Sok újdonságot hozott a rezsiutalvány: mutatjuk, mire kell figyelni!

Arról tájékoztatott az Elmű-Émász, hogy a rezsin kívül ki lehet fizetni náluk ezzel az utalvánnyal bármilyen ki- vagy visszakapcsolási díjat, késedelmi kamatot, egyéb díjat is. Az NKM és az E.on viszont nem engedi, hogy hasonló díjakat a rezsiutalvánnyal fizessenek, náluk ezt a 9 ezer forintot csakis a rezsifizetésre lehet felhasználni.

Amennyiben valaki még nem kapta meg a rezsiutalványt, egyelőre nem kell tennie semmit: ugyan a kézbesítés már szeptember elején elkezdődött, a postának egészen 30-ig van ideje kivinni azokat. Ha addig sem érkezik majd meg, akkor az Államkincstár Nyugdíjfolyósítójánál, vagy a Magyar Postánál lesz a hiba, náluk lehet reklamálni.

Amennyiben nem talál senkit otthon a postás, az történik, ami a többi értékutalványnál is történni szokott: többször nem próbálják meg kézbesíteni. Személyesen a címzettnek, vagy egy meghatalmazottjának, esetleg egy közeli hozzátartozónak adhatja oda a postás az utalványt. Ha nincs otthon senki, akkor hagy egy értesítőt, a következő tíz munkanapon el lehet menni a postára az utalványért. Ha addig sem veszik át, akkor a posta visszaküldi a Magyar Államkincstárnak. Azonban még ekkor sincs semmi sem veszve: november 30-ig kérelmet lehet beadni az Államkincstárhoz, hogy küldjék ki az utalványt újra.

Az utalványt 2020. március 31-ig lehet felhasználni.

Ezt főképp azoknak fontos tudniuk, akik annyira keveset fogyasztanak, hogy egy évben egy leolvasást tartanak csak náluk, és ez után kapnak évi egy csekket. Ha náluk a leolvasás időpontja már jövő áprilisban vagy még később lesz, akkor érdemes az utalványt inkább átadni másnak.

Az utalványt semmilyen körülmények közt sem lehet pénzre váltani, de mivel nem névre szóló a papír, azt már senki nem tiltja, hogy másnak átadják – és hogy ezért elfogadnak-e pénzt, vagy ingyen, szívességből teszik, nem ellenőrzik.

Az utalvány azoknak is jár, akik nem fizetnek rezsit: az egyetlen feltétele az, hogy az érintett a magyar államtól kapjon nyugdíjat. Az, hogy az utalvány nem névre szóló, azok miatt is fontos, akik úgy kapják meg, hogy nem tudnának mit kezdeni vele, ha személyesen kellene felhasználnia. A külföldön élő magyar állampolgár nyugdíjasok is megkapják, ha a magyar államtól jár nekik nyugdíj, de a börtönben ülő nyugdíjasoknak is jár az utalvány (a börtön címére küldi a posta, a nyugdíjas rab nevére). De náluk sokkal többen vannak azok, akik megkapják az utalványt, miközben a házastársuk vagy épp a velük együtt élő gyerekük nevére érkezik a számla – ők csak oda kell, hogy adják az utalványt annak, aki befizeti.

Külön felhívta minden ügyfél figyelmét az Elmű-ÉMÁSZ arra, hogy senkinek eszébe ne jusson az, hogy egyszerűen elküldje nekik postán a rezsiutalványt. A legegyszerűbb helyzetben azok vannak, akik csekken szoktak rezsit fizetni, ők odaadják az utalványt a postán, és levonják a végösszegből a 3-6-9 ezer forintot. A többieknek érdemes megedzeniük a türelmüket, erről lejjebb lehet olvasni.

Azoknak, akik bankkártyával vagy csoportos beszedéssel fizetnek, arra érdemes figyelniük, hogy a rezsiutalványt nem lehet az online számlázásnál felhasználni. Aki nem a postán szokott rezsit fizetni, annak kérnie kell egy, a rezsiutalvány összegének elutalásához szükséges, 3, 6, vagy 9 ezer forint értékű csekket a közműszolgáltatótól, majd ezt a csekket kell a rezsiutalvány leadásával befizetni a postán. A következő rezsiszámla az így a szolgálatóhoz csekken befizetett 3-6-9 ezer forintos összeggel alacsonyabb lesz.

Legegyszerűbben az Elmű-Émász ügyfelei kérhetik a csekket, ha regisztráltak a szolgáltató online ügyfélszolgálatára, ekkor a bejelentések/általános fogyasztói bejelentés menüpontra kell írniuk. Az Elmű-ÉMÁSZ, az E.On és a Nemzeti Közművek is lehetővé teszi, hogy e-mailben kérjenek csekket. Elvileg lehet csekket kérni a telefonos ügyfélszolgálatokon is.

Azok, akiknek előre fizetős mérőjük van, felkészülhetnek a sorban állásra: be kell menniük a szolgáltatójuk ügyfélszolgálati irodájába, ott csekket kérni, és azt befizetni. Miután a befizetés megérkezett, a szolgáltató elkészít egy feltöltőkódot, azt pedig postán küldik meg.

Amennyiben a rezsi összege kevesebb, mint ami a z utalványon szerepel, akkor sem lehet visszakérni a különbözetet. Ilyen esetben, ha 2500 forint a rezsi, akkor azt érdemes inkább készpénzben befizetni. Mivel jövő márciusig fel kell használni az utalványokat, a legtöbbeknek lesz addig, legkésőbb a télen olyan rezsije, ami eléri a 3000 forintot háromszor is (az utalványt három darab 3000 forintot érő tételben adják ki, ezért fontos a háromezres határ). Ha valakinek még a télen sincs ennyi rezsije, akkor a már részletezett módon kérnie kell egy csekket a rezsiutalványai befizetéséhez, és ezt az összeget jóváírják a számláján, addig vonják le a 3, 6, vagy 9 ezer forintból a jövő április utáni rezsijeit, amíg túl nem lépi azt a határt.

A helyzet bonyolódik abban az esetben, ha nagyobb a rezsi összege, mint amennyi utalvány érkezett. Odáig egyszerű az ügyintézés, hogy ha például valakinek 10 ezer forintot kell befizetnie, akkor a postán beváltja a 9 ezer forintos rezsiutalványát, és marad egy ezres, amit rendeznie kell. Csakhogy ezt a megmaradt részt mindenképp készpénzben kell kifizetnie. Ha viszont nem a postán, hanem a közműszolgáltatónál fizetne, akkor ott arra érdemes készülni, hogy az Elmű-Émász, az NKM és az E.On ügyfélszolgálatain épp a készpénzt nem fogadják el, oda már bankkártya fog kelleni. Természetesen mindez csak azokat érinti, akik csekken fizetik a rezsit, azok, akik online fizetnek, sokkal egyszerűbb helyzetben vannak.

