Ilyen kutyákat vesznek a tehetős magyarok: méregdrága, de nem való mindenkinek

Egyre nagyobb a kutyatartók körében az olyan kutyusok tartásának a divatja, amelyek eredetileg hidegebb éghajlaton voltak őshonosak, és aktív munkakutyaként élték a mindennapjaikat, ahol egyik helyről a másikra télen, a hatalmas hóban kizárólag csak szánon lehetett eljutni, amit a kitartó, strapabíró, "hóálló" kutyák húztak. Ennek megfelelően a tartásuk is körültekintést és megfontolást igényel, még inkább, mint a már elterjedt, itthon is meghonosodott fajtáké. Az alaszkai malamut, a szibériai husky, a samoyed az itthon legismertebb fajták, de a szánhúzó kutyák népes csoportjához tartozik a grönlandi kutya, a japán akita és 2018 óta a kanadai szánhúzókutya is. De mit kell mindenképp szem előtt tartanunk, ha ilyen kutyát szeretnénk, és milyen költségekkel számolhatunk? Stefán Helga, a szánhúzó fajtamentés egyik elkötelezettje és az Összefogás a Szánhúzókért Közhasznú Alapítvány munkatársa segített válaszaival.

HelloVidek: Mennyire ismertek és keresettek itthon a filmekből jól ismert, hűséges és csodaszép szánhúzó kutyafajták?

Stefán Helga: A szánhúzókutyák tartása itthon rendkívül divatos lett. Kevesen tudnak ellenállni a kék szemű huskyknak, a robosztus malamutoknak vagy a maci samoyedeknek. Sajnos éppen ez lett a vesztük. A fajta ugyanis felkészülést, következetességet igényel, és nem való mindenkinek

A szánhúzók, mint tudjuk, északi kutyák, és teherhordásra használták őket, meglehetősen zord körülmények között, nem társállatok, hanem haszonállatok voltak. Rendkívüli szabadságvágyuk van, és nagyon-nagyon kíváncsi állatok. Ez a két tulajdonságuk ösztönzi őket a szökésre. Lefárasztás nélkül bezárni egy szánhúzót vétek, és egyúttal veszélyes is, hiszen bánatukban és unalmukban mindenféle elfoglaltságot kitalálnak maguknak, ami a gazdi számára rendkívül kellemetlen meglepetés lehet, amikor hazaér.

Mi az, amivel mindenképp számolnia kell a kutyatartónak, ha ilyen kutyát választ?

Nem kevés történet kering felásott kertekről, felszecskázott kerti bútorokról, kibelezett kanapékról... Egyúttal állandóan mehetnékük van, ezért rendszeresen sportolni, kirándulni, de legalább naponta hatalmas sétákat kell tenni velük. Mindezt természetesen ősztől tavaszig tehetjük, nyáron megpihenhet kutya és gazdája egyaránt.

Tartásukhoz elengedhetetlen az úgynevezett "husky-biztos" kerítés, ami legalább két méter magas, nem lehet megmászni, és betonalappal rendelkezik.

Fontos tudnunk azt is, hogy ők nem szeretnek egyedül lenni. Nagyon erős a falkához ragaszkodás iránti igényük, ezért ha normál munkarendben dolgozunk, és egész napra egyedül kell hagyjuk otthon, kutyatársat szoktunk ajánlani, hogy kedvencünk ne legyen magányos. Ha egyedül tartunk szánhúzót, tovább fokozzuk a szökésre való hajlamát, arról nem beszélve, hogy egyedül sokszor sírnak, ami szánhúzó esetében farkasvonyításhoz hasonló üvöltést jelent, és ez hosszú távon elviselhetetlen a szomszédok számára.

Végül meg kell említeni a vadászösztönüket. A kisállatok a szánhúzók közelében komoly veszélyben lehetnek, még általunk megfelelően elzártnak hitt helyekre is könnyedén bejutnak a zsákmány reményében.

Ezt tegyük, ha szánhúzót találunk az utcán Sajnos a szánhúzó kutyák és keverékeik természetüknél fogva hajlamosabbnak bizonyulnak a szökésre, kalandozásra, mint a többi kutyafajta. Falkaösztönük, kalandor természetük hamar felébred bennük, ha unalmasnak tartják megszokott környezetüket, nem érzik jól magukat lakhelyükön, vagy valami egyszerűen felkelti az érdeklődésüket a kapun kívül (másik kutya, macska, mókus, stb). Emiatt kijelenthetjük, hogy szánhúzót találni könnyű, ugyanakkor ezek tudatában gondolnunk kell arra is, hogy az utcán lődörgő eb nem feltétlenül kidobott kutya, sőt, valószínű, hogy valaki valahol nagyon is keresi. Mindenképpen törekedjünk az eredeti gazda megtalálására.

Kiknek ajánlhatóak egyáltalán ezek a rendkívül nagy mozgásigénnyel bíró kutyák?

Ajánljuk mindenkinek, aki szeret kirándulni, futni, biciklizni. És nem ajánljuk azoknak, akik inkább otthon töltik szabadidejüket. Ahogy az igényeiknél írtuk, a szánhúzókat mozgatni kell, ha kerti szoborként kitesszük őket, szökni, vonyítani, rombolni fognak.

Milyen a hazai szánhúzókutyák állománya, mit kell róla tudni?

Sajnos az utóbbi néhány évben nagyon-nagyon rossz a helyzet. Rendkívül sok szánhúzókutya, főleg husky él az országban, a szaporítók tevékenységének köszönhetően. Pár ezer forintért bárkinek odaadják a kis kék szemű kölyköket, akiket túl korán – sokszor már 6 hetesen – elszakítanak az anyjuktól, testvéreiktől. A kölykök sokszor betegek, hiszen a szülők nincsenek szűrve, és a korai elszakítás miatt viselkedési problémákkal küzdenek majd. A “vásárlók” többsége sem felkészülten választja a fajtát, eltelik néhány hónap, jönnek a problémák (szökés, dominancia), szélnek eresztik a kutyát, vagy jobb esetben költözésre, “családi problémákra” hivatkozva keresnek új gazdát. A szaporítók által eladott kölykök nagyrésze a fajtamentésnél és más menhelyeken köt ki, vagy elüti az autó, mert folyton az utcát járja, de sokszor vadászok lövik ki a csatangoló kutyákat.

Milyen speciális tartási igényeik vannak? Mennyivel drágább a tartásuk – ha az egyáltalán - , mint a többi kutyafajtának, mondjuk egy labradornak?

Ami a tartásuknál költségtöbbletet jelent, az a jól bekerített kert. Betonalapú, legalább 2 méter magas kerítést igényel az átlag kutya, de néhányan ezt is átugorják, átmásszák. A többi költségük nem magasabb, mint egy labradornak. Egy felelős állattartónak minőségi étellel, kullancs elleni védekezéssel, esetleges állatorvosi költségekkel kell számolnia.

Ha valaki ilyen kutyát szeretne, kihez, hová forduljon, és milyen „adottságokkal” rendelkezzen a gazdi?

Az egyik lehetőség az örökbefogadás. Jelenleg nagyon sok fiatal és energikus kutya keres gazdát nálunk. A legtöbbjüknél épp az a probléma, hogy kisállatok mellé nem merjük adni őket, vagy a gazdajelöltnek nincs megfelelő kerítése. Idős emberek is sokan szeretnének szánhúzót, de nekik a fiatal, sportos kutya már általában nem való, viszont idősebbeket szívesen adunk az ő otthonukba is.

Az alapítvány honlapján (www.szanhuzoalapitvany.hu) minden gazdakereső kutya megtalálható fényképekkel és rövid leírással. Az adatlapjuknál egy kérdőívet találunk, melynek kitöltése után mi le tudjuk leszűrni, hogy a kiválasztott kutyus illik-e a leendő gazda életmódjához. Ha nem, akkor próbálunk olyan kutyust ajánlani, aki alkalmas lehet, illetve, ha úgy látjuk, hogy sem a gazdának, sem a kutyának nem tenne jót az örökbefogadás, természetesen azt is megmondjuk. Egy fiatal kutya jó eséllyel 12-15 évig elkíséri az embert. Ez hosszú idő, és nekünk fontos, hogy a kutyának a legjobb helyet találjuk meg, valamint a felkészületlen gazdákat is szeretnénk megkímélni egy rossz döntéstől.

Ezután jön a személyes találkozó, és a környezettanulmány. Kert esetében ellenőrizzük a kerítést, kaput, és hogy megfelelő biztonságban lesz-e az új lakó az örökbefogadónál. Ha minden rendben van, oltva, chipezve, ivartalanítva, féregtelenítve, illetve bőr- és szívféregre szűrve adjuk a kiválasztott kutyát örökbe.

A másik lehetőség, hogy a leendő gazdi megkeresi valamelyik kennelt, és ott jelentkezik valamelyik következő alomból származó kölyökre.

Mennyibe kerülnek itthon ezek a szánhúzó kutyafajták?

Nálunk fix anyagi vonzata nincs az örökbefogadásnak, de szerencsére a gazdák támogatnak minket egy egyösszegű adománnyal ilyenkor, hiszen az 1%-on és az adományokon felül gyakorlatilag nincs más anyagi forrásunk. A tenyésztők esetében ez az ár változó 250000-350000 Ft környékén mozog.

A szibériai huskyt és az alaszkai malamutot vagy épp a japán akitát a nagyközönség valamennyire ismeri, több filmben is sztárszereplők voltak ezek a kutyafajták, de miben más vagy hasonló mondjuk a samoyed vagy épp a grönlandi kutya?

Mára a samoyed is igen ismert és elterjedt nálunk is, egyre népszerűbb, a hófehérsége és bozontossága miatt nagyon sokan keresik őket.

Egy szánhúzót is lehet akár lakásban is tartani?

Sokan szeretnék lakásban is tartani őket, ami nem kizáró ok, viszont ilyen esetben elvárás, hogy ne maradjon egész napra egyedül. Legalább hat óránként biztosítani kell számukra egészségügyi sétát, és ez minden kutyafajtára igaz! Tévhit, hogy nincs szükségük napközben sétára. A gazdik többsége azzal érvel, hogy "a mi kutyánk simán kibírja egész nap", ami igaz is, hiszen nagyon igényes a tisztaságára minden kutya, csak amellett, hogy egészségügyileg káros, lelkileg is megvisel minden kutyát az egyedüllét.

Ha valaki otthonról dolgozik, vagy valaki mindig van otthon, örömmel adunk lakásba is kutyát. Amúgy is a benti-kinti tartást támogatjuk, tehát ahol kert is van, ott is ajánljuk, hogy engedjék be a kutyát, ha otthon vannak, hiszen ők is a családhoz tartoznak.

A szánhúzók alkalmasak házőrzőnek is, és ami még fontosabb, vihetők-e kisgyermek mellé játszópajtásnak?

Nagyon jóindulatú, barátságos kutyák. Kedvesek, gyerekekkel játékosak, és másik kutyával együtt is lehet őket tartani, sőt annál boldogabbak, minél nagyobb a nyüzsgés körülöttük. Viszont házőrzésre tökéletesen alkalmatlanok, nem ugatnak, és boldogan beengednek bárkit.

Tenyészszemlék 2023-ban is lesz bőven tenyészszemléje ezeknek a különleges kutyafajtáknak, ahol bárki közelebbről megismerkedhet velük. Itt minden kutyabarát megtalálja az összes vonatkozó helyszínt és időpontot.

Címlapkép: Getty Images