Megszólalt a debreceni négyes ikrek édesapja: "megdöbbentünk, nem így terveztük"

Mint arról a HelloVidék is beszámolt, a gyermekek mesterséges megtermékenyítéssel fogantak, és a terhesség 32. hetében születtek meg, csütörtök este. A 26 éves, Békés megyében élő édesanya 4 hete feküdt a klinikán. A szülés spontán indult meg, a magzatokat császármetszéssel segítették világra.

A szülőknek a négyes ikrek az első gyermekeik. A három lány és a kisfiú 1230 és 1750 gramm közötti súllyal született, valamennyien egészségesek. "Az anya és az újszülöttek jól vannak, várhatóan néhány héten belül már elhagyhatják a klinikát" - olvasható az intézmény közleményében.

Noha minden rendben zajlott, a kicsik egyelőre, mivel koraszülöttek, az intenzív osztályon vannak. "Bízunk benne, hamarosan a kezünkben tarthatjuk őket, de addig is folyamatosan beszélünk hozzájuk, reméljük, így érzik és hallják, hogy velük vagyunk" - mondta a Blikknek Anita, Anna, Panna és Richárd édesapja, a 33 éves Nagy Richárd.

Az boldog édesapa azt is hozzátette, ugyan a mesterséges megtermékenyítés miatt fel voltak készülve az ikerterhességre, az őket is meglepetésként érte, hogy négy babájuk is lesz. "Természetesen először megdöbbentünk, nem így terveztük a családalapítást. Az viszont tagadhatatlan, hogy több gyereket szerettünk volna, az élet pedig végül egy csomagban adta meg azt, amire mindig is vágytunk" - sommázta Richárd. Hozzátette:

Szuper érzés édesapának lenni, és rettentően büszke vagyok a feleségemre, aki elképesztően küzdött mindvégig. Kimerült, de velem együtt boldog, hiszen kaptunk négy kis csodát.