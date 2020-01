Lerántjuk a leplet: ilyen lesz a hazafias és honvédelmi nevelés az iskolákban

Egy húszmillió forintos pályázatnak köszönhetően a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mátészalkai Tankerületi Központ 34 iskolájának több mint 4830 gyermekét tudják bevonni honvédelmi sportnapok programjaiba a közeljövőben. Első alkalommal a nyírbogáti diákok ismerhették meg, hogy mit is jelent egy ilyen tanítás nélküli sportnap. Különböző sorversenyek és lézerlövészet is várta a tanulókat.

A Honvédelmi Sportszövetség egy pályázatot írt ki az általános iskolák számára, ezen nyert a Mátészalkai Tankerületi Központ. A rendezvényen Dr. Simicskó István, a hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos is részt vett, aki kiemelte, nem katonákat, hanem hazájukat szerető fiatalokat szeretnének nevelni az iskolákban, ezért van szükség a hazafias és honvédelmi nevelésre.

Mindennek az alapja elsődlegesen a hazaszeretetre való nevelés, hiszen ha a hazáját szerető fiatalok jönnek ki az iskolapadokból az életbe, akkor jogosan elvárható egy társadalom részéről, hogy ez a szeretetérzés törődéssé, cselekvéssé, aktív hozzáállásá alakítható. Tehát ha valamilyen baj éri az országot, a szülőföldet szűkebb és tágabb értelemben, akkor cselekvőképesek vagyunk és szívből jövően, őszintén állunk oda önkéntes alapon is ehhez a feladathoz. Ezt persze neveléssel lehet segíteni, családi neveléssel is, de iskolai neveléssel is, sőt mind a kettőre szükség van. A mostani program is erről szól, hogy a fiatalok egy pici ízelítőt kapjanak abból, hogy mit is jelent a hazafias nevelés, mit is jelent a honvédelmi nevelés. A honvédelmi nevelés az már egy picit inkább azt kell, hogy mondjam, az életkori sajátosságokat figyelembe véve, hogy a fiatal felnőtt korosztályra vonatkozik. A középiskolák számára még miniszterként elindítottunk két évvel ezelőtt egy kadét programot, ehhez számos középiskola csatlkozott

- közölte Simicskó István.

Ez azt jelenti, hogy azoknak intézmények, akik részt vesznek a programban, osztályonként kapnak egy-egy katonai mentort. Ezek a tanulók valamennyivel többet tudhatnak meg a katonai életről, megtanítják velük, hogy hogyan kell egy nehéz helyzetben is feltalálni magukat, fejlesztik például a túlélési képességeiket, valamint katonai alapképzettséget is szerezhetnek.

Debrecenben viszont működik egy kifejezetten katonai iskola, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola, az itt megszerzett tudás már egy előképzést jelent, ha valaki akár a tiszti iskolába akar menni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karra vagy akár altiszt iskolába akar menni. Alapvetően én azt vallom, hogy a középiskola és az általános iskola az arról szóljon, hogy a hazaszeretetre épülő hazafias nevelést kialakítsuk, amely nem szól másról, mint arról, hogy az érzés kialakuljon, a szívünkben legyen ott. Ez az egész egy folyamat, amely kibontakozhat majd abban, hogy ha valaki felsőoktatási intézményben tanul, akkor felveheti a katonai alapismeretek tantárgyat és kötődhet akár az önkéntes tartalékosrendszerhez, illetve akár hivatásos vagy szerződéses katona is lehet majd

- tette hozzá a kormánybiztos.

A honvédelmi nevelést támogatja a Honvédelmi Sportegyesület is. A civil szervezetnek jelenleg már több, mint 200 tagszervezete van, a a tervek szerint pedig országos hálózattá fog bővülni. Ahhoz, hogy a gyakorlatban is működjön a hazafias nevelés, az infrastruktúra kiépítésért is szükség van.

Ezt azt jelenti, hogy Honvédelmi Sportközpontokat építünk, ami minden járásban lesz majd, ahol a sportlövészet, a küzdősportok és a technikai sportok elsajátítására lesz majd lehetőség, fiataloknak és felnőtteknek egyaránt, tehát konkrétan bárkinek. Egy stratégiát rakunk össze, ennek a tervezete már kész van, arról szól, hogy a nemzeti alaptantervben és a kerettantervekben milyen módon, milyen mértékben tudjuk majd a gyermekeink szívébe tenni a hazaszeretet érzését. A hazaszeretet érzése, azt hangsúlyoznám mindig, hogy egy egészséges patriotizmus. A jó patrióta, az sosem lehet nacionalista, sosem lehet soviniszta, rasszista, kirekesztő, tehát fontos hangsúlyoznunk, hogy önmagunkban a mi értékeinket kell ismernünk, a magyar kultúrát, a magyar nyelvet, a magyar hagyományvilágot és sok-sok minden mást, a szülőföldet ezen keresztül, az értékeken keresztül lehet még jobban szeretni és még jobban lehet hozzá kötődni. A mi felelősségünk az, hogy a mi gyermekeink hogyan fogják a magyarságukat megélni. Mi nem vagyunk arra rákényszerítve és rászorulva, hogy a 20. és a 19. század butaságait elkövessük, hiszem ebből tanultunk, a mi nemzedékünk remélem már tanult ebből. Nekünk nem másokkal szemben kell meghatározni az identitástudatunkat, az azonosságtudatunkat, van olyan nemzeti értéktárunk, kiváló olimpiai bajnokaink, Nobel-díjasaink, amellyel nyugodtan lehet építeni egy egészsésges nemzettudatot

- mondta Simicskó István.

A Honvédelmi Sportközpontok építésére tizenhétmilliárd forintot szánnak, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Újfehértón épül majd meg az első. Az önkormányzatnak annyi feladata volt, hogy közművesített telket ajánlon fel a létesítmény megépítéséhez. A létesítmény nem iskolai keretek között, hanem szabadidős tevékenységként ad lehetőséget a szervezett sporttevékenységekre, az épületek országos szinten egységes arculatot kapnak majd.

A hazafias nevelés sikerességét nagy mértékben befolyásolják a pedagógusok, véli Simicskó Istán. A rohanó világban egyre kevesebb lehetőség van arra, hogy a diákok érzelmi intelligenciáját és kompetenciáját is fejlesszék a gyerekeknek, tudásalapú oktatás van, ami azt jelenti, hogy átadják a fontos információkat a tanulóknak, de legalább ennyire fontos, hogy pozitív irányba fejlesszék az érzelmeiket, tette hozzá a kormánybiztos.

Pedagógusok nélkül nem fog menni ez az egész, ha egy olyan előadó vagy tanár van az egyetemeken, akinek van egy hiteles kisugárzása az úgy tudja összerakni a tematikát és úgy tudja előadni és bevonni a fiatalokat, hogy nyitottak legyenek rá. A fiatalok nagyon gyorsan leveszik a mai világban az előadókról, hogy ez hiteles, amit ez az ember mond vagy pedig kevésbé. Fontos, hogy olyan tanítók legyenek, akik meg tudják érinteni a gyerekek szívét is. Én azt látom, hogy vannak jelentkezők, nyilván van egy pragmatikus oldala is ennek, hiszen ma aki felveszi az egyetemeken a katonai alapismeretek tantárgyat, az három kreditpontot kap. Enélkül nehezen megy, kell egy motivációs rész is, ugyan úgy, mint a tartalékos rendszerhez is. Korábban is próbálkoztak a tartalékos rendszer kiépítésével, de nem volt hozzátéve egy motivációs tényező. Még az én miniszterségem alatt elindítottuk ezt a folyamatot és nagyon sok egyetemista jelentkezett az elmúlt években is és most is, ez a folyamat ez megy tovább

- tette hozzá a hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos.

A honvédség honlapjának adatai szerint az önkéntes tartalékos katonák több juttatásban is részesülnek, szerződéskötéskor is kapnak egy harmincezer forint körüli összeget, valamint rendelkezési díjat is fizetnek nekik.

Címlapkép: Getty Images