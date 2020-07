Magyar gimnazisták találmánya hozhat reformot a különóra-piacon

A Bács-Kiskun megyei Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium diákjai a tavalyi "5letből jövő" vállalkozói versenyen arattak elsöprő győzelmet egy, a diákok számára online igénybe vehető korrepetálási szolgáltatás koncepciójával. A küzdelem lezajlását követően azonban a csapatból egyedül Piszman Zsófia érezte azt, hogy kár lenne veszni hagyni egy mások számára is szimpatikus ötletet, így maga mellé új tagokat toborozva, Kulcsár Petrával és Varga Lucával kiegészülve hárman kezdtek el dolgozni a projekt életre hívásán.

A Diákorep szolgáltatásnak előfutára nem volt, az inspirációt csupán a már versenyt megelőzően tartott diák-diák korrepetálások szolgáltatták. Az ötlet azonban olyannyira tetszett mind a zsűrinek, mind pedig a szervezőknek, hogy közreműködésükkel egyéves munkát követően idén áprilisban már teljes gőzzel indult útjára a vállalkozás, habár az alapítók kénytelenek voltak némi változtatással élni az eredeti elképzelésekhez képest.

A legnagyobb változás, hogy eredetileg egy honlapra tervezetük a rendszert, de mivel megjelent a koronavírus, gyorsan kellett cselekedni. Egyébként is úgy gondoltuk, egyszerűbb lesz kivitelezni, ha először csak a social média oldalakon keresztül működik, másrészt nem szerettünk volna ebbe komolyabb összegeket befektetni, amíg nem látjuk, hogy működik, vagy hogy egyáltalán képesek vagyunk-e ezt csinálni. Ez egy jó áthidaló megoldás volt. Alapból is tervezetünk egy béta verziót, de most ezzel csináltunk egy azt megelőző lépést is, amivel magát a koncepciót teszteljük

– beszélt Piszman Zsófia ötletgazda az időközben kieszközölt apróbb változtatásokról. A később a projekthez csatlakozó Varga Luca ezt kiegészítendő hozzátette: "A következő nagy feladat, hogy a rendszert áthelyezzük egy jól működő honlap keretei közé, ehhez viszont már szakmabeli felnőttek segítségére szorulunk."

De lássuk, hogyan is működik maga a Diákorep rendszer jelenlegi formájában! A plusz órákat diákok tartják diákoknak, akik önkéntesen tudnak jelentkezni maximum három tantárgy szakértőjeként. A konkrét korrepetálást minden esetben megelőzi tantárgyanként egy-egy próbaóra, ahol a tanulók egy kompetens tanár ellenőrzi lexikális tudásukat, a Diákorep tagjai pedig az érthetőséget pontozzák, így csak olyan ember tarthat órát, aki már előzetesen bizonyította rátermettségét.

Maguk a projektalapítók, Zsófia és Luca is tartanak órákat, de ezen kívül ők már csak a háttérmunkákért felelnek Petrával kiegészülve, ők kötik össze a hozzájuk segítségért forduló társaikat a tanárokkal. A diákok egymást közt privát egyeztetnek a részletekről, majd videohívás formájában zajlik le az óra, ami a koronavírus idején külön jó ötletnek bizonyult, mert ezzel a személyes találkozókat maximálisan kiváltották. Az anyag leadása így fesztelen, kellemes hangulatban történik, ahol még a kevésbé szabatos nyelvezet és a téma adta poénok is megengedettek, sőt.

Minden óra megtartását követően a diákoknak ki kell tölteniük egy értékelő lapot, ahol pontozzák a diáktanár felkészültségét, pontosságát, szakmaiságát, így a Diákorep csapata azonnal tud reagálni. „Mindenki visszajelezhet az óráról, ha valami probléma adódott. Könnyen felvehetik velünk a kapcsolatot, a panaszokat pedig mi kivizsgáljuk” – avatta be Varga Luca a HelloVidéket, hogy próbálják garantálni a korrepetálások színvonalát és minőségét.

Jelenleg 18 diáktanár tart, a teljesség igénye nélkül, matematikából, irodalomból, történelemből, biológiából, kémiából és angolból különórákat, amiből a legnépszerűbb a természettudományos tárgykörbe tartozó matek és kémia, illetve az idegen nyelvek. A szolgáltatást két hónap alatt körülbelül 15 diák vette igénybe, a tanárok pedig szám szerint 50 alkalommal korrepetáltak, beleszámítva ebbe az egyszeri és a rendszeres alkalmakat is.

Alapvetően kisebb az érdeklődés, mint amilyenre számítottunk, de utólag már érezzük, hogy ennek mi az oka. Az online oktatásban nem volt annyira szükségünk arra, hogy ezt a tudást el is sajátítsuk, mert egy-egy dolgozatot úgy is meg lehetett írni, hogy előtte esetleg csak átolvastuk az anyagot, vagy dolgozat közben is belelapoztunk a könyvbe, több időnk volt a feladatokra. Úgy gondoljuk, hogy szeptembertől, amikor észleljük ennek a tudásnak a hiányát, jobban be fog indulni

– magyarázta a számokat Piszman Zsófia ötletgazda.

És hogy milyenek az eddigi visszajelzések? A stílusosan ötfokozatú skálán a diákok rendre 4-es, 5-ös osztályzatot adnak társaiknak az óratartásra, maguk a korrepetitorok pedig rendkívül lelkesek és izgatottak, főként, amikor új embernek kell órát tartaniuk. Zsófia hozzátette, az iskola tanárai is nyitottak az új lehetőségre, nem egyszer fordult már elő, hogy ők maguk érdeklődtek a Diákorep csapatánál egy diák nevében, tudnak-e neki segíteni. Habár a szolgáltatást egyelőre csak szűk körben hirdették meg, akadtak már más, nem kiskunhalasi iskolákból korrepetálást igénylő diákok, valamint egy diáktanáruk Budapestről tartja az órákat, így a szolgáltatás iránti igény megkérdőjelezhetetlen.

Habár a tanév hivatalosan véget ért, a lányok továbbra sem pihennek. 11.-es tanulók lévén gőzerővel készülnek az érettségire, és igyekeznek a nyarat minél jobban kihasználni, előre dolgozni, hogy az utolsó évben is ugyanúgy folyhasson tovább a Diákorep munkája. „Azért tudjuk mi így menedzselni az időnket, mert mi mindannyian élvezzük az ezzel kapcsolatos munkát. Óriási tanulási folyamat, hogyan tudjuk beosztani a napi teendőket, hogyan tudjuk menedzselni a projekteket. Hogyha nincs időnk, akkor az azt jelenti, hogy a vállalkozás fejlődése is egy kicsit lassulni fog. Diákként még azért viszonylag bonyolultabb megoldani, mert senki nem noszogat bennünket, hogy csináljuk, nem teszi oda élénk, hogy ezt meg kell tenni, hanem amit mi magunk megcsinálunk, az lesz kész” – adott hangot belső motivációiknak a Diákorep ötletgazdája.

A Diákorep szolgáltatás várhatóan a nyáron sem fog szünetelni, mert a lányokhoz már most több megkeresés érkezett a nyári korrepetálásokkal kapcsolatban. Kétségkívül a legtöbben ilyenkor csak az előttük álló 2,5 hónap töméntelen szórakozásra tudnak gondolnia, Zsófia szerint nem ördögtől való a nyári tanulás, pláne, ha valaki éppen iskolát vált, vagy alsó tagozatból kerül át a felsősök közé, amikor egy szintvizsgával indítják az évet. Az online oktatás miatt bár jelenleg mérsékelt számú a szolgáltatást igénybe vevők száma, a körülmények rendeződésével minden bizonnyal meg fog ugrani a jelentkezők száma. Az élet minden területén az „ingyenes” hívószóra valósággal ugranak az emberek, azonban a Diákorep tagjai nem gondolják, hogy a vállalkozás hamar túlnőne rajtuk.

Szerintem nem fenyeget minket a veszély, hogy hirtelen nagyon sok diákunk lesz, ha pedig mégis, akkor úgy gondoljuk, hogy ahogy terjed a híre magának a szolgáltatásnak, úgy lesz egyre több diáktanárunk is

– beszélt bizakodóan a jövőről Piszman Zsófia.

A továbbiakat illetően pedig a lányok nincsenek híján az ambiciózus terveknek. Az ötletgazda elárulta, megfordult már a fejükben a szolgáltatás fizetőssé tétele, mert szeretnék a diáktanárok munkáját valamivel honorálni, de minden annak függvényében dől majd el, lesz-e erre fordítható tőkéjük. Zsófia ennek kapcsán megjegyezte, az iskolájuk eddig is teljes mértékben támogatta őket, hirdetik online felületeiken a szolgáltatást és a tanárok is teljes mellszélességgel a projekt mellé álltak, így a kezdet kezdetén kapcsolati tőkéjük bizakodásra ad okot.

Az iskolában több olyan szervezet is működik, akik az ehhez hasonló projekteket szívesen támogatják, ezért biztos vagyok benne, hogy támogatni fognak minket

– tette hozzá bizakodóan a társtulajdonos Varga Luca.

A Diákorep fejlődési potenciálja nagy, jelenleg még kiaknázatlan, de a lányok ötleteikkel és motivációjukkal minduntalan azt erősítik, hogy noha még nem tudni a pontos irányvonalat, az biztos, hogy a szolgáltatás mindenképp fejlődni, terjeszkedni fog. Noha egyetemi tanulmányaikat egyikőjük sem dobná sutba a szolgáltatás miatt, mindhárman azon a véleményen vannak, hogy a kettő nem zárja ki egymást a jövőben sem. Luca erős matekosként az egyetemen már erre a tantárgyra fókuszálva szeretné folytatni tanulmányait, amiben a most tartott korrepetálások csak segítik, lévén ezek az alkalmak is gyakorlást jelentenek az emelt érettségire. Petra közgazdaságtudományi karra készül, ezért a Diákorep útjának egyengetése számára a lehető legjobb tapasztalatszerzést jelenti, míg Zsófia, némiképp kilógva a sorból, gyógyszerésznek készül, de másodállásnak még így is el tudja képzelni a vállalkozás működtetését.

Abban mindhárman egyetértenek, hogy a stafétabotot nem kívánják másnak átadni, mert a projekt inkább hozzájuk köthető, mintsem az iskolához, valamint olyannyira szívügyüknek érzik a projektet, hogy mintegy felelősséget éreznek a sorsa iránt. Zsófia azt a lehetőséget fontolgatja, hogy az egyetemen új diákokat toboroz maga mellé, akik immáron a végzős középiskolásokat taníthatnák, míg jelenleg az 5-11. osztályosoknak elérhető a szolgáltatás. A határ pedig szó szerint a csillagos ég.

Abszolút nem egy iskolaszintű szolgáltatást szeretnénk. Nem nézzük, hogy ki melyik iskolába jár, ahogy azt sem, hogy ki honnan jött és hová tanul tovább. Mi a diákokat látjuk, nem az iskolákat, ezért nem szabunk korlátokat a korrepetálásoknak

– zárta gondolatait Piszman Zsófia, a Diákorep alapítója.

Címlapkép: Getty Images

