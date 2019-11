Egyedülálló iskola vidéken: ritka, őshonos állatokat nevelnek a diákok

A Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium tangazdasága 12 szürkemarhával gyarapodott: az iskola azért vásárolta meg az állatokat, hogy ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is elsajátíthassák a diákok a szürkemarha-tenyésztést.

Rózsa Pál, az intézmény igazgatója elmondta a lapnak, hogy azért a szürkemarhát választották, mert ez egy ellenálló őshonos magyar állat, emellett egyszerű és olcsó a tartása. Hozzátette: a takarmányt is a tangazdaságban termelik, a szürkemarha mellett pedig mangalicákat, juhokat, sertéseket és kecskéket is tartanak, melyeket az iskolához tartozó húsüzemben dolgoznak fel és annak mintaboltjában értékesítik, így a diákok szinte minden munkafolyamatot megismerhetnek az élelmiszer-előállításból. Az iskola mintaboltjában az iskolai zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzemében készült termékeket is értékesítenek.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt