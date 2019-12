Kedvezett az időjárás a gazdáknak: eddig vásárolhatunk magyar terményeket a boltokban

Ahogy a portál írja, mivel a nyár egészen hosszú volt, és az ősz is enyhének bizonyult, így a gazdák tovább tudták ellátni hazai terményekkel - többek közt paprikával - a piacot. Vannak olyan hidegfóliák, ahol még most is szedegetik a termést, az időjárás viszont jövő héttől drasztikusan hidegebbre fordul, így a szezon véget érhet.

Vannak, akik már befejezték a szedést, a legtöbb termelő azonban addig kivár, amíg a külső hőmérséklet nem csökken mínusz három fok alá. Addig ugyanis fagymentesen tudják tartani a növényeket

- mondta Ledó Ferenc a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeb) elnöke. Majd hozzátette a hajtatott paprikával foglalkozó kertészetek az idén jó szezont zárnak, a tavalyihoz hasonló mintegy 1500 hektáros termőterületről , 180-185 ezer tonnás mennyiséget takaríthattak be.

A kígyóuborka piaca is kiegyensúlyozott volt az idén. Az újonnan megépült üvegházakban folyó termesztés rövid időre túltelítette a piacot, így néhány hétig az árak is mélypontra kerültek, de a kínálati oldal a jövőben rendeződni fog

- tette hozzá az elnök.

Az idén, újonnan épült üvegházakból hirtelen kikerülő nagy mennyiségű terményt nem tudta azonnal felvenni a magyar piac, ez felkészületlenül érte a gazdálkodókat.

A jövőben erre készülve megtalálják majd azokat a csatornákat, amelyeken keresztül külföldön tudják értékesíteni a többletet. Kényszerhelyzetben voltak a termelők, a vidékfejlesztési forrásokból megvalósuló beruházások ugyanis csak késve készültek el. S akik nem akarták, hogy egy nyáron üresen álljon az üvegházuk, kígyóuborkát ültettek bele

- mutatott rá a szakember.

Az elmúlt évekhez képest a paradicsom is nagyobb hozamot hozott idén, az elmúlt évekhez képest. A FruitVeb adatai szerint ebben az évben összességében 120-125 ezer tonna paradicsom termett az üvegházakban. Ez a mennyiség viszont még biztosan növekedni fog a következő években, hiszen 2021-ig közel 140 hektárnyi új üvegház épül majd fel. Ezek többségében paradicsomot termesztenek majd a kertészetek.

November végéig még zömmel magyar áruval találkozhattak a vásárlók. Április elejétől paprikából és paradicsomból is önellátók vagyunk, csupán egy-két százaléknyi mennyiség kerül be külföldről, az is inkább csak a kínálat színesítését szolgálja

- emelte ki a terméktanács elnöke, aki hozzátette, hogy decembertől március végéig mindkét zöldségből importra szorulunk, ennek mennyisége azonban csökkent az elmúlt években.