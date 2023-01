Figyelmeztet a gyermekorvos: még most kell beoltatni a kicsiket, mert késő lesz

Póta György szerint bár influenzajárványról még nem beszélhetünk, folyamatosan nő az esetszám. Közben az RSV is terjed a gyerekek között, ami korábban csak a koraszülött, éretlen tüdejű csecsemőknél okozott súlyos tüneteket, most viszont egyre több gyermek szorul miatta kórházi ápolásra.

Póta György szerint az oltást még most is érdemes beadatni, mert bár emelkedik az esetszám, influenzajárványról még nem beszélhetünk. A házi gyermekorvos szerint amikor már "a fél ország beteg", nem fog segíteni az oltás. A vírusfertőzésnek vannak egyértelmű tünetei: fejfájás, láz, gyengeség, izomfájdalom. Ha valaki ilyet észlel, pihenjen, csak lázcsillapítóra és C-vitaminra van ilyenkor szükség, írja az atv.hu

Eddig az átlagos gyógyulás ilyen betegségeknél egy hét, 10 nap volt, most viszont ezek elhúzódhatnak akár 2-3 hétig is.

Közben az RSV is terjed a gyerekek között. A vírus korábban csak a koraszülött, éretlen tüdejű csecsemőknél okozott súlyos tüneteket, most viszont ez a korosztály kitolódott, és egészséges újszülötteket is megbetegít az RSV.

Ügyeleti rendszer: új szabályok

Életbe lépnek az új szabályok az ügyeleti rendszert illetően, egy párhuzamos rendszer alakul ki, ami szakmailag helyes. Póta György szerint ugyanis eddig úgynevezett vegyes ügyeletek működtek, amelyekben a szakembereknek olyan eseteket kellett ellátniuk, amilyenekkel esetleg korábban soha nem foglalkoztak. Az új rendszer arra jó, hogy ahol eddig nem volt ügyelet, ott most ez megoldódik, de sokat kell majd utazni az orvoshoz, ez sokakat kényelmetlen helyzetbe hoz.

Ha ez bejön, az ország jelentős részén megszűnnek a délután 4 óra utáni rendelési idők, ami szintén kényelmetlen, mert sokan így munkaidőn kívül csak ügyeletre tudnak majd menni a problémájukkal

- tette hozzá a gyermekorvos.

