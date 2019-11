Megszólalt a minisztérium: úgy tűnik, mégsem lesz nulladik évfolyam

A napokban mi is beszámoltunk róla, hogy felröppent a hír, miszerint nulladik évfolyamot vezetnének be az általános iskolákban. Ezek olyan felkészítő osztályok lennének, amelyeket az óvoda és az általános iskola közé illesztenének be, és elsősorban azok a gyerekek kerülnének ide, akik még nem elég érettek ahhoz, hogy első osztályba lépjenek. A nulladik évfolyam bevezetéséről a november 5-7. között megtartott hajdúszoboszlói Országos Közoktatási Szakértői Konferencián is szó esett.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti alaptantervvel kapcsolatosan semmiféle új információt nem hozott nyilvánosságra, mivel a dokumentummal kapcsolatosan nem született még döntés. Ennek ellenére egyes portálokon az a hír kezdett el terjedni, hogy mégis lesz előkészítő évfolyam. A tárca viszont ilyen tájékoztatást nem adott

– nyilatkozta az EMMI a Magyar Nemzet megkeresésére. A lap hozzátette, hogy a nulladik évfolyam ötlete nem újkeletű, mivel 2017-ben az akkori tárcavezető, Balog Zoltán is beszélt már róla, illetve tavaly az MNB javaslatcsomagában is szerepelt.