Súlyos beteg lehet a kutyád, ha ezekkel eteted: itt a 13 pontos tiltólista

1. Csokoládé

A csokoládéban található kakaóvaj egy teobrómnak nevezett vegyületet tartalmaz, mely a koffeinhez hasonlít. Ha ebből a vegyületből nagy mennyiségben fogyaszt a kutyád, akkor az súlyos esetben akár meg is ölheti a háziállatot. Az étcsokoládé többet tartalmaz ebből az anyagból, mint a tejcsokoládé, ezért a sötétebb csokiktól fokozottan érdemes távol tartani a kutyádat. Nem mindegy emellett, hogy mekkora a kutyád mérete és a súlya: egy kisebb kutyát kisebb mennyiség is megbetegíthet, mint egy nagyobb ebet. A biztonság érdekében inkább ne adj a kutyádnak belőle, és ha arra gyanakszol, hogy a kutyád nagy mennyiségű csokit fogyasztott, akkor azonnal hívd fel az állatorvost!

2. Hagyma, mogyoróhagyma, fokhagyma, póréhagyma és metélőhagyma

A hagymacsalád minden tagja mérgező a kutyákra. Ezek a zöldségek szerves szulfidokat tartalmaznak, amelyek reakcióba lépnek a háziállat vörösvértesteivel, és akár vérszegénységet is okozhatnak. Ne feledd, hogy a nyers és a főtt hagyma egyaránt veszélyes a háziállatokra, és mivel ezekben a növényekben a mérgező vegyületek idővel felhalmozódhatnak az ebek szervezetében, kisebb mennyiségű hagymáktól is tartsd távol a háziállatodat. Egy 10 kilogrammos kutyának már egy negyed csészényi hagyma is problémát okozhat!

3. Makadámdió

Bár a makadámdió fogyasztása nem halálos kimenetelű, a dió fogyasztása toxikus a kutyákra: hányást, lázat, depressziót, gyengeséget, izomrángást és a hátsó lábak stabilitásának elvesztését okozhatja. A makadámdió toxicitása 12 órán belül zajlik le. A tünetek még súlyosabbak lehetnek, ha a dió csokoládéban van.

4. Avokádó

Az avokádó persin nevű vegyszert tartalmaz, amely hányást és hasmenést okozhat a kutyáknak. Egyes kutyák nem produkáltak ilyen tüneteket az avokádó fogyasztásának, így a szakértők egyelőre még nem értenek egyet azzal, hogy az avokádó valóban mérgező-e a kutyákra nézve. Ugyanakkor bölcsebben teszed, ha inkább nem adsz neki a kutyádnak, mert az avokádó nagy és kemény magja is könnyen megakadhat a kutyád emésztőrendszerében.

5. Szőlő és mazsola

Ezek a kis gyümölcsök nagy problémákat okozhatnak a kedvtelésből tartott állatok számára. A szőlő és mazsola fogyasztása hányást, hasmenést, hasi fájdalmat, kiszáradást és szélsőséges esetben hirtelen, akut veseelégtelenséget okozhat. Ha azt tapasztalod, hogy kutyád véletlenül eltüntetett egy csomag mazsolát, vidd el állatorvoshoz kivizsgáltatni!

6. Gyümölcsmagok

Az őszibarack, a szilva, a sárgabarack és a cseresznye esetében nem a gyümölccsel van probléma, hanem a magokkal. Ezen gyümölcsök magjai cianidot tartalmaznak, a cianidmérgezés tünetei között szerepel a például a tágult pupilla, a szédülés, a rohamok és a túlzott nyáladzás. Tehát ha őszibarackbefőttet készítesz, ügyelj arra, hogy háziállatodat ne hagyd felügyelet nélkül nagy mennyiségű gyümölccsel.

7. Szeszes italok

A kutyák szervezete nem tolerálja az alkoholt, ezért könnyen alkoholmérgezést kaphatnak. Az alkohol károsítja az ebek idegrendszerét és máját, valamint lelassítja a pulzusukat. Minél magasabb az ital alkoholtartalma, annál veszélyesebb a háziállat számára. Egy kicsi kutya akár egy felesnyi italtól is meghalhat.

8. Tehéntej

Noha nem mérgező, a tehéntej nem lehet a kutya étrendjének része, mivel a legtöbb kutya laktóz-intoleranciával küzd, ezért nem képesek megemészteni a tejben levő cukrot. Az állatoknál is ugyanúgy – akárcsak az ember laktózérzékenysége esetén – hasi fájdalmakat, hányást és hasmenést okozhat a tej fogyasztása. Éppen ezért érdemes kerülni a fagylalt fogyasztását is.

9. Nyers tojás

A táplálkozási szakértők szerint nem egészséges, ha a kutya nyers tojást eszik, ugyanis szalmonellamérgezés alakulhat ki a kutyáknál, valamint a tojásfehérjében található anyagok által biotin-hiány veszélye is fennállhat. A tojásfőzéssel elkerülhető ez a probléma.

10. Só

A kutyáknak szánt eledelekben nagyon kevés só van, mivel a só sokkal mérgezőbb a háziállatok számára, mint az embereknek. A kutyáknál a sómérgezés hányást, hasmenést, túlzott szomjúságot, rohamokat, izmok remegését, vesekárosodást, kómát és halált okozhat. Ne adj sót a háziállatod ételéhez, és mindig tartsd a sós harapnivalókat elzárva a kutyád elől!

11. Cukorka, rágógumi, gumicukor

Sok kedvtelésből tartott állattulajdonost meglephet, hogy a cukorkák, gumicukrok és rágógumik nagyon mérgezőek lehetnek a szőrös barátok számára. Ezek a termékek tartalmaznak egy xilitol nevű édesítő vegyületet, amelytől a kutya inzulinsokkot kaphat, ami gyengeséggel és rohamokkal járhat, súlyos esetben pedig halálhoz vezethet. Mindössze 3-4 darab rágógumi elfogyasztása súlyos következményekkel járhat egy 10 kilós kutyánál, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Olvasd el a háztartásodban található élelmiszerek címkéjét, és ha tartalmaznak xilitolt, akkor ne hagyd a kutyád közelében!

12. Csont és zsír

Természetesnek tűnik, hogy csontot adunk a kutyának, vagy zsírt adunk hozzá az ételéhez. A túl sok zsíros étel fogyasztása azonban heveny hasnyálmirigy-gyulladáshoz vezethet, ezért ne adjunk sok zsíros ételt a kutyának. A csontok fogyasztása sem egészséges, ugyanis az apró csontszilánkok a kutyák bélrendszerében okozhatnak károkat. Ha csontot szeretnél adni a kutyádnak, vásárolj sterilizált lábszárcsontot egy kisállatkereskedésben!

13. Koffein

A koffein mérgező a kutyák számára: szívritmuszavart, hiperaktivitást, magas vérnyomást, rohamokat, remegést és halált okozhat. Ügyelj arra, hogy a kávézaccot, a teafiltereket, a koffeines táplálékkiegészítőket és üdítőitalokat tartsd távol a kutyádtól és mindenképp keresd fel a háziorvost, ha azt gyanítod, hogy a háziállatod lenyelt egy koffeintartalmú terméket!

