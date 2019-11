Szinte lehetetlen bekerülni: komoly várólista van a legtöbb idősek otthonában

A lap felidézte a KSH adatait, mely szint a régióban összesen 14 idősek otthonaként működő intézmény található, ahol 2018-ban 937 személy élt, melyből tavaly 343 ember került be. Ebből 193-at három hónapon belül sikerült elhelyezni, hárman pedig 5 évet vagy még többet vártak erre. Az adatok alapján az elmúlt években egyre többen jelentkeztek és kerültek be idősek otthonában.

A Balassagyarmaton található Szent Erzsébet Idősek otthonában most 185 ember él: az intézmény idősek otthonha részlegén 160 fő elhelyezése megoldott, míg a fogyatékkal élők ellátásánál 17-re rúg a férőhelyek száma. Az intézményben átmeneti elhelyezésre is van mód, melynek keretében jelenleg 10 főt látnak el. Nappali ellátást 25 fő kap. Az intézményvezető, Dr. Jóna András elárulta a portálnak, hogy nagyobb megugrott az idősek otthonába jelentkezők száma az utóbbi időszakban.

A várólistánkon 49 személy van, közülük az aktív kérelmezők száma 35, 14-en pedig írásban halasztást kértek. Utóbbi azt jelenti, hogy valamilyen okból kifolyólag még nem költöznének be, azonban a várólistáról sem szeretnének lekerülni

– mondta az intézményvezető. A portál a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által fenntartott salgótarjáni Gondviselés Háza – Baglyaskő Időskorúak Otthonát is megkereste, ahol időskorúak és demens betegek tartós bentlakásos, átmeneti, valamint nappali ellátása zajlik. A bentlakásos gondozást és ápolást nyújtó ellátás 140 főt érint, átmeneti elhelyezésben 10 személy érintett, a Füleki úti telephelyen pedig 74 embert gondoznak. Nappali ellátásban 20 fő vesz részt. Az intézményvezető, Holecz Istvánné is megerősítette, hogy a várakozók száma növekszik évről-évre, és nem csak a megyében van sok ellátatlan idős ember, hanem országosan is.

A várakozók száma a székhelyen 120 fő, a telephelyen 54 fő. A várakozási idő változó, de általában hónapokat vesz igénybe. Az elmúlt 10 évben nagyon megnőtt a demens idős várakozók száma, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy a kormányzatnak nagyobb gondot kéne fordítani az időskorúak ellátására

– fogalmazott Holecz Istvánné. A Ferences Szegény Gondozó Nővérek Rendháza által fenntartott, Szécsényben található Ferences Betánia Idősek Otthonát és Testvéri Közösséget Klarissza nővér, Takács Etelka vezeti. A portál szerint jelenleg 30 fő él ebben a bentlakásos intézményben, a nappali ellátásban 5 fő vesz részt vesznek részt.

A bentlakás országos érdekeltségű, azonban az itt élők többsége Szécsény és térségéből származik

– emelte ki Klarissza nővér, aki hozzátette: az októberi várólistán 195-en vannak, sajnos naponta több embert is el kell utasítaniuk. A várakozási idő ebben az intézményben a legmagasabb: sürgősséggel 3 év, de elérheti a 10 évet is.