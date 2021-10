Így előzd meg a tragédiát: ezek az eszközök segítenek a megakadályozásában

Nagyon fontos, hogy a légzésfigyelő és a bébiőr is a „kezdőcsomag” része legyen, hiszen ezek a csecsemő életének megmentésében segíthetnek, azonban ehhez a szülők felkészültsége és lélekjelenléte is elengedhetetlen. A Pelenka.hu szakértői összegyűjtötték, hogy mire érdemes figyelni, és mit érdemes tudni ezekről a készülékekről.

Mit tehetnek a szülők?

Többek között a WHO szakmai ajánlásában is az áll, hogy a bölcsőhalál előfordulását csökkenteni lehet a babák háton altatásával. A csecsemők ugyanis mélyebben alszanak hason fekve, ezért könnyebben kialakulhat a légzéskimaradás, különösen a fentebb említett hajlamosító tényezők mellett. Nagyon kell figyelni arra, hogy a szobában ne legyen túl meleg, a babát az alváshoz ne öltöztessük túl, és ne altassuk nagy paplan alatt, ami alá könnyen bekerülhet. Erre még jobban figyelni kell, ha a kicsi egy ágyban alszik a szülőkkel, amit a szakemberek szerint érdemes kerülni. A légzésfigyelő és a bébiőr vagy babamonitor figyel gyermekünkre, így az első hetekben megkönnyíti az összeszokás időszakát és a szülés utáni felépülést, hiszen nyugodtabban hagyhatjuk a kisbabát az ágyában a saját szobájában. Ez a nyugodt pihenés a kicsik számára is előnyös, hiszen, ha az édesanya nyugodt és többet tud pihenni, attól a baba is kiegyensúlyozottabb lesz.

Miért van szükség légzésfigyelőre és bébiőrre is?

Légzésfigyelő eszközökből megkülönböztetünk ágyban használható (érzékelőlapokkal ellátott) és pelenkára csíptethető verziót. A pelenkára csíptethető légzésfigyelő abban az esetben hasznos, ha nemcsak a kiságyban altatjuk a babánkat, hanem például a kertben, utazás során utazóágyban, vagy ha egyszerűen csak szeretnénk őt mindig ugyanúgy biztonságban tudni. Az ágyban használható légzésfigyelők között vannak egy és két érzékelőlapos típusok. Az egylapos verzió tökéletes egy újszülött, vagy kis súllyal, koraszülöttként világra jött csecsemő megfigyelésére, nagyjából fél éves koráig. A szakemberek az eszköz használatát egy éves korig javasolják, így, ha babánk nagyobb termetű, vagy szeretnénk a készüléket fél éves kora után is használni, érdemes a kétlapos típust választani, hiszen ez nagyobb területet "figyel" a kiságyban. Fontos tudni, hogy a légzésfigyelő a matrac alá kerül, így ez önmagában a babáról nem mutat mozgóképet, nem küld hangot a szülőknek, csupán a kisbaba légzését figyeli és riaszt, ha szükséges. A babák hangjának vagy kameraképének továbbítására a bébiőr nevű eszköz szolgál.

A bébiőr figyeli a hanghatásokat és a mozgást a babaszobában, így ezzel tudjuk észlelni, ha a baba ébredezik. Bébiőrből is számos típus létezik, van, ami csak hangot továbbít a szülőknél lévő egységre, és van olyan, ami képet és hangot is, így nem csak halljuk a kicsit, de rá is nézhetünk az éjszaka folyamán. Látjuk, ha esetleg be kell takarni, vagy nagyobb babák esetén, ha esetleg kimászik az ágyából. A hangot továbbító bébiőrnél választhatunk egyirányú verziót, ami a babaszobában keletkezett hangokat továbbítja a szülői egység felé, és olyat is, ami nemcsak a baba hangját továbbítja, hanem szülők is beszélhetnek a babához. Így amíg odaérünk a kiságy mellé, hangunkkal meg tudjuk őt nyugtatni.

Valóban segít a légzésfigyelő?

Légzésfigyelőt abban az esetben is érdemes beszerezni, ha az újszülött esetében nem állnak fent a korábban említett rizikótényezők, hiszen a szülők aggodalmát mindenképpen mérsékelheti az eszköz használata.

Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a szakemberek szerint a légzésfigyelő önmagában nem nyújt megoldást a bölcsőhalál ellen. Ugyanis, ha megtörténik a baj, tehát, ha a csecsemő 15-20 másodpercnél hosszabb ideig nem mozog vagy nem vesz levegőt, azt jelzi az érzékelő, azonban innentől kezdve a szülőknek kell beavatkozni

- hívja fel a figyelmet Kéninger Vivien a Pelenka.hu szakértője.

A légzésfigyelőt az éles bevetés előtt mindenképpen le kell tesztelni a baba nélkül, és vele együtt is. Utóbbi azért nagyon fontos, hogy kiderüljön, hogy az eszköz beállított érzékenysége valóban érzékeli-e a baba legkisebb mozdulatait is

- tette hozzá Kéninger Vivien.

Mit kell tenni, amikor riaszt a légzésfigyelő?

A szülőknek fontos tudatosítaniuk magukban, hogy a légzésfigyelő eszközöknél történhet téves riasztás, azonban amint hangjelzést ad a jelzőberendezés, minden esetben azonnal ellenőrizni kell, hogy mi történt. Riasztás esetén le kell hajolnunk a kisbabával egy magasságba, és pár másodpercig megfigyelni, hogy mozog-e a mellkasa, tehát lélegzik-e. Ha úgy látjuk, hogy a légzésfigyelő valós riasztást adott, akkor egyrészt egyből hívnunk kell a mentőket, másrészt pedig meg kell próbálnunk segíteni a csecsemőn. Ahhoz, hogy ilyenkor tényleg segíteni tudjunk, a baba születése előtt ajánlott elvégezni egy újraélesztő tanfolyamot, ugyanis a kicsi felkapása és ébresztgetése ilyenkor nem elegendő. Nagyon sok múlik a lélekjelenléten, és azon, hogy valóban alkalmazni tudjuk-e a tanfolyamon tanultakat.

A légzésfigyelő és bébiőr használata tehát önmagában nem tudja megakadályozni a bölcsőhalált, azonban abban a segítségünkre lehet, hogy folyamatosan biztonságban tudjuk a gyermekünket, akkor is, amikor másik szobában van, és figyelmeztetést kapjunk, amikor baj van.

Címlapkép: Getty Images