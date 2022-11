Ezt rengeteg kutyatartó nem tudja: így többnyire ingyenes a kezelés az állatorvosnál

​A Midi és a Maxi csomagok tartalmazzák a baleset miatti állatorvosi kezelést, a betegség miatti állatorvosi kezelést, illetve a baleset miatti elpusztulással összefüggő költségtérítés is. Ha például Midi csomagot kötünk kutyánkra, és több baleset is éri egy biztosítási évben az állatot, akkor egy balesetből eredően az állatorvosi kezelésre maximum 70 000 Forint kerül kifizetésre, és éves szinten maximum 140 000 Forint. A Maxi csomagnál pedig éves szinten akár 200.000 Forintot is téríthet a biztosító.