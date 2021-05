Nem fogod elhinni: szinte a fiatalok fele elköltözne otthonról

A saját ingatlannal rendelkezők lakosságon belüli arányát tekintve az 5. helyen állunk Európában. A lakásbérlés nálunk kevésbé elterjedt, noha a szakértő szerint itthon már körülbelül 280.000 lakás vagy ház bérelhető piaci alapon. A Flatco Real Estate országos kutatása szerint 2 millió ember szeretne országhatáron belül új helyre költözni a következő egy évben. 30 százalékuk választana bérelt lakást, bár még mindig többen vállalnának lakáshitelt, hogy a pénzük ne lakbérre menjen.

Magyarország lakosságának 86%-a családi tulajdonú vagy saját ingatlanban lakik, amivel Európában az 5. helyen állunk. Pedig a fiatalok önálló életkezdésére, vagy akár a lakóhelytől távoli munkavállalás kihívásaira, a rendszerint eladósodással járó vásárláshoz képest reális alternatíva lehetne a rövidebb-hosszabb idejű bérlés. Az itthon jelentős, több mint 500 darabos bérelhető lakásállománnyal rendelkező Flatco Real Estate szerint a piac az elmúlt évben felfordult, a tisztánlátás érdekében ezért országos reprezentatív kutatást indított a cég.

Magyarországon jelenleg körülbelül 400.000 otthon bérelhető, ebből 280.000 magántulajdonostól vagy vállalattól, a többi önkormányzati tulajdonban van. Az állomány mintegy 40%-a Budapesten található, ahogy a kereslet is itt a legerősebb.

A bérlakáspiacot is erősen befolyásolta a covid-hatás: az elmúlt egy évben a turizmus visszaesése miatt számos korábban Airbnb-ből élő lakástulajdonos kezdett hosszútávra bérlőt keresni, ami túlkínálathoz vezetett bérelhető lakásokból, miközben a kereslet jelentősen visszaesett. Ez pedig Budapesten a bérleti díjak kb. 8-15% százalékos csökkenését hozta magával egy éven belül, városrésztől függően.

A Flatco legfrissebb, májusi piackutatása szerint a felnőtt lakosság 30%-a szívesen költözne Magyarországon belül új helyre jobb munkalehetőség reményében, vagy magánéleti okok miatt. Ez az arány a 18-39 év közöttiek körében eléri a 47%-ot, de még a 60 év fölöttiek negyede sem idegenkedik a lakhelyváltoztatás gondolatától, például azért, hogy közelebb lehessenek az unokákhoz.

Kevés a fiataloknak való bérlakás a piacon

A költözni vágyók negyede, a fiataloknak ezen belül harmada a lakásbérlést a sürgős költözés legjobb megoldásának tartja. Elsődleges szempontjuk, hogy rugalmasan tudják alakítani az életmódjukat. Legnagyobb problémájuk a kínálat szűkössége: 40%-uk szerint kevés nekik való lakás érhető el a piacon.

A Flatco ügyvezetője szerint az a milliós tömeg, amely nyitott lenne a bérlésre, a bérlakáspiac tartós növekedésének biztosítéka. A belépésüket erre a piacra nem csak a szűkös kínálat vagy az anyagiak akadályozzák. Bár nyitottak, a valóságban erős kétségek gyötrik őket. A szakember szerint

ilyenek a rossz állapotú bérlakásokban szerzett negatív élmények vagy hallott történetek, illetve a rendszerváltás óta jelen lévő, felelőtlen tulajdonosi viselkedésből fakadó rossz tapasztalatok is. Hiszen a piacon még most is gyakorlat, hogy a tulajdonos szerződések nélkül adja ki a lakást. Ráadásul a többség még körükben is státuszszimbólumként gondol a saját tulajdonú ingatlanra, miközben Németországban már a lakásállomány fele bérlemény.

Az egy éven belüli belföldi költözésre vágyók 40 százaléka bérlés helyett ezért akár hitelből, de inkább vásárolna magának lakást. Az ő legerősebb ellenérvük nem is a státuszban keresendő, hanem hogy a bérleti díjból akár lakáshitelt is lehetne törleszteni.

Jacoby Márta szerint a bérlakáspiacon működő vállalkozásoknak ezekre a változatos igényekre kellene alternatívákat kidolgozniuk. A bérlemények megfelelő működtetése (lakás vagy akár a lépcsőház karbantartása, a bérlői igények kezelése, rezsidíjak átlátható elszámolása stb.) ma már a piacra lépés alapfeltétele. A Flatco azon van, hogy a lakbérrel szemben a lakáshitel törlesztést preferáló népes csoportot is megszólítsa kedvező pénzügyi konstrukciókkal: bérlőik például a befizetett lakbér 25 százalékát saját lakás vásárlására fordíthatják a lakásépítéssel foglalkozó Metrodom-csoport által forgalmazott lakások vásárlásakor.

Így bizonyos értelemben a bérlés ideje alatt is saját otthon vásárlására takaríthatnak meg a lakók, ami új szemléletet tükröz ebben a szektorban. Reményeink szerint ezzel újabb százezrek számára tudjuk vonzóvá tenni ezt a lakhatási formát

– mondta el az ügyvezető.

