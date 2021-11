Fontos változás jön az iskolákban: erről minden szülőnek tudni kell

Ahogy arról beszámoltak, a portál birtokába került levél szerint az Oktatási Hivatal arra hívta fel az iskolaigazgatók figyelmét, hogy ha december elsejétől a gyerekeket iskolába kísérő vagy onnan hazakísérő szülőnek nem lesz védettségi igazolványa, akkor csak egy kijelölt pontig léphet be az iskola területére. A levélben az is szerepel, hogy eleve csak egy szülő mehet be a gyerekkel vagy a gyerekért az iskolába védettségi igazolás nélkül.

A gyermeket illetve a tanulót köznevelési intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a koronavírus elleni védettségének igazolása nélkül a köznevelési intézmény területére a köznevelési intézmény vezetője által meghatározott pontig léphet be

- idézett a levélből a hírportál.

Hozzátették azt is, hogy a 29/2021 (IX. 19.) Emmi-határozat szerint a tanároktól, diákoktól, iskolai dolgozóktól nem kérnek védettségi igazolványt. Viszont a szülők mellett minden, az iskolába belépő külső személynek fel kell mutatnia valamilyen hazai, uniós, oltási vagy egyéb védettségi igazolást.

Az iskolaigazgató ezenkívül azoknak adhat engedélyt igazolvány nélküli belépésre, akik a hivatalos megfogalmazás szerint „a köznevelési intézmény ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan esemény” következményeinek elhárítását végzik

- mutatott rá a portál.

Címlapkép: Getty Images