Ezt rengeteg kutyatartó nem tudja: súlyos árat fizethetsz, ha nem veszed észre a jeleket

Egyre több kutyatulajdonos találkozhat a jelenséggel, hogy kedvence indokolatlannak tűnő szokatlan tüneteket produkál, ami miatt állatorvoshoz kell vinnie az állatot. Sokszor el sem tudjuk képzelni, mi állhat a háttérben, a diagnózis hallatán pedig elkerekedik a szemünk: allergia. Hogyhogy? Kutya vagy macska is lehet allergiás? Bizony, sőt, ahogy az embereknél, így náluk is egyre gyakrabban fordul elő ez a diagnózis. A kisállatok allergiás megbetegedéseiről Dr. Kórik csilla állatorvorvost kérdeztük.

HelloVidék: Milyen allergiája lehet a kutyusoknak, cicusoknak? Hogyan alakulnak ki ezek az allergiák, mi lehet az oka, ha van ilyen?

Dr. Kórik Csilla: A kutyák, macskák, csakúgy, mint az emberek, szenvedhetnek allergiás megbetegedésben. Az allergia oka lehet étel, de lehet külső ok is (pl. poratka, cserebogár, bármilyen pollen, gyógyszerek, vakcinák stb...). A kutyák és macskák allergiás sejtjei (pl. a hízósejtek) nagyrészben a bőrben találhatók, így náluk, ha allergiás panaszok lépnek fel, az nem (vagy csak nagyon ritkán) szénanátha lesz, mint embernél, hanem bőrtünetek jelentkeznek. Ennek az állatok egyedi érzékenysége az oka, sajnos nem lehet előre tudni, melyik állatka lesz allergiára hajlamos.

Milyen jellemző tünetekre figyeljünk, hogyan lehet kiszűrni, észrevenni, ha netán baj van?

Jellemző allergiás (atópiás) tünet lehet a szőrhullás, a bőr korpázása, vakarózás, mancsrágás/nyalogatás, fülrázás, bűzmirigy begyűlése, szánkázás (amikor az állat a hátsó felén húzza magát), kötőhártyagyulladás. Ha a kutyus hirtelen allergizál be valamire (anafilaxiás reakció), akkor a tünetek is hirtelen és erőteljesen jelentkeznek, mint például: fejrázás, erőteljes vakarózás, fej dörzsölése, duzzadt fej (szem, orr, pofa), akár légzési nehézségek is előfordulhatnak.

Mikor forduljunk mindenképp orvoshoz? Milyen tünetek esetén?

Az utóbb leírt tünetek (fej duzzanata, azaz vízilófej, légzési nehézségek) a veszélyesek, ilyenkor azonnali ellátásra van szüksége az állatnak, nehogy a hirtelen kialakult anafilaxiás reakció életveszélyessé váljon. Az általános allergiás tüneteknél is javasolt orvoshoz fordulni, de azok nem akut panaszok, nem azonnal kell cselekedni.

Mit tegyünk, ha mondjuk ételallergiája van az állatnak? Hogyan járjunk el, mit kaphat enni, mi az, amire figyeljünk?

Az ételallergia viszonylag gyakori Magyarországon. Ilyenkor mindenkinek általában a csirkeallergia jut eszébe és már alapból nem ad az állatának csirkehúst tartalmazó tápot. A csirkeallergia valóban gyakori gond hazánkban a kisállatok körében, de csak azért, mert gyakran fogyasztjuk a csirkehúst. Minél gyakrabban fogyaszt egy kutya/macska csirkét, annál könnyebben ki tud alakulni ellene allergia.

Ha valóban ételallergiája van az állatunknak, akkor a megoldás az eliminációs diéta, azaz az allergént bármennyire kis mennyiségben tartalmazó összes tápot, eleséget ki kell vonni az állatka étrendjéből. A hatás 4-6 hét múlva várható csak látványosan. Lehetséges egyből speciális hypoallergén jó minőségű tápokkal/konzervekkel indítani az eliminációs diétát.

Milyen plusz költségekkel számoljon, akinek a kutyusa étellargiás?

A plusz költség a hypoallergén táp, ami valóban magasabb árfekvésű lehet, ha az ember jó minőségű gyógytápot szeretne venni az kedvencének. Illetve hypoallergén jutalomfalatok.

Gondolom, léteznek az étellargián kívül egyéb allergiák is.

Fent már említettem a nem étel okozta allergiákat. Ezek, ha pl. pollenre érzékeny az állat, akkor szezonálisan jönnek elő. Ilyenkor érdemes kerülni az allergénnel való találkozást, de ha ez kikerülhetetlen (pl.poratka), akkor a kutyáknak, macskáknak is kell/lehet szedni antihisztamint, allergia elleni gyógyszert.

Mennyire súlyos gond kutyánál, macskánál az allergia, jár-e plusz teendőkkel, új életformával?

Az allergia nagyon súlyos formákat is tud ölteni, ha elhanyagoljuk az esetet és nem foglalkozunk vele. Durva bőrpanaszok, szőrhiány, sebek, bakteriális, gombás fülgyulladás, bűzmirigy-tályog alakulhatnak ki. Az anafilaxiás reakció már önmagában súlyos dolog. Sok állat vakcinák vivőanyagára allergiás. Gyakran kérjük ezért a gazdikat, bármi allergiás reakciót észlelnek, azonnal jöjjenek vissza.

Járhat teljes életmódváltással az allergia, főleg egy ételallergia, ami ugye rákényszeríti a kutyust és a tulajdonost egyaránt a monoproteines táp adására.

Milyen számban, arányban érinti őket manapság az allergia? Ha nagy mértékben, mi lehet ennek az oka?

Elég gyakori az allergiás panasz mostanában. Ennek oka nem teljesen ismert, de összefüggésbe hozható azzal, hogy sok az érzékeny, túltenyésztett kutyus, de ha valakinek keverék kutyusa van, ő sem lehet biztos abban, hogy az ő állatának nem lesznek ilyen panaszai. Ahogy mi, emberek is egyre több mindenre leszünk érzékenyek, úgy az állataink is.

Megelőzhető-e, hogy allergiás legyen a házi kedvenc? Hogyan?

Szerintem nem. A gazdi annyit tehet, hogy alkalmazkodik a helyzethez, és kezelteti a kedvencét szükség esetén, ahogy fentebb már részletesen említettem.

Hogyan változtak 2023-ra a állattartás mellett a kezelési költségek?

Jelentősen nőttek a kisállatok kezelési költségei 2021-hez képest már tavaly ősszel, azóta komolyabb emelés a legtöbb állatorvosnál nem tötént, de a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök beszerzési ára azóta is emelkedett, ezzel pedig közvetve tarmészetesen a kezelés költsége is, ami ezeket a tételeket pluszban tartalmazza. Minden rendelőben más-más árak vannak, de az biztos, hogy a 2021-es áraikhoz képest legalább 20-30 százalékkal mindenütt nőttek, az ország teljes területén a kisállatok kezelési költségei. De ezen túl az áruházakban is magasabb áron adják a hordozókat, a tápokat, fekhelyeket, tulajdonképpen mindent.

Diagnosztikai és kezelési költségek 2023-ban egy jól felszerelt, vidéki állatkórházban:

Vizsgálati díj általános (kutyáknál, macskánál): 16000 Ft

Vizsgálati díj általános, ortopédiai, neurológiai: 20100 Ft

Vizsgálati díj ügyeleti pótlékkal: 30000 Ft

Hétvégi pótlék 7000 Ft

Rutin vérvizsgálat: 15500-19500 Ft

Kullancs eltávolítása: 4500 Ft

Célzott, szervi ultrahang: 13300 Ft

Hasi ultrahang: 20000 Ft

Szív ultrahang: 20400 Ft

Röntgen felvétel és értékelése két irányból: 21200 Ft

Kis kombinált oltás kutyáknak: 17300 Ft

Nagy kombinált oltás kutyáknak: 27700 Ft

kombinált oltás macskáknak: 17300 Ft

Leucosis elleni oltás macskáknak: 17400 Ft

Műtéti beavatkozások kutyáknál (betegségtől és a kutya méretétől, súlyától függően: 150.000-300.000 Ft

Kórházi napi tartásdíj: 4300 - 8500 Ft

Fizioterápia: 9000 Ft/alkalom

Hidroterápia: 9000 Ft/alkalom

