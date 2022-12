Gyász: elhunyt Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember

Szabó György, a bükki füvesember életének 94. évében, családja körében, bükkszentkereszti otthonában hunyt el, 2022. december 4-én. A szomorú hírről lánya, Lopes-Szabó Zsuzsa számolt be.

Szomorú feladatom, hogy tudassam a világgal, hogy édesapám, a világ számára Gyuri bácsi eltávozott közülünk az angyalok világába. December 4-én vasárnap este otthonában, nyugodtan, megbékélt lélekkel elaludt. Mellette voltam, fogtam a kezét. Kérte, vigyem haza. Mondtam, indulunk, amikor készen vagy. 6 óra után nem sokkal későbbre készült el. Amit tudok, tőle tanultam. Nemcsak a gyógynövényeket: azt is, hogy kell kanállal enni és felvenni a cipőmet. Apának is olyan volt, mint füvesembernek: türelmes, nagylelkű, segítőkész, melegszívű és határozott. Hiányát semmi nem fogja pótolni, sem az én, sem az önök életében. Szelleme, tanításai, tudása viszont örökké fognak élni, amíg emlékezünk rá - és még annál is tovább. Kérem, őrizzék meg őt jó emlékezetükben

- írta a család közleményében Lopes-Szabó Zsuzsa.

Mindenki Gyuri bácsija a róla készült, nemrég bemutatott portréfilmben azt mondta, „halál ellen nincs orvosság, de az odáig vezető út szép is lehet”, és ezt az utat, azaz az életünket, az egészségünket gondoznunk kell. Az ősök tudását, a történelem vészterhes ideiben is megőrizte nekünk és amikor kellett és lehetett, elővette azt és a kezünkbe adta. De ennél többet is tett: gyógyulni vágyók ezreinek fogta is a kezét a bajban, megrendíthetetlen hittel és tenni akarással.

Az áprilisi születésnapi köszöntőjében arra a kérdésre, hogy ha visszatekint az életére mit tenne másként azt mondta, hogy „semmit, hisz nem érdemes bánkódni azon, amin nem lehet változtatni”. Egy ország bánkódik most, Gyuri bácsi, még akkor is, ha tudjuk, hogy szép, teljes életet kapott a gondviseléstől. Tudjuk, hogy örült annak, hogy beteljesíthette feladatát, mert felrázta az embereket, és ráébresztette őket arra, hogy az egészségük a legnagyobb kincs, amire nagyon kell vigyázni. Ígérjük, vigyázunk rá, ahogy a ránk hagyott tudását is igyekszünk megőrizni és továbbadni.

Gyuri bácsi, nyugodjon békében!

