Ezt rengeteg kutyatartó rosszul tudja: kedvencünk imádja, pedig tilos neki ilyenkor adni

Karácsonykor hajlamosak vagyunk túlenni magunkat, és azt gondoljuk tévesen, hogy kedvenceinknek is jót teszünk azzal, ha a szeretetünket azzal fejezzük ki, hogy kicsivel több falatot adunk nekik, mint hétköznapokon. A kicsivel több ugyanis sokszor sokkal több lesz, ami az elhízáson túl egyébként is nagyon veszélyes lehet, ha a karácsonyi maradékból teszünk pár finomságot eléjük. Érdemes odafigyelni arra, hogyan óvhatjuk meg házi kedvenceinket a bajtól az év végi ünnepek alkalmával, különös tekintettel a szilveszteri zűr- és hangzavarra, amit rosszul viselhetnek az állatok.

Tilos a túletetés karácsonykor is!

Rengetegen elkövetik azt a hibát, hogy a karácsonykor túletetik házi kedvenceiket, vagy olyan ínyencségeknek gondolt ételekkel kínálják meg, amelyek számukra akár mérgezőek is lehetnek. A kutyusoknak jut az ünnepi asztalról bőven a finom falatokból, melyekhez viszont nincsenek hozzászokva, így az megterhelheti az emésztőrendszerüket.

A kutyák, akárcsak az emberek, mind egyediek és egyéniségek, így természetesen előfordulhat, hogy amit az egyik kutya gond nélkül elfogyaszthat, az a másik ebnél allergiás reakciót válthat ki. Ezért is nagyon fontos, hogy kedvenceink igényeire odafigyeljünk. Korábban itt részletesen leírtuk, mi az, amit soha ne adjunk házi kedvenceinknek.

Vannak olyan ételek, amelyeknek az adása néhány éve még magától értetődő volt, kutyáknak, cicáknak is adták a szerető gazdik, mert nem tudták, hogy árthatnak vele. Ha például a kutya rosszul volt, nem evett, egyszerűen tejet adtak neki, és a természetre bízták a dolgot, főleg faluhelyen. Ez persze sokszor bejött, mivel az állatok immunrendszere is dolgozik, de sokszor sajnos nem segített, és utána már késő volt a szomorkodás. Valójában nem is javasolják a szakemberek, hogy tehéntejet adjunk akár az ebnek, akár a macskának.

Sosem javasolt hirtelen nagy mennyiségű táp adása, főleg nem a stresszes időszakokban. Ezt tartsák szem előtt a gazdik, nehogy hirtelen kelljen rohanni az állatokkal az ügyeletre. Soha ne adjunk csokoládét, édességet, xilittartalmú süteményeket, zsíros, olajos nehéz maradékokat kedvenceinknek, még ha elsőre úgy is tűnik, odavannak értik, és előszeretettel habzsolnák. Nem javasolt a mazsola, a szőlő és a hagyma sem, valamint az erősebb fűszerezésű húsételek. Amire pedig kiemelten figyeljünk akár benti, akár kinti kutyusról vagy cicusról van szó, az az, hogy mindog legyen előttük friss víz, és lehetőleg ne fagyos vagy hideg legyen

- sorolta a karácsony veszélyeit kérdésünkre Dr. Kórik Csilla állatorvos.

Mi a helyzet a csontfogyasztással?

A kutyák szeretik a csontot, de nem minden csont tesz jót nekik. Vannak, akik szerint a kutya életének elengedhetetlen része a csontrágcsálás, míg mások annyira aggódnak, hogy egyáltalán nem mernek csontot adni a kutyájuknak. Az igazság, ahogy máskor, itt is valahol középen található.

A nyers csont kiváló táplálékkiegészítő lehet kedvencünk számára, fogyasztása nemcsak megengedett, de bizonyos előnyökkel is jár. Azt persze fontos tisztázni, hogy csakis ellenőrzött helyről származó állati csontot adhatunk kutyánknak, így elkerülve bármilyen bakteriális vagy vírusos megfertőződést.

Első lépésként a kiskutyák a tenyésztőnél (ha nyersen táplálja őket) már az alomban 5-6 hetes koruktól rendszeresen kaphatnak egy-egy velős csontot. Ez elsősorban a rágásra tanítja őket, de remek elfoglaltság is nekik.. Megenni ugyanis nem tudják, viszont módszeresen, szépen megtanulják lerágni róla a húst, és ügyesen kieszik belőle a velőt. Csak arra figyelj, hogy ne hagyd bent náluk sokáig, mert elszaporodhatnak rajta a baktériumok. Természetesen ugyanígy ne hagyd bent sokáig náluk a rágókákat vagy a szárított marhafület sem. A sok baktérium megterhelheti a picik emésztőrendszerét

- mondta el kérdésünkre Böszörményi Andrea kisállat-dietetikus.

Értékes tápanyagforrás a csont

A csont tele van esszenciális vitaminokkal, ásványi anyagokkal és aminosavakkal. Kiemelkedő a kalcium, magnézium és foszfortartalma, A-, D- és E-vitaminnal is bőven el van látva, illetve esszenciális zsírsavakat biztosít az eb számára. A porcszövet 50%-ban kollagént tartalmaz, ami segít megóvni az eb csontjainak, porcainak, ízületeinek, inainak és szalagjainak épségét.

Ha velőscsontot adsz kedvencednek, a napi vas- és rézbevitelét is növelheted, de mértékkel adagold ezt az ínyencséget, mert a velő zsírtartalma nagyon magas.

Így add a csontot a kutyának

Általános ökölszabály, hogy csak akkora csontot adj kedvencednek, amit nem tud egészben lenyelni, így megelőzheted a fulladásveszélyt. A szakértők a kutya fejénél nem kisebb csontokat ajánlják, ezek nem tudnak egészben lecsúszni a torkán.

Csontot kizárólag nyersen etessünk, és kerüljük a csöves csontokat. Sokan nem tudják, de a főtt és a sült csont nem biztonságos, mivel a hőkezelés hatására megváltozik a szerkezete, és szilánkosra törhet. Fontos, hogy minél több hús legyen a csonton, soha ne adjunk nekik tisztán csak csontot. A csonton lévő hús ugyanis védi a beleket, a gyomorfalat, és abban is segít, hogy ne legyen túl kemény a széklet

- javasolja a kisállat-dietetikus.

Óvjuk kedvenceinket a szilveszteri stressztől

A karácsonyi időszak stresszes lehet a kis kedvenceinknek, főleg ha ezek az állatok kint alszanak. A petárdák és tűzijáték fényei, hangjai nagyon meg tudják rémíteni őket, ilyenkor előfordulhat, rosszullét, ájulás, szökés. Ha pedig a robbanóanyagokkal közvetlen kapcsolatba kerülnek, égési sérüléseket is okozhat náluk

- hívta fel a figyelmet a szilveszter nem kívánatos következményeire Dr. Kórik Csilla állatorvos.

Vannak olyan állatok, amelyek jól tűrik a szilveszteri ünneplés okozta zajokat, fényeket, de sajnos sokkal több az ellenpélda. Ilyenkor a legjobb, ha zárt, meleg, biztonságot nyújtó helyen vannak, hogy ne tehessenek kárt magukban és a környezetükben a nagy ijedtségben. Az állatok elszökhetnek a nagy riadalomban, ilyenkor a fagyos hideg és az autók jelentenek rájuk veszélyt. A stressz miatt akár magukban is képesek kárt okozni, rombolni, tombolni.

Így akadályozzuk meg, hogy elszökjenek

Az állatartónak a felelőssége, hogy megakadályozza kutyáját a szökésben. Ha kint tartja az állatot, ellenőrizze a kennelt, a kerítést, nincs-e rajta valamilyen rés, vagy nem tudja- e félelmében átugrani az állat. Ha ez megtörténhet, olyankor inkább a lakésban biztosítson a számára helyet, és legyen a közelében. Hiszen sokszor annyira megrémülnek az állatok, hogy azt sem nézik, merre indulnak neki a nagyvilágnak, ilyenkor többször szaladnak autók alá is, és elpusztulnak a balesetben.

Akadályozzuk meg, hogy ilyenek történjenek. Ha kint van az állatunk, akkor is legyen viszonylag zárt, kinti fényektől/hangoktól zárt helyen. A kerítést, illetve a kennelt ellenőrizzük, jól zár-e, nincs-e rajta folytonossági hiány. Ha az állatkánk benti környezetben is nagyon fél, stresszel, vannak különböző szorongásgátló készítmények, amelyek ilyenkor a segítségünkre lehetnek, ebben bármelyik állatorvos segíthet, de állat patikákban is kaphatóak

- ecsetelte az állatorvos.

Az erős hang- és fényhatások miatt megrémült, kerítésen átmászó, menekülő állatok az utcán olyan környezetbe kerülnek, amely számukra idegen és veszélyekkel teli, így gyakran válnak autóbaleset áldozatává, vagy olyan távolságra menekülnek otthonuktól, hogy képtelenek oda visszatalálni.

Az állatvédők ezért figyelmeztetnek arra, hogy érdemes az állatokban lévő mikrochipek adatait ellenőriztetni az állatorvosnál, hogy a gazdák személyes adatai helyesen vannak-e regisztrálva. Emellett legyen az állatokon nyakörv a gazda telefonszámát tartalmazó bilétával.

Érdemes már néhány nappal szilveszter előtt a kutyákat pórázon sétáltatni, valamint mérsékelni a hosszú sétákat ebben a néhány napban. A nagyon félős kutyáknak kérhető gyógynövényes nyugtatószer is, amely segít átvészelni ezt az időszakot. A kertben tartott állatok esetében fontos gondoskodni arról, hogy biztonságos, zárt helyen legyenek, érdemes még a kerti kutyákat is beengedni legalább az előszobába vagy a garázsba és jó, ha a gazda otthon marad erre az időre, nem hagyja magára az állatot. A láncra kötés nem megoldás, hiszen egy rémült kutya akár meg is fojthatja magát.

Volt már több szökési eset, elütött kutyus, cica komoly sérülésekkel. De olyan is előfordulhat, mikor egy idős kutyus ismert szív- vagy légzőszervi betegségben szenved, és a szilveszteri zajok, fények okozta stressztől a tünetei felerősödhetnek. A kezelés pedig mindig sokkal többe kerül, mint a megelőzés, arról nem is szólva, hogy a beavatkozás olykor már csak megkésve történhet meg

- foglalta össze Dr. Kórik Csilla a tapasztaltakat.

A macskák szorongása kevésbé nyilvánvaló, de a sok résztvevős, hangos szilveszteri vendégség komoly stresszt jelenthet a benti macskák számára is, rájuk is érdemes odafigyelni.

Fontos: súlyos bírságot kap a gazdi, ha kiszökik a kutya

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény módosítása már 2021. január 7-én életbe lépett, az állattartási szabályok megszegéséért kiszabható büntetések összege azóta jelentősen megemelkedett.

Vidéken is 450 000 Ft az állatvédelmi bírság, ha a kutya kiszökik

Huskytartókra is 450 000 Ft az állatvédelmi bírság, ha a kutya kiszökik

Menhelyi kutyák befogadójára is 450 000 Ft az állatvédelmi bírság, ha a kutya kiszökik

Minden kutyatartóra, vidéken és városban is 450 000 Ft az állatvédelmi bírság, ha a kutya kiszökik

Nem mentség, hogy a kutya "szökős fajta"

Nem mentség, hogy vidéken, városban lakunk

Ezen felül a kiszökött kutya tartója fizeti a kutya által okozott kárt

Az egyik ügyemben most tartunk kb. 300 000 Ft kártérítésnél (a kutya sérülést okozott egy másik kutyának, és az orvosi ellátás ugye...) Sajnálatos, hogy 2022-ben még vannak, akik számára a fentiek rendkívüli bejelentések, osztotta meg Facebook-oldalán Dr. Nagy Csilla jogász ezeket a fontos tudnivalókat.

A jogalkalmazónak van lehetősége mérlegelni, és az állatvédelmi törvény szerint állatvédelmi bírság alkalmazása mellett vagy helyett a hiányosságok pótlására kötelezni a gazdát. Minden esetben pontosan megviszgálják az eseményt és a körülményeket, azt, hogy milyen mértékben és hogyan mulasztott az állattartó. Ha mondjuk példának okáért nem megfelelően gondoskodott arról, hogy az állat ne szökhessen ki a területről, más körülmény hiányában hatszoros szorzót alkalmaznak, vagyis a bírság mértéke 6x75ezer forint, azaz 450ezer forint lesz.

