Őrület: már hivatásos nagyszülőket is képeznek a vidéki Magyrországon

HelloVidék: Hogyan született meg a tanfolyam?

Sárközy Erika: Nem elsősorban a családok igényei inspirálták a tanfolyam és a program megszületését. A gyerekeknek nagy szükségük van nagyszülőkre: türelmes, odafigyelő, megértő , mesélő, tanító nagyikra és nagypapákra. Ők a kulturális folytonosság fenntartói, a régen volt dolgok, események, játékok, szokások megismertetésében. Kitüntetett és pótolhatatlan szerep. De a SzuperNagyi program arra is felhívja a figyelmet, hogy a nagyszülőknek is hiányoznak az unokák. Mind több unoka él távol a nagyszülőktöl, vagy egyáltalán nem születik unoka. Igények, érzelmek nagy találkozása a program.

Vajon , miért kell egy 70 órás tanfolyamot végezni azért, hogy gyermekeket felügyeljen valaki?

Ez fontos kérdés. A mai korban sokmindent meg kell érteni, ami másképpen van, mint régen. Meg kell érteni a szülőknek a saját gyerekeik korosztályát, mi változott a világban, milyenek a mai gyerekek, mi foglalkoztatja őket, milyen problémáik adódnak. Igen sokszor a Minecrafttal, és programozó táborokkal - kell versenyezniük a figyelemért már a 6 évesek körében is. A pótnagyi képzés arról szól, hogy a tapasztalat akkor igazán értékes, ha hozzátanulunk , ha kompetenciákat szerzünk, ha megismerjük azt a környezetet, amiben ma élnek a gyerekek és mi is. Ez a képzés a résztvevők saját életében is igen hasznos. Új tudást szereznek, internetetes készségeiket is fejlesztik, munkát vállalnak, ennek minden nehézségével és ujdonságával. A Hivatásos nagyszülőképzés egyike azoknak a CédrusNet programoknak, amelyek feladatot, hasznosság élményt, új szerepeket, munkát kínálnak a már nem fiatal, de még nem idős korosztálynak 55-75 éves kor között.

Milyen arányú volt az érdeklődés a képzésre és kik jelentkeznek?

Nagy túljelentkezés volt mindig. Kecskeméten kezdődött, ma már más városban is indítanak ilyen képzést. Kezdetben nem volt tandíj, a város támogatta a CédrusNet Kecskemét program keretében. Most már kis hozzájárulást kell fizetniük a részvevőknek, akár részletre is. A jelentkezők többsége felsőfokú végzettségű, sok közöttük a tanár, de van könyvelő, jogász, kereskedő, építész is. Számukra új dolog vállalkozónak, szolgáltatónak lenni, kilépni a piacra. Ehhez is kapnak segítséget a tanfolyamon, de továbbra is a CédrusNet kötelékében maradnak. Jelenleg ez a program csak Kecskeméten működik.

Hogyan és miben segítik a nagyik a családokat?

Legnagyobb segítség a jelenlét. Az állandó időnyomás alatt levő szülők helyett sétál, játszik, beszélget a gyerekekkel, hozza, viszi őket. A gyerekek sürgetés nélkül mesélhetnek arról, mi volt az óvodában, az iskolában, milyen öröm vagy bánat érte őket. A SzuperNagyik gyereklélektanról is tanultak és persze sok érdekes játékot is tudnak. Abban is reménykedem, hogy a fiatal szülők, akik saját édesanyjuktól nehezen, a képzett nagyiktól talán szívesen kérnek tanácsot.

Az eddig végzett nagyiknak, milyen problémákkal kellett szembenézniük? Ütköznek-e valamilyen „ellenállásba"?

Nagyon ritkán. Ez az ellenállás a távol levő „édesnagyik” részéről jöhet. Féltékenység. Érthető.

Volt-e valamilyen kiemelkedő eset?

Az első tanfolyamra egy nagypapa is jelentkezett és el is végezte. Ő volt az első, akit kiválasztottak. Egy kisgyerek kért a szüleitől Karácsonyra egy nagypapát. Minden jól alakult, amikor a nagyszülők jelentkeztek, hogy nem kell pótnagyapa....majd ők megoldják, hogy többet legyenek az unokával. Végülis ez happy end.

Milyen visszajelzéseket kapnak a szülőktől?

Bíznak a SzuperNagyikban a szülők és a gyerekek is ragaszkodók. Az inkább nagyobb probléma, hogy már a harmadik csoport végzett, de még mindig kevesen vannak.

Milyen további céljaik vannak a programmal?

A programot végzett nagyikat már a cégek is kérik, gyereknapon, céges rendezvényeken. Ezt szeretnénk erősíteni. Remélem minél több „édes”nagyi és nagyapa is elvégzi majd ezt a tanfolyamot, hogy értőbb, megértőbb szülők és nagyszülők legyenek és jobban boldoguljanak a saját életükben is.

Címlapkép: Getty Images

