentkezhetnek. Előnye még a képzésnek, hogy ugyan a hagyományos formában tanuló évfolyamtársaik­kal együtt tanulják az elméletet és azonosak a vizsgakövetelményeknek is, de kettős a jogviszonyuk, hiszen hallgatói munkaszerződésük révén a vállalatokkal is szerződéses viszonyba kerülnek.

Ha egy tanuló bekerül egy céghez, egy mentor fogja kísérni munkáját. Természetesen fizetést is fog kapni az elvégzett munkáért, ennek pedig legalább a minimálbér 65 százalékát el kell érnie - ráadásul ettől csak több lehet, kevesebb nem. Előnye még az így szerzett munkának, hogy az így kapott fizetés a mindenkori havi minimálbér értékéig adómentes. Ez szám szerint idén átlagosan 97 ezer forint, ami mellé a szervezetek saját döntésük alapján egyéb juttatásokat is adhatnak. További előny, hogy a duális képzésben tanuló diákoknak is jár a központi és intézményi felsőoktatási ösztöndíjakból, például a jó tanulmányi eredményért vagy a szociális alapon járó juttatásokból.