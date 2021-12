Itt a rendkívüli kormányrendelet: ez minden pedagógust érint

A rendelet alapján január 3-tól fizetés nélküli szabadságon lesz az a foglalkoztatott, aki december 30-ig az oltást nem veszi fel. Ez a szabályozás azokra a létesítményekre vonatkozik, ahol kötelezően elrendelték az oltást.

Magyarország Kormánya továbbra is az oltás alapú védekezést tartja a leghasznosabbnak, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megengedhessük, hogy oltatlan pedagógusok tömegei tanítsanak az iskolákban.

A pedagógusok oltása azért fontos, mert sok emberrel találkoznak, gyerekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel. Az oltásuk a saját egészségük és mások védelme miatt is fontos. A rendelet azt is rögzíti, hogy emberi erőforrások minisztere – az Operatív Törzs javaslatának figyelembevételével – a foglalkoztatottat mentesítheti a fizetés nélkül szabadság alól. Miniszteri határozat alapján a tanítási év biztonságos megszervezése érdekében az óraadók és a mesterpedagógusok heti óraszáma 20 órára emelhető, a 2022-es esztendőben ugyanakkor óraadóként csak oltott, vagy az oltás alól mentesítő orvosi szakvéleménnyel rendelkező személlyel létesíthető új jogviszony. Köszönjük azoknak a pedagógusoknak, iskolai dolgozóknak, akik éltek az oltás lehetőségével, ezzel is hozzájárultak, hogy az új tanév is személyes, jelenléti oktatással folytatódhasson.

Címlapkép: Getty Images