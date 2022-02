Tanyán találta meg a boldogságot az ismert rockzenész: ezért mondott búcsút korábbi életének

A mai világban mindenki rohan, nincs idő semmire. Ezért is döntött úgy a fiatal házaspár, hogy nem állnak be a sorba, lassítanak, és megteremtik a maguk hétköznapi kis paradicsomát Jászszentandráson. 2018-ban vették meg a tanyát, és immár igazi vályogházban élnek. Állattartó hobbijuk életmóddá, majd fokozatosan megélhetéssé nőtte ki magát, mára igazi gazdálkodnak nevezhetik magukat.

Ezen a nagyon jó földrajzi fekvésű területen áll Bagdi Attila és felesége, Bagdiné Káli Kitti birtoka. Nagyon megtetszett nekik a bájos kis település, ahová először egy motorostalálkozó okán érkezett a rockzenészként is tevékenykedő, akkor még testnevelő tanár, a hely pedig a nyugalom szigetét jelentette számukra a városi lét után.

Az eredetileg ötezer négyzetméteres területet mára három hektárosra, vagyis harmincezer négyzetméteresre bővítették szorgalmasan az elmúlt négy évben. Eleinte csak a saját maguk ellátására vágtak bele a tollasjószág tenyésztésébe, ajándéknak adták a falubelieknek, kinek mikor, mire volt szüksége. De aztán, ahogy nőttek az igények, kiváltotta a házaspár az őstermelői igazolványt is, és úgy döntöttek, ezentúl eladásra is tartják az állatokat. Manapság már évente 8000-10000 vágócsirkéjük van, és Attila elmondja, hogy a mennyiség helyett a minőségre mentek rá a tanyájukon, igazi tanyasi, háztáji baromfi kapható náluk: tyúkok, gyöngytyúkok, kacsák, libák, fürjek, de nyulat, disznót, birkát is tartanak már, kis mennyiségben.

Az idei évben később indították a baromfikat, mondja Attila kistermelői szakszóval, ami azt jelenti, hogy az állományt február közepétől szerezték be, méghozzá anyagi okokból. Ugyanis olyan magasak a takarmányárak, hogy nem volt mindegy, mennyi ideig kell etetniük a tollasjószágot.

A fajtamegőrzés a célunk, ezért is tartunk magyar fajtákat, a gödöllői génmegőrző központból hozzuk a speciális fajtákat jövőre, lesz például rackajuhunk. És további innovációként gyümölcsöst telepítünk, olyan fákat,amelyek bírják az itteni talajt: szilvát, meggyet, birset, és mivel optimisták vagyunk, néhány őszibarackot is elültetünk, bár tudom, nem sok esély van arra, hogy megmaradnak

- sorolja Attila.

A szabadban tartott gyöngytyúkok és kendermagos tyúkok szép környezetben, ideális körülmények között nevelkednek, ami a húsukon is érződik: hamisítatlan gasztroélményt nyújt a belőlük készített étel. A prémium minőségű, jó tanyasi madárnak és egyéb jószágoknak nagy a keletje, a szabadban kapirgálnak, legelnek, idilli az életük, mondhatni. A falusiak együtt élnek a jószággal, gondoskodnak róla, és jól tudják, hol a helye a haszonállatoknak, amellett, hogy nagyon fontos, hogyan tartják őket, az ember szempontjából is.

Az állatszeretet gyerekkorába nyúlik vissza, a nagyszülőknél, a kicsiny Mezőgyánon fertőzte meg a vidéki élet szépsége és szeretete.

A nagyszülőknél volt lábasjószág is, tartottak tehenet, tyúkot, kacsát, ahogy az vidéken akkoriban szokás volt, sőt, majd’ minden háznál így van ez most is. Mintha megállt volna az idő, ott 20 év elmaradás biztos van az ország többi részéhez képest, ami még vonzóbbá teszi és tette számomra azt a paradicsomi kis falut. Olyan volt az nekem gyerekként, mintha Fekete István Tüskevárába csöppentem volna, ahol városi gyerekként megtanulhattam a mindennapok gyakorlati dolgait, amihez józan paraszti ész kell, az állatokkal, a növényekkel való törődést is. Állandóan a határban voltam, és akaratlanul is magamba szívtam a vidék szeretetét

- meséli Attila.

Az állattartás családi hagyomány nálunk, keresztapámnak struccfarmja van a közelben, jövőre összedolgozunk majd egymással, hogy minden igényt kielégíthessünk. Itt vidéken igény van a minőségi gasztrofesztiválokra is, jövőre tervezzük a falu első kakasszépségversennyel egybekötött pörköltfőző versenyét. Büszke vagyok a településre, Jászszentandrás a szarvasgomba fővárosa megtisztelő címet is viseli, és reméljük, a tanyasi baromfiknak is híre megy majd

- teszi hozzá Attila.

Az álmaink szép lassan megvalósulnak. A feleségem most ikreket vár, hamarosan szül, így végre teljes lesz a család. Most újítjuk fel a tanyán álló régi vályogépületet, ami korábban istállóként szolgált, de végre kiköltözünk, mert nem volt jó a kétlaki élet, a házunk is itt van, nem messze a tanyától, de mégis minden reggel ki kellett ide jönnünk, de ez hamarosan megváltozik.

Tervezik a gyümölcsfatelepítést egy támogatói program segítségével, de homoktövis termesztésével már most is foglalkoznak 9 hektáron, a Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezet keretein belül készítenek 100 százalékos gyümölcsmustokat.

A mi gyümölcsmustjainkban egyáltalán nincs víz, a legnagyobb százalékban teszünk homoktövist az országban a levekhez, 10 százaléknyit. Nagyon szeretik az emberek, ami abból is látszik, hogy az ilyen termékeknek azért elég borsos ára van - nem a haszon miatt, hanem mert sokban van a megtermelése - , mégis mindig elfogynak a piacokra vitt termékek. Egy háromliteres gyümölcslé (alma-homoktövis, alma-cékla-homoktövis, alma-ribizli-homoktövis) 2500-2700 Ft között mozog. De készítünk a gyümölcsökből lekvárokat, gyümölcsvelőt, szörpöt, őrleményt is, full egészségesek, se tartósítószer, se cukor nincs bennük, egyedül a lekvárban van valamennyi.

A Covid a zenélésnek is betett

A sokoldalú farmer tizenhárom éve zenél-énekel rockegyüttesükben, az Anonym Rockband-ben, és örömmel tölti el, hogy egyre több helyre rendszeresen visszahívják őket, motorostalálkozókra, gasztronómiai fesztiválokra. Ahogy mindenben, itt is az elhivatottság volt a fontos, a semmihez sem fogható csoda, hogy visszahozták a rockzenét az emberek szívébe.

Egy tál babgulyásért is szívesen mentünk, ha hívtak minket, és megyünk most is. Igaz, most a Covid bekavart, a zeneipart rendesen megviselte a járvány, mi sem jártunk fellépésekre. De most már változik a helyzet, és sorre jönnek a fesztiválok, motorostalálkozók, rendezvények, amelyekne felléptünk. Például az itteni Taréj fesztivált idén harmadszor rendezik már meg, mi is fellépünk, és szervezőként is aktívan részt veszek az előkészületekben. Lesz főzőverseny, élőállat-szépségverseny, koncertek, bemutatók, pálinkamistra és kóstolás a Jászsági Pálinka Lovagrend jóvoltából. Még odébb van a fesztivál, szeptember második hétvégéjén lesz, de már készülünk rá.

Mintatanyájukkal megmutatnák az érdeklődőknek az önellátó életmódot

Mintatanyát terveznek létrehozni, ahol bemutathatják az embereknek a tanyasi létformát, amivel megszerettetik és közelebb hozzák hozzájuk az önellátást, a fenntarthatóságot. Aki kedvet kapna, hogy kipróbálja ezt az életet, annak azállást is biztosítanak majd.

Ha valaki nem is lesz teljesen önfenntartó, mint mi, de azt is megmutatnánk, hogyan termelhet minimális helyen sok mindent, amivel egy családot is kiszolgálhat, egy kis mikrokertben, akár az erkélyen. Ez a jövő szerintünk, és mi amellett, hogy bemutatnánk a módszereket, tanácsot is adnánk, milyen talajba mit érdemes vetni, mikor és hogyan, és az állatartást is megtapasztalhatnák az ide kilátogatók

- összegezte terveiket Attila, megmutatva az életérzést és elhivatottságot, ami miatt kialakították a maguk kis földi paradicsomát vidéken.

Címlapkép, fotók: Bagdi Attila

