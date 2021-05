Ezt a legtöbb anyának nem mondja el a nőgyógyász: a baba egészsége múlik rajta

2016 óta töretlen népszerűséggel, megszakítások nélkül fut annak a négy kecskeméti hölgynek, Butkáné Kis Reginának, Lipcseiné Tolvaj Máriának, Szabóné Kis Évának és Néma Attiláné Ellának a projektje, akik nem kevesebbre vállalkoztak, minthogy négy fő témakörben, a szülés, a szoptatás, a hordozás és a babagondozás terén nyújtanak elméleti és gyakorlati tanácsokat, ami igazi hiánypótló nemcsak helyben, de a környéken is.

Nem létezett a városban olyan program, ahol ingyenesen, stabilan elérhető módon korszerű információkhoz juthattak volna a kismamák. Azt láttuk, hogy kicsit el is vannak veszve a rengetegben, mert ha várandós lesz valaki, akkor jönnek a kérdések, hogy hová kell mennie először, hol tájékozódhat, hiszen valószínű, hogy a nőgyógyásza nem ér rá erről órákat beszélgetni vele. Valamint nagyon fontosnak tartottuk, hogy ne szűrjük meg az anyákat anyagi helyzet alapján. Természetesen vannak fizetős szolgálgatásaink és programjaink is, mivel szakemberként ez a munkánk, de emellett nélkülözhetetlen egy olyan biztos pont, ahol az alapvető információkról ingyenesen tájékozódhatnak az érdeklődők

– idézte vissza a csapat nevében nyilatkozó Néma Attiláné Ella, anno miért indították el az előadássorozatot.

A négy fő téma közül a legnépszerűbb egyértelműen a szülés, Ella szerint valószínűleg azért, mert a nők többsége fél a gyermek világra hozásával járó erőpróbától. „Gyakorló dúlaként havonta több szülést is kísérek, ezért az előadás célja, hogy megerősítsem a nőkben, a pozitív szülésélmény lehetséges. Sokak ismerősei számolnak be úgy a folyamatról, mint ami borzasztó, nagyon nehéz és amit soha többet nem szeretnének végigcsinálni. Én abban tudok segíteni, hogy a szülést minél inkább pozitív élményként éljék meg az anyák, hiszen ennek egyszerű törvényszerűségei vannak. A testünk úgy van fölépítve, hogy ezt meg lehet élni pozitívan, nem kell, hogy traumatikus élménnyé váljon. Mind az anya, mind az apa hatékonyan tud tenni a pozitív megélésért, ezekből a segítő lehetőségekből és technikákból nyújtok át egy csokrot az előadás másfél órájában” – részletezte a TANDEM Kapcsolatműhely alapítója.

Korábban, még a járványhelyzetet megelőzően személyes találkozókon adták át az elméleti és gyakorlati ismereteket, a pandémia berobbanása pillanatában viszont azonnal alkalmazkodtak a körülményekhez, és online formában folytatták tovább az előadásokat.

Néma Attiláné Ella szerint vitathatatlanul más a valós térben összeülni, átbeszélni és megmutatni a hasznos praktikákat, azonban a virtuális térben 2020 tavasza óta folyó közös munka igazolta, hogy a változó forma semmit sem von le a Babaváró kedd esték értékéből. Webkamerán keresztül ugyanolyan jól meg lehet tanulni például a várandósság ideje alatt a gerincet tehermentesítő pocakkötést, a kisgyermekes anyákat segítő hordozókendő felhelyezésének trükkjeit, vagy éppen a babamasszázs szakszerű mozdulatait.

Azért pedig igazán nem éri meg rágnia magát egyetlen anyának vagy nagymamának se, hogy lánya vagy unokája miért nem hallgat a régi, jól bevált tanácsokra, mert ahogy a technológia, úgy a gyermekneveléssel és -gondozással kapcsolatos ismeretek is ugyanúgy változtak, fejlődtek. Néma Attiláné Ella ezen a ponton kihangsúlyozta:

Anyáink idejében annyival könnyebb volt, hogy mindenki ugyanazt mondta a gyerekorvostól kezdve a védőnőn és barátnőn át egészen a szülőkig, ma pedig a nagymamák meglepődnek rajta, hogy a fiatal anyák már szinte mindent másképp csinálnak. Felmerülhet bennük a kérdés, hogy akkor ők rosszul nevelték és gondozták a gyermeküket? Nem, ők az akkori ismereteik szerint jól csinálták, és biztos vagyok benne, hogy mindent megtettek a babájuk érdekében.

A TANDEM Kapcsolatműhely képviselője az átalakult tudásanyagra példaként hozta a régi időkben szigorúan vett 3 óránkénti szoptatást, vagy hogy bizonyos helyzetekben az anyák nem szaladtak azonnal megvigasztalni gyermeküket, hanem hagyták őt sírni. Ezen ismereteink éppen a tudomány segítségével formálódtak, fejlődtek, mert időközben az objektív mérőeszközök segítségével ráébredtünk, hogy legtöbb esetben a természetes út a lehető legjobb út.

Ilyen, újkeletű tudásanyag többek között, hogy a gyermek köldökcsonkjával semmit nem kell csinálni, hogy a baba baktériumflórájának érdekében hihetetlenül fontos az anyával való bőrkontaktusa, és hogy születés után nem kell megmosdatni az újszülöttet, mert azzal kárba vesznek a testén lévő jótékony baktériumok. Néma Attiláné Ella nem győzte hangsúlyozni, mindez nem valami újító hóbort, egy új trend vagy a folyamatosan forgandó divat része, hanem a tudomány segítségével formálódó, korszerű ismeretek, melyek nyomán változik a szülészet, a babaellátás és a családi otthonok gyakorlata is.

Noha leginkább félidős vagy annál idősebb várandósok a legkíváncsibbak a programokra, akiket legtöbbször az érdeklődő apák is elkísérnek a találkozókra, akadt már olyan fiatal férfi is, aki egyedülállóként ülte végig a négy keddi alkalmat, ezzel készülve fel a vágyott apaszerepre. Most, az online előadások miatt földrajzi helytől függetlenül is be lehet csatlakozni a négyhetes előadássorozatba a Szülés szívvel-lélekkel közösségi oldal zárt csoportjában, így a más megyékben, sőt akár külföldön élők is hasznos ismeretekkel lehetnek gazdagabbak, amire sokkal nagyobb szükségük van, mint azt gondolni mernék.

Szokták mondani az előadások után a résztvevők, hogy bár sok kérdésre választ kaptak, de már azt is tudják, milyen további kérdéseik lehetnek, ezért előfordul, hogy sokkal több kérdéssel távoznak, mint amennyivel érkeztek. Az első gyermek érkezése nagyon nagy változást eredményez egy pár addigi életében, amire igazán nem is lehet felkészülni. Nem pontosan úgy lesz, ahogy azt előtte elképzelik vagy ahogy megbeszéljük az előadásokon, de legalább lesznek támpontjaik, amikkel könnyebb lesz felkészülni a várható változásra

– zárta gondolatait Néma Attiláné Ella.

