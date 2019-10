Hatalmas siker az autóvásárlási támogatás: több ezer család használta ki a kedvezményeket

A program indulásakor mintegy 10 ezer kérvény letöltését feltételezték, és azt, hogy idén 5 ezer szerződést köthetnek, a jövő évben pedig összesen 10-12 ezer autót adhatnak át

- mondta Gablini Gábor, aki kitért arra is, hogy a legfrissebb információk szerint péntek estig a letöltések száma meghaladta a 16 ezret, ebből már több mint 9 ezer határozat született, amiből 1800 szerződést meg is kötöttek és csaknem ezer gépkocsit ki is fizettek.

A szakember kiemelte azt is, hogy hogy a kereslet az olcsóbb autók irányába mutat, a 4-6 millió forint értékűeké a legnépszerűbb kategória, illetve hasonló népszerűsége van a 6-7,5 millió értékű autóknak. A modellek közül a Dacia Lodgy abszolút nyertese ennek a programnak, sikeres még az Opel, a Citroen, a Peugeot, a Volkswagen és a Skoda is.