Sok külföldön dolgozó magyar nem tudja: így lehet hazajutni - pontokban a részletek

Svájc méltán érdemelte ki az Európa egyik legszínesebb országa címet, hiszen népessége alig haladja meg a 8 milliót, a határai között élő külföldiek száma azonban több mint 2 milliót számlál. A legtöbben munkavállalási céllal érkeztek ide, köztük jelenleg körülbelül 15 ezer magyar. Közülük sokan a jobb megélhetés, a magasabb kereseti lehetőségek reményében választották Svájcot. Sokan Magyarországon hagyták a szüleiket vagy a családjukat és „magányos harcosként” vállalják a mindennapokat, hogy hetente vagy kéthetente autóba üljenek és hétvégén újra visszatérjenek a szülőhazájukba. A koronavírus járvány azonban egyértelműen megakasztotta ezt a korábbi rutint és egyelőre úgy tűnik, hogy az is álom marad, hogy legalább húsvétkor hazatérjenek néhány napra.

Több mint nyolc éve élek Svájcban és eleinte a feleségem és a kislányom is kiköltözött velem együtt, de végül mégis úgy alakult, hogy ők kettő éve visszatértek Magyarországra. A páromnak mind munka, mind a barátok, mind a család közelsége miatt több lehetősége adódott otthon, én viszont felelősségteljes vezetői pozícióban dolgozom egy vállalatnál, amit nem szerettünk volna feladni. Az együttlétet eddig úgy oldottuk meg, hogy minden második hét csütörtök este, a munka után elindultam haza, Zalaegerszegre, ahonnan vasárnap este nyolc óra körül vissza. Most azonban el sem tudom képzelni, hogy bizonytalan ideig nem láthatom sem a feleségemet, sem az ötéves lányomat

– mesélte a HelloVidék kérdésére Kovács Gábor, aki sok más külföldi munkavállalóhoz hasonlóan, pont a húsvéti ünnepek közeledtével kezdte el tervezgetni, van-e egyáltalán lehetősége hazatérni pár napra.

Rajta kívül még több ezren küszködnek hasonló gondokkal Nyugat-Európában. A több országban bevezetett kijárási tilalomra vagy korlátozásra vonatkozó szabályozások, illetve a szigorú karanténszabályok miatt újra kell gondolni a családi kapcsolattartást. Hasonló cipőben jár Steinmacher Dániel is, aki tizenhárom éve él Nyugat-Európában, ebből három éve Svájcban. Dániel is relatív rendszeresen jár Magyarországra, ám most kissé leszűkültek a lehetőségei.

A barátnőm egy kis somogyi településen él, az édesapám a Balaton mellett, édesanyám pedig egy Bajához közeli faluban. Amúgy is ritkán tudunk találkozni a több mint ezer kilométeres távolság miatt, de most óriási a bizonytalanság a járványhelyzet miatt. Már több hete készültem lélekben arra, hogy húsvétkor néhány napra végre meg tudom látogatni a családomat, de március elején mindent felülírt ez a globális pandémia, hiszen egy járvány esetén a korábban tervezettek elérhetetlennek tűnnek. Így azt sem tudom, hogy mikor tudunk a barátnőmmel újra találkozni, mert eddig könnyedén tudott akár ő is látogatóba jönni Svájcba, most viszont nem csak a járvány, hanem a svájci határok lezárása miatt sincs erre lehetőségünk. Most csak az léphet be az országba, akinek érvényes tartózkodási engedélye vagy svájci bejelentett munkahelye van

– mutatott rá megkeresésünkre Steinmacher Dániel.

Az új koronavírus-járvány nyomában járó biztonsági intézkedések azonban indokolták a határok részleges vagy teljes lezárását, a határellenőrzések elrendelését, a kötelező orvosi vizsgálatokat, a tranzitútvonalak kijelölését, a fokozott ellenőrzéseket és Magyarországra belépve a kéthetes karantén elrendelését.

De nézzük először a jelenleg hatályos, kapcsolódó szabályozásokat arra vonatkozóan, ha valaki Svájcból, Németországból vagy Ausztriából próbálna hazajönni:

Az Olaszországból, Svájcból, Liechtensteinből, Németországból, Magyarországról és Szlovéniából Ausztriába beutazó vendégek kötelesek felmutatni egy négy napnál nem régebbi orvosi igazolást arról, hogy nem koronavírus-betegek (negatív teszteredmény), ellenkező esetben nem léphetnek be az országba.

arról, hogy nem koronavírus-betegek (negatív teszteredmény), ellenkező esetben nem léphetnek be az országba. A megállás nélküli átutazás engedélyezett.

engedélyezett. Az Ausztrián keresztül történő, megállás nélküli átutazás engedélyezett, amennyiben a kiutazás biztosított. A gépkocsival történő megállás nélkül átutazásnál lehetséges, de ezt szigorúan ellenőrzik (útlevelek lefényképezése) és csak elegendő üzemanyaggal engedélyezik.

Jelenleg Németországban nincs utazási korlátozás érvényben.

Fokozott határellenőrzés az osztrák-német határ három közúti átkelőhelyén: A3-as autópálya Passau; A8-as autópálya Salzburg, és A93-as autópálya Kufstein.

A magyar-osztrák határon a nemzetközi forgalom előtt a miklóshalmi (Nickelsdorf), a kelénpataki (Klingenbach) és a rábakeresztúri (Heiligenkreuz) átkelők maradnak nyitva, emellett a pomogyi (Pamhagen), a sopronkeresztúri (Deutschkreutz), a rőtfalvai (Rattersdorf), a csajtai (Schachendorf) és az monyorókeréki (Eberau) átkelőt is használhatjuk.

Magyarországra a határátlépéskor mindenkinek egészségügyi vizsgálaton kell átesnie , amit az Országos Mentőszolgálat végez el.

, amit az Országos Mentőszolgálat végez el. Ha koronavírus-fertőzés gyanúja nem merül fel, kötelező otthoni karanténba (hatósági házi karanténba) kell vonulni 14 napra a lakóhelyen vagy a tartózkodási helyen, valamint kötelező a regisztráció a járványügyi nyilvántartásba.

a lakóhelyen vagy a tartózkodási helyen, valamint kötelező a regisztráció a járványügyi nyilvántartásba. Az Európai Gazdasági Térség (EGT) állandó tartózkodási kártyával rendelkező állampolgárait pont ugyanúgy kell megítélni, mintha magyar állampolgárok lennének, tehát ők a magyar állampolgárokra vonatkozó feltételekkel, de továbbra is beléphetnek az országba.

Kérdésként merülhet fel azonban, hogy lehet-e mentesülni a Magyarországra belépés után kötelező karantén alól. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) emberi jogi jogvédő civil szervezet ingyenes jogsegélyt biztosító szervezet tájékoztatása szerint a válasz igen. Erre két mód van: vagy igazolni kell, hogy egészségesek vagyunk, vagy méltányossági kérelmet kell írnunk az ORFK rendészeti főkapitány-helyettesének.

1. Egészséges: aki nem fertőzésgyanús, annak nem kell karanténba vonulnia, ha bizonyítja, hogy

a belépés előtt már legalább 14 napot töltött karanténban, vagy

már átesett a koronavírus-fertőzésen.

2. aki nem fertőzésgyanús, de azt se tudja igazolni, hogy egészséges, az ORFK rendészeti főkapitány-helyettesének írt méltányossági kérelemben kérheti, hogy mentesítsék a karantén alól, ha:

az érintett egészségügyi vizsgálatát elvégzik,

koronavírus gyanúja nem merül fel,

és a járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi

annyi időre, amennyi ideig házi vagy hatósági karanténba kéne vonulnia.

A járványügyi helyzet azonban napról-napra változik, ezért aki külföldiként nekivág a hosszú útnak, annak számos kockázatot kell vállalnia. Egyelőre úgy tűnik, hogy a legbiztosabb megoldás az, hogy a hazaindulók az indulás előtt három-négy nappal készíttessenek egy tesztet (ez Svájcban 180 svájci frankba, azaz közel 62 ezer forintba kerül), hogy a határokon fel tudjanak mutatni egy negatív eredményű orvosi igazolást. Ezután a nyitva tartó határátkelők figyelembe vételével tervezzék az utazásukat, vegyenek ki legalább két hét szabadságot, hogy Magyarországon 14 napra karanténba tudjanak vonulni.

Címlapkép: Getty Images