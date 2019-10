Hivatalos: ez a legjobb gimnázium a vidéki Magyarországon

Az első helyet leszámítva alaposan átalakult a középiskolák rangsora a tavalyi eredményekhez képest. A listán két helyet előre lépve lett második a Budapest V. kerületi Eötvös József Gimnázium hat osztályos képzése, míg az iskola négy osztályos képzése az összesített ranglista ötödik helyén végzett. A harmadik helyet egy olyan iskola szerezte meg, amelynek értékelése hatalmasat változott egy év alatt. A XIV. kerületi Szent István Gimnázium hat osztályos képzése - a tavalyihoz képest 12 helyet javítva - lett harmadik. Ugyanezen intézmény négy évfolyamos képzése pedig még ennél is nagyobbat, 15 helyet ugrott előre, és 2019-ben immár a 6. helyen áll a rangsorban.

A tavalyi listához képest többen is hátrébb szorultak: a 2018-ban még az összesített rangsor 2. helyén büszkélkedő Deák Téri Evangélikus Gimnázium 8 évfolyamos képzése 8 helyezéssel, ugyanezen iskola 4 évfolyamos képzése 12 helyezéssel lépett vissza. A komoly hírnévnek örvendő budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 6 évfolyamos képzése 10 hellyel, 4 évfolyamos képzése pedig 9 hellyel került lejjebb a rangsorban.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a legjobb középiskolák versengése rendkívül szoros. Az első és a huszadik helyezett intézmény eredménye között mindössze 1,7 százalékos eltérés mutatkozik, de még a rangsor 100. helyezettje, a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium is csak 10 százalékkal van elmaradva a legjobbtól.

Nem mellesleg még a századik helyezett középiskola is magasan az országos átlag felett teljesít! A listán egyébként összesen 984 intézmény 1645 képzési formája szerepel. A szakközépiskolák listáján Győr tarolt. Első helyen a Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája, második helyen a Győri Műszaki Szolgáltatási Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, míg a harmadik helyen a Győri Műszaki Szolgáltatási Centrum Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma végzett.

A rangsor készítésénél mindenképpen szerettük volna kiküszöbölni a hullámzó teljesítményt. Ezért a más listáknál szokásos egy év helyett öt év érettségi és kompetenciafelmérési eredményeit átlagoltuk, így egy-egy jó vagy rossz év nem torzítja az eredményeket, hanem egységes képet kaphatunk az egyes középiskolák teljesítményéről

- hangsúlyozta Palotás Ádám. Fontos kiemelni továbbá, hogy a lista az egyes intézmények nyolc-, hat- és négyéves képzési formáit külön-külön kiértékelve tartalmazza. Ez a funkció segítséget nyújthat a szülőknek abban, hogy gyermekük életkora alapján a számukra legmegfelelőbb megoldást válasszák ki.

A rangsor jóval több egy egyszerű felsorolásnál. Alkalmas arra is, hogy városok vagy képzési formák (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola és szakiskola) szerint összehasonlíthassuk a középiskolákat. Emellett elkészült az érettségi tantárgy választó is. Itt az érettségi tantárgyak alapján lehet az iskolákat sorrendbe helyezni, egyszerre akár 5 tantárgy alapján is. Ha valaki tudja tehát, hogy matematikából és biológiából szeretne érettségizni a továbbtanuláshoz, akkor ez alapján ki tudja választani a legjobb érettségi eredményeket elérő iskolákat. Ez azért különösen fontos, mert a 2020-tól életbe lépő felvételi rendelet szerint a felsőoktatásba csak olyan jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgával rendelkezik.

A keresési szempontok széles körben kombinálhatók. Az egy-egy iskolára külön is kíváncsi szülők és diákok a legjobbiskola.hu portálon felkereshetik a kiszemelt intézmény saját oldalát, ahol megtalálható a TOP10 érettségi tárgyuk, valamint az összes érettségi eredmény és létszámadat is.

Idén több újdonsággal is készültünk. A legfontosabb talán, hogy mindenki el tudja mondani, milyen is az ő iskolája, ha regisztrál és a kérdésekre válaszolva értékeli az adott intézményt. Az értékelések alapján az iskolák pontokat kapnak és versenyeznek egymással

- hívta fel a figyelmet Palotás Ádám. Ezen kívül más újítások is vannak a weboldalon. Az egyedi felhasználókon túl intézmények is regisztrálhatnak, a tartalom immáron angol nyelven is elérhető, mód van térképes keresésére, a különféle intézmények többféle szempont alapján, egyedi igényeknek megfelelően is összevethetők, és egy ajánló blokk is a felhasználók rendelkezésére áll.

Az összes magyar középiskola rangsorát készítő legjobbiskola.hu portál szülők együttműködésének köszönhetően jött létre. Abban szeretnének segíteni, hogy minden gyermek megtalálja a számára leginkább megfelelő képzési formát. A portálon a bölcsödétől a középiskoláig bezárólag 8000 intézmény több mint kilencezer képzése közül lehet válogatni, de helyet kaptak itt az iskolán kívüli fejlesztéssel foglalkozó szervezetek is. A teljes lista itt érhető el.