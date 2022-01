Érdekes számok érkeztek a vidéki bölcsődékről: ezzel számolhatnak a szülők

A bölcsődei ellátás a segítő szolgáltatások egyik alapvető formája, amely iránt az elmúlt években folyamatosan növekvő igény mutatkozik. Ráadásul a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2017. évi szervezeti átalakulás során létrejött minibölcsődék, illetve a családi és munkahelyi bölcsődék iránt is egyre többen érdeklődnek.

Rohamtempóban épülnek az új bölcsődék

A Pénzügyminisztérium, ahogy korábban, úgy tavaly is meghirdette bölcsődei fejlesztési programját, a keretösszege pedig 1,5 milliárd forint volt. A pályázat 2021-es fordulójában is önkormányzatok indulhattak, akik az általuk fenntartott bölcsődéket fejleszteni szeretnék, és új férőhelyeket alakítanának ki. Nézzük is meg, milyen eredményeket hozott a program a vidéki településeken.

A 2021-es adatok szerint az elmúlt 10 és fél év alatt 67 százalékkal nőtt a bölcsődei ellátást biztosító férőhelyek száma, az ellátást nyújtó települések száma pedig a két és félszeresére emelkedett. Míg 2010-ben 326 településen 32 ezer férőhelyen volt biztosított a 3 év alatti gyermekek napközbeni elhelyezése, jelenleg mintegy 850 településen 53400 bölcsődés korú gyermek ellátására kerülhet sor.

A bölcsődei ellátást biztosító férőhelyek számának bővítése folyamatos. Jelenleg 13 ezer új férőhely kialakítása zajlik a már megkezdett bölcsődefejlesztések keretében. A többek között a 2018-ban meghirdetett bölcsődei fejlesztési program folytatásaként 2021. december 1-jéig újból lehetőségük volt a települési önkormányzatoknak pályázatot benyújtani bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek létrehozására összesen 1,5 milliárd forintos keretösszegben, de uniós hátterű fejlesztések is folyamatban vannak.

A nem állami fenntartók részére szóló hazai családibölcsőde-fejlesztési program a családi bölcsődei és munkahelyi bölcsődei férőhelyek kialakítása és fejlesztése érdekében 2021-ben összesen 2,7 milliárd forint célzott pénzügyi támogatásra nyújtottak lehetőséget a központi költségvetésből, uniós forrásokból pedig további bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások létrehozására pályázhattak a fenntartók.

Lássuk, hol és mennyiből zajlottak fejelsztések!

Jászjákóhalma : Huszonnégy férőhelyes, kétcsoportos bölcsőde épül Jászjákóhalmán, mely a tervek szerint idén októberben készülhet el. Az építkezés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 240 millió forintos és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 50 millió forintos támogatásából valósul meg. A fejlesztésre azért volt szükség, mert az utóbbi időszakban növekedett a születések száma a településen, ahol 1991-ben szűnt meg a bölcsőde, és azóta önkormányzati fenntartású intézmény nem volt a bölcsődés korú gyermekek számára, többen a községtől mintegy hét kilométerre levő Jászberénybe hordták kisgyermekeiket.

: Huszonnégy férőhelyes, kétcsoportos bölcsőde épül Jászjákóhalmán, mely a tervek szerint idén októberben készülhet el. Az építkezés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 240 millió forintos és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 50 millió forintos támogatásából valósul meg. A fejlesztésre azért volt szükség, mert az utóbbi időszakban növekedett a születések száma a településen, ahol 1991-ben szűnt meg a bölcsőde, és azóta önkormányzati fenntartású intézmény nem volt a bölcsődés korú gyermekek számára, többen a községtől mintegy hét kilométerre levő Jászberénybe hordták kisgyermekeiket. Csenger : Százhetvenmillió forintból bővítik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei falu bölcsődéjét. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban elnyert támogatásból egy csoporttal és tizenkét új férőhellyel bővül a jelenleg kétcsoportos, huszonnégy férőhelyes intézmény. A Csengeri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő bölcsőde az épületrész működéséhez, a gyermekszoba, a terasz, az udvari foglalkozások megszervezéséhez szükséges felszereléseket kap, gyermekruházatot vásárolnak, valamint akadálymentesítik az épületet.

: Százhetvenmillió forintból bővítik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei falu bölcsődéjét. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban elnyert támogatásból egy csoporttal és tizenkét új férőhellyel bővül a jelenleg kétcsoportos, huszonnégy férőhelyes intézmény. A Csengeri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő bölcsőde az épületrész működéséhez, a gyermekszoba, a terasz, az udvari foglalkozások megszervezéséhez szükséges felszereléseket kap, gyermekruházatot vásárolnak, valamint akadálymentesítik az épületet. Gyomaendrőd : Kétszázhúszmillió forintos uniós támogatásból építettek új bölcsődét tavaly a Békés megyei településen. A 350 négyzetméteres épületben két, összesen 28 gyerekre méretezett csoportszoba kapott helyet; az udvar 300 négyzetméteres, és kialakítottak egy 140 négyzetméteres teraszt is. A beruházással hét új munkahely jött létre. Az intézmény 2021 augusztus 1-jén kezdte meg működését a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya társulási óvoda tagintézményeként. A fejlesztés hiánypótló volt, mivel 2019-ben, mielőtt az építése mellett döntöttek, 24 gyermek felvételét kellett elutasítaniuk helyhiány miatt.

: Kétszázhúszmillió forintos uniós támogatásból építettek új bölcsődét tavaly a Békés megyei településen. A 350 négyzetméteres épületben két, összesen 28 gyerekre méretezett csoportszoba kapott helyet; az udvar 300 négyzetméteres, és kialakítottak egy 140 négyzetméteres teraszt is. A beruházással hét új munkahely jött létre. Az intézmény 2021 augusztus 1-jén kezdte meg működését a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya társulási óvoda tagintézményeként. A fejlesztés hiánypótló volt, mivel 2019-ben, mielőtt az építése mellett döntöttek, 24 gyermek felvételét kellett elutasítaniuk helyhiány miatt. Nagykanizsa : Egy korábban idősek otthonaként szolgáló épületet alakítanak át bölcsődévé a városban, mivel erre a város önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán nyert el mintegy 237 millió forint vissza nem térítendő támogatást. A több éve üresen álló épületben a korszerűsítés során két, összesen 24 kisgyermek számára elhelyezést biztosító csoportszobát és kiszolgáló helyiségeket alakítanak ki. A teljes felújítás részeként új hőszigetelést kap a homlokzat, kicserélik a nyílászárókat, új tető- és lábazati szigetelés készül, az energiahatékonyságot növelő napelemes rendszert telepítenek és a belső tereket is teljesen megújítják. Az udvaron új játékokat helyeznek el, de játéktárolót és ivókutat is kialakítanak. Az új bölcsőde kialakítása várhatóan idén decemberben befejeződik.

: Egy korábban idősek otthonaként szolgáló épületet alakítanak át bölcsődévé a városban, mivel erre a város önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán nyert el mintegy 237 millió forint vissza nem térítendő támogatást. A több éve üresen álló épületben a korszerűsítés során két, összesen 24 kisgyermek számára elhelyezést biztosító csoportszobát és kiszolgáló helyiségeket alakítanak ki. A teljes felújítás részeként új hőszigetelést kap a homlokzat, kicserélik a nyílászárókat, új tető- és lábazati szigetelés készül, az energiahatékonyságot növelő napelemes rendszert telepítenek és a belső tereket is teljesen megújítják. Az udvaron új játékokat helyeznek el, de játéktárolót és ivókutat is kialakítanak. Az új bölcsőde kialakítása várhatóan idén decemberben befejeződik. Miskolc : Felújításra került a város Margaréta bölcsődéje is. A létesítmény felújítására 400 millió forintot költöttek, ennek egy része európai uniós forrásból érkezett. A munkálatok során kicserélték a nyílászárókat, külső homlokzati hőszigetelést és födémszigetelést kapott az épület, korszerűsítették a fűtést, napelemeket telepítettek, és 84-ről 112-re emelték a férőhelyek számát. A tájékoztatás szerint a bölcsőde felújítása öt hónapot vett igénybe.

: Felújításra került a város Margaréta bölcsődéje is. A létesítmény felújítására 400 millió forintot költöttek, ennek egy része európai uniós forrásból érkezett. A munkálatok során kicserélték a nyílászárókat, külső homlokzati hőszigetelést és födémszigetelést kapott az épület, korszerűsítették a fűtést, napelemeket telepítettek, és 84-ről 112-re emelték a férőhelyek számát. A tájékoztatás szerint a bölcsőde felújítása öt hónapot vett igénybe. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye : A bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázat segítségével több városban: Nyírbátorban, Mátészalkán, Fehérgyarmaton, Vásárosnaményban, Demecserben és Máriapócson létesülnek új bölcsődei épületek. Öt helyszínen négy-négy csoportban negyvennyolc gyermeket fogadnak majd az intézmények, Máriapócson pedig kétcsoportos, huszonnégy férőhelyes, teljesen akadálymentesített bölcsődét alakítanak ki. A hat külön projekt keretében megvalósuló bölcsődék tervezése 2020 november elején kezdődött, és az intézmények várhatóan 2022 decemberéig készülnek el.

: A bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázat segítségével több városban: Nyírbátorban, Mátészalkán, Fehérgyarmaton, Vásárosnaményban, Demecserben és Máriapócson létesülnek új bölcsődei épületek. Öt helyszínen négy-négy csoportban negyvennyolc gyermeket fogadnak majd az intézmények, Máriapócson pedig kétcsoportos, huszonnégy férőhelyes, teljesen akadálymentesített bölcsődét alakítanak ki. A hat külön projekt keretében megvalósuló bölcsődék tervezése 2020 november elején kezdődött, és az intézmények várhatóan 2022 decemberéig készülnek el. Komárom-Esztergom megye : A megyei önkormányzat támogató döntésével hárommilliárd forintnyi beruházás valósulhat meg a Terület- és településfejlesztési operatív program keretében, az összeg kétharmadából a bölcsődéket fejlesztik. 11 településen létesülhet bölcsőde, összesen 214 új helyet alakítanak ki. Húsz településen valósulnak meg beruházások, hét helyszínen 623 millió forintból korszerűsítik a csapadékvíz-elvezetési rendszert, Tatán Baj irányába kerékpárút épül, Csém és Kisigmánd pedig az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésébe kezdhet.

: A megyei önkormányzat támogató döntésével hárommilliárd forintnyi beruházás valósulhat meg a Terület- és településfejlesztési operatív program keretében, az összeg kétharmadából a bölcsődéket fejlesztik. 11 településen létesülhet bölcsőde, összesen 214 új helyet alakítanak ki. Húsz településen valósulnak meg beruházások, hét helyszínen 623 millió forintból korszerűsítik a csapadékvíz-elvezetési rendszert, Tatán Baj irányába kerékpárút épül, Csém és Kisigmánd pedig az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésébe kezdhet. Tolna megye : Összesen csaknem kétmilliárd forintos beruházással épülnek bölcsődék Tolna megyében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával közel 150 gyermek számára. A beruházásokra nyolc település nyert százszázalékos támogatást a programból. Tolnán a tervek szerint 457 millió forintos beruházással 2022 végére készül el az új kétcsoportos bölcsőde 24 férőhellyel. A közeli Faddon 132 millió forintért alakítanak ki egy meglévő épületből bölcsődét, ahol 28 gyereket helyezhetnek majd el. Tamásiban 349 millió forintos ráfordítással 24 férőhellyel bővül a város bölcsődéje, Bogyiszlón 8, Madocsán és Tengelicen 7-7 férőhelyes intézmény készül. Pakson 923 millió forintos támogatásból egy korábbi bölcsőde épületét alakítják át 72 férőhelyes intézménnyé, Nagymányokon az óvoda mellé épül új bölcsődei szárny. A 2300 fős völgységi városban a 135 millió forintos beruházásra azért van szükség, mert az utóbbi években két-két százalékkal nő a lakosság száma, a bővülő ipar vonzza a fiatal munkaerőt.

: Összesen csaknem kétmilliárd forintos beruházással épülnek bölcsődék Tolna megyében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával közel 150 gyermek számára. A beruházásokra nyolc település nyert százszázalékos támogatást a programból. Tolnán a tervek szerint 457 millió forintos beruházással 2022 végére készül el az új kétcsoportos bölcsőde 24 férőhellyel. A közeli Faddon 132 millió forintért alakítanak ki egy meglévő épületből bölcsődét, ahol 28 gyereket helyezhetnek majd el. Tamásiban 349 millió forintos ráfordítással 24 férőhellyel bővül a város bölcsődéje, Bogyiszlón 8, Madocsán és Tengelicen 7-7 férőhelyes intézmény készül. Pakson 923 millió forintos támogatásból egy korábbi bölcsőde épületét alakítják át 72 férőhelyes intézménnyé, Nagymányokon az óvoda mellé épül új bölcsődei szárny. A 2300 fős völgységi városban a 135 millió forintos beruházásra azért van szükség, mert az utóbbi években két-két százalékkal nő a lakosság száma, a bővülő ipar vonzza a fiatal munkaerőt. Békés megye: 1,6 milliárd forintnyi támogatást nyert el tizenegy Békés megyei település bölcsődei férőhelyek kialakítására, bővítésére a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében.

A pályázat idén is folytatódik. A 2022-es fordulóban a támogatási összegek is emelkedtek: bölcsőde korszerűsítés vagy meglévő bölcsőde bővítése esetén 240 millió forintra, míg új bölcsőde kialakítása esetén legfeljebb 672 millió forintra pályázhatnak az önkormányzatok.

Ettől is több bölcsődére lenne szükség?

A KSH adatai szerint, az elmúlt néhány évben a 3 éven aluli gyerekek létszáma több mint 6 ezer fővel, közel 280 ezerre nőtt. A kisgyermekek gondozását – elsősorban az anyák – hagyományosan otthoni keretek között, családtámogatási ellátások igénybevétele mellett oldják meg. A napközbeni ellátások igénybevétele szoros kapcsolatban áll a foglalkoztatottság szintjével is. Az elmúlt években folyamatosan bővültek a nők munkaerőpiacra történő visszatérését támogató munkaerőpiaci és szociális intézkedések, előbbire példa a rugalmas munkavégzési formák lehetőségének a növekedése, utóbbira a bölcsődefejlesztések és a nagyszülői gyed bevezetése.

Ezek hatására 2015-től folyamatosan nőtt a 3 éves kor alatti gyermeket nevelő, 25–49 éves nők körében a foglalkoztatottak aránya és ezzel párhuzamosan a bölcsődébe beíratott gyermekek száma is. A tendenciát azonban 2020-ban megtörték a Covid19-cel kapcsolatos korlátozó intézkedések. 2020-ban a járvány miatt az előző évhez képest közel 500 fővel kevesebb, 45,4 ezer gyermeket írattak be a bölcsődékbe.

Persze más gondok is akadnak, mivel a férőhelyek bővülése ellenére továbbra is vannak területi egyenlőtlenségek az ellátásban. A kisgyermekes anyák munkába való visszatérését akadályozhatja a megfelelő, elsősorban helybeni gyermekelhelyezési feltételek hiánya. 2017-től – e problémát is kezelendő – a jelentős szervezeti átalakulás következtében bővültek a kisgyermekek nappali elhelyezésének lehetőségei. A hagyományos bölcsődék mellett létrejöttek a minibölcsődék, illetve a családi és munkahelyi bölcsődék is. Így a bölcsődei szolgáltatás országos lefedettsége, valamint az intézmények kihasználtsága javult az elmúlt évek során, viszont továbbra is léteznek területi egyenlőtlenségek.

A mini bölcsődékben kis létszámú, 7–8 fős csoportokban biztosítanak gondozást a gyermekeknek. A korábbi családi napközik átalakulásával létrejött családi bölcsődék – akárcsak a munkahelyi bölcsődék – szintén alacsony csoportlétszámmal (5–7 fő) működhetnek.

Az ellátások országos lefedettségének és az intézmények kihasználtságának az elmúlt évek során tapasztalt javulása és a jogszabály módosítása ellenére is tetten érhetőek területi egyenlőtlenségek az ellátáshoz való hozzáférés tekintetében. Ugyanakkor azt tapasztalhatjuk, hogy évek óta fokozatosan csökken azon 3 éves kor alatti gyermekek száma, akiknek a lakóhelyén semmilyen formában nem volt hozzáférhető a napközbeni ellátás.

Forrás: KSH

2020-ban az ország 2380 településén, közel 60 ezer gyermek (az érintett gyermekek 21,1%-a) számára nem volt helyben elérhető napközbeni ellátás, ami 4,5 százalékpontos javulás 2017-hez képest. A kapacitások és az igények közötti területi egyenlőtlenségeket jelzi, hogy az elutasítások mellett a működő férőhelyek száma országosan 4775-tel meghaladta a beiratkozott gyermekekét.

Forrás: KSH

A rugalmasabb ellátási formák bővültek a leginkább

Az új intézmények létesítése, a bölcsődék férőhelybővítése, illetve a pályázati lehetőségek jelentősen megnövelték a rendelkezésre álló kapacitásokat. A 2017–2020 közötti időszakban leginkább a rugalmasabb, minibölcsődei ellátást biztosító intézmények száma és az ide beíratott gyermekek létszáma emelkedett. A 2017 és 2019 közötti férőhely-növekedést követően 2020-ban a négyféle bölcsődébe összesen 45 433 gyermeket írattak be, ami közel 500 fővel elmaradt az előző évitől.

Forrás: KSH

A csökkenés elsősorban a koronavírus okozta járvány miatt 2020. március 11-én kihirdetett országos veszélyhelyzettel van összefüggésben. A júniusig tartó időszakban a bölcsődék nem vehettek fel új gyermekeket, illetve sok szülő halasztotta el a beíratást, és home office-ban dolgozva, valószínűleg más módon oldotta meg a gyermeke felügyeletét.

