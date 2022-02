Tényleges életfogytiglant kértek az erőszaktevőre: brutálisan gyilkolta meg a futónőt

A férfit életfogytig tartó fegyházra ítélték első fokon azzal, hogy 35 év múlva bocsátható a leghamarabb szabadlábra feltételesen. A megölt futónő édesanyja azt mondta az elsőfokú ítélet után, hogy reméli, koporsóban jön ki a börtönből a lánya gyilkosa, és tényleges életfogytiglant kap majd másodfokon, írja a 24.hu.

R. Szilveszter a másodfokon eljáró fellebbviteli főügyészség szerint is lényegesen súlyosabb ítéletet érdemel. Arra tettek ugyanis indítványt, hogy utasítsák el a védelmi fellebbezéseket, és tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéljék a férfit.

A 36 éves futónő holttestét egy bozótosban találták meg 2013. szeptember 25-én. A vád szerint az anyukát lemeztelenítették, majd durván bántalmazták, megerőszakolták és megfojtották. Az elkövető ezt követően magához vette az áldozata mobilját és elmenekült.

R. Szilveszter eleinte azzal védekezett, hogy látta, amikor a futónőt egy másik férfi bántalmazza. Azt állította, úgy került a helyszínre a DNS-e, hogy megpróbálta megvédeni a nőt, és közben megsérült. Ezt azonban cáfolta a genetikai szakértői vélemény, az áldozat combján és különböző testrészein ugyanis kizárólag R. Szilveszter genetikai profilja volt kimutatható.

Az ügyész már az előkészítő ülésen is életfogytig tartó fegyházat kért R. Szilveszterre aljas indokból elkövetett emberölés, szexuális erőszak és kifosztás miatt azzal a kitétellel, hogy feltételes szabadlábra bocsátásának időpontja legkorábban 30 év múlva lehet. A férfi azonban nem kötött alkut, végig tagadta a bűnösségét és többször is a kamerába vigyorogva húzta az eljárás alatt az időt. Alighanem bánja már, hogy nem kötött alkut, mert már első fokon is súlyosabb büntetést kapott az előkészítő ülésen felajánlottnál.

A másodfokon eljáró fellebbviteli főügyészség fenntartotta az ügyészi fellebbezést, és arra tett indítványt, hogy utasítsák el a védelmi fellebbezéseket és tényleges életfogytiglanra ítéljék a férfit. Ha a táblabíróság osztja az ügyészség álláspontját, akkor R. Szilveszter élete végéig rács mögött marad.

