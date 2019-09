Múltjáról vallott a Drága örökösök sztárja: Parasztgyerek vagyok!

Különleges interjúra hívták meg Molnár Gusztávot, az RTL Klub nagy sikerű műsorának a Drága örökösök című sorozat egyik színészét, mivel a beszélgetés során egy rövid fotózás is lezajlott. A fotókhoz Gusztáv beöltözött, Neo-t személyesítette meg a Mátrixbó.

Első körben arról mesélt az interjú során, hogy eleinte humoros szerepeket kapott, amihez a tájszólása is nagyon passzolt, később persze megtalálták őt a komolyabb szerepek is. Mint mondja, a főiskolán rendszerint kapta meg a kőműves vagy pék szerepét, mivel a külső adottságai is passzoltak ezekhez a személyekhez. Kitért arra is, hogy önbizalma és önértékelése sosem volt a legjobb, nem érezte szerencsésnek magát a nőkkel kapcsolatban sem. Ducisága aztán addig zavarta, míg megszabadult negyven kilótól.

Sosem csináltam titkot abból, hogy egy felvidéki parasztgyerek vagyok, nem is tudtam volna, hisz rám van írva

- mesélte, majd hozzátette, hogy a főiskola alatt ezt sikerült is levetkőznie. Azt is elárulta magáról, hogy eredetileg biológia szakra akart jelentkezni, de egy baráti fogadás után viccből jelentkezett színész szakra, ahová elsőre fel is vették. Mint mondja, nem biztos, hogy lett volna elég kitartása, hogy végigcsinálja.

Könnyen lehet, hogy most Angliában mosogatásból élnék

- emelte ki a színész, aki családjáról is elárult néhány dolgot.

Imádok férj és apa lenni, és óriási mázlista vagyok, hogy a munkám a szenvedélyem, de sokszor észreveszem, hogy zavar, hogy nem marad időm, mondjuk a barátokra. Több bulit is kihagytam a kollégáimmal az utóbbi időben, mert ha elmegyek, akkor reggel képtelen lennék elvinni a gyereket a suliba. Döntöttem, fájt, majd belenyugodtam. Hazudik, aki azt mondja a nap 24 órájában csodálatos dolog szülőnek lenni. Van, hogy idegesít a gyerekem, de ettől még imádom

- tért ki saját gyermekével való kapcsolatára a színész. Mesélt arról is, hogy szülei nyitott, őszinte embert neveltek belőle. Ezért az otthonról hozott értékek alapján neveli fiát is.