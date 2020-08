Hódít az új esküvői trend: ezt hagyja ki a legtöbb pár a ceremóniából

Ez a trend körülbelül tíz éve honosodott meg az országban

- válaszolta a portál érdeklődésére Molnár Gina, az egyik debreceni rádió műsorvezetője. Mint mondta, ő körülbelül két éve vezet szertartásokat Balogh Renátával, aki a ceremóniák zenei és énekesi kíséretéért felel.

A klasszikus vagy hagyományos esküvő olyan, amelyet az anyakönyvvezető vezet, általában a megszokott sémák szerint. A modern esküvői szertartás több elemet megőriz, például a fogadalomtételt, azonban ebben az esetben nagyobb szabadságot kap az esküdni kívánó pár. Egy templomi esküvő is akkor válik hivatalossá, ha azt anyakönyvvezető hitelesíti

- tette hozzá Molnár Gina.

Kevesen tudják, de össze lehet házasodni az anyakönyvvezető jelenlétével bármelyik nap, illetékmentesen. Ha kihívják őt valamilyen külső helyszínre, akkor annak külön díja van, amely településenként változó. Sok esküvő még ilyenformán zajlik, azonban egyre többen szerveznek a hitelesítést követően szertartási ceremóniát, vagyis egy átlagos napon a pár megköti hivatalosan a fogadalmát, majd néhány nap múlva a lagzi helyszínén szervez egy ettől független eseményt. Tapasztalatom szerint ez egyrészt azért van, mert az emberek megunták a megszokott lebonyolítást, másrészt megnövekedett az igény a külső szertartásokra

- jegyezte meg a műsorvezető. Hozzátette, a hét bármelyik napján összeadnak párokat, azonban rengeteg esküvő van, így a külső helyszínen való szertartásra nincs kapacitása az önkormányzatnak. Valószínűleg emiatt nőtt meg a kereslet a szertartásvezetőkre.

Az esküvő lelke a szertartás

- emeli ki Molnár Gina.

Az anyakönyvvezető által folytatott hivatalos ceremóniától eltérően a szertartásvezető mélyinterjút készít a házasulandó párral, hogy jobban megismerje őket. Emellett kiválaszthatják a zenéket, vagyis aktívan részt vehetnek a saját esküvőjük kivitelezésében. Van egy zenei repertoárunk, amiből választhatnak, azonban bárki hozhat saját zenét, és mindenki a maga képére formálhatja a ceremóniát

- hangsúlyozta Balogh Renáta. Mint mondja, ők általában két éneket javasolnak, de a helyzettől függően akár három is elhangozhat élőben a szertartás alatt.

A szertartásvezetőnek sokoldalú személyiségnek kell lennie, emberileg és szakmailag is rátermettséget kíván ez a szerepkör. Így lehet egy modern ceremónia egyszerre meghitt és szórakoztató. Nagyon mély érzésű ember szükséges hozzá, aki valóban kíváncsi a párra, elmondani két ember történetét nagyon nem egyszerű feladat. Az ő hitvallásuk, hogy élményt adjanak nemcsak a párnak, hanem a szertartáson részt vevőknek is. A mai világban a fiatal házasulandók olyan szertartásra vágynak, amely az elejétől a végéig róluk szól

- emelte ki.

Az emberek talán nyitottabbak is a mai világban, és szeretnének valami egyedit csinálni. Az embereknek szükségük van az őszinteségre. Egyre több a kisebb létszámú esküvő, amely szintén a megmutatkozott igényt mutatja a bensőségességre

- tette hozzá.

Molnár Gina által szervezett szertartások modernnek hathat, alapjaiban mégis klasszikus. Azt a személyességet igyekeznek pótolni, amelyre az anyakönyvvezetőnek nincs kapacitása a sok esküvő miatt. Ők a szertartás előtt végig egyeztetnek a párral, hogy minden az ő kedvük szerint történjen. A ceremónia nagyjából 20-25 perc, és az első mondattól az utolsóig minden a házasulandó párról szól. A megismerkedésükről, az élményeikről és terveikről, sőt akár vallomást is tehetnek, mint a hollywoodi filmekben. A továbbiakban történik a fogadalomtétel, a gyűrűk felhúzása, majd ezt követi a szülőköszöntés. Balogh Renáta hozzátette, a beszéd alatt halk zongorajáték szól, illetve több ének is elhangzik. Népszerű ez a fajta lebonyolítás, hiszen például nekik már sok foglalásuk van a következő évre is

- írta meg a lap.

Címlapkép: Getty Images

