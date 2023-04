Újabb fejlemények a lelőtt farkasról: vétlen családon ütöttek rajta a kommandósok

A húsvéti hétvégén ütöttek rajta a rendőrök a jeladós svájci farkas kilövésével gyanúsított férfin egy borsodi településen, de elsőre rossz helyen „kopogtattak”, számolt be róla a Blikk. Nagyszombaton Katona Erzsébet vacsorához ült le az egész családdal, mikor elkezdtek dörömbölni az ajtón. N. György Nyíregyházán él a családjával, de számos földterülettel és ingatlannal is rendelkezik.

Valamit elrontottak annak idején, mert a népesség-nyilvántartóban az szerepel, hogy az én házamban, az én címemen lakik. Így az összes szolgáltatótól és más helyekről is a postaládámba dobják be a leveleit. Próbáltam ezen változtatni, beszéltem a jegyzővel is, de egyelőre nem történt semmi változás – dohogott munkatársunknak Katona Erzsébet.

A valóság az, hogy N. György hétvégi házához az épület mögötti földúton lehet felmenni, légvonalban néhány száz méterre állnak egymástól.

Ránk törtek a kommandósok a lelőtt farkas miatt. Húsvétkor, szombat este az egész családdal éppen vacsorázni készültünk, itt volt a lányom, a vejem és a hétéves kisunokám is, amikor hirtelen elkezdtek dörömbölni az ajtón, hogy itt a rendőrség, azonnal nyissuk ki. Teljesen megdöbbentünk, aztán mutattak egy igazolványt, amit a sötétben nem is láttunk, de megtudtuk, hogy Gyurit akarták itt elkapni. Aztán persze, felvilágosítottam őket, hogy téves a házszám

- mesélte a filmbe illő jelenetet a 70 éves asszony, aki nem hiszi, hogy a férfit akkor csak „egyszerűen” kihallgatni akarták volna. Annál ugyanis jóval nagyobb erőkkel érkeztek a portára.

Az általa említett Gyuri a családjával Nyíregyházán élő, de számos földterülettel és ingatlannal is rendelkező N. György, aki a gyanú szerint végzett a svájci farkassal.

Mivel a kerítés be volt zára, a kommandósok egy létrát nekitámasztva ugráltak be a telekre, aztán Erzsébetet kérték meg, hogy engedje ki őket. A ház előtt állítása szerint 5-6 autó parkolt, gépfegyver is volt náluk. A malőr után végül megtalálták a keresett férfi házát.

A Blikk úgy tudja, hogy N. György az elmúlt években a közeli erdőséget felvásárolta, illetve rendszeresen vadászott is a környéken. Egyik vadásztársa azt mondta a lapnak a férfi állapotáról, hogy

maga alatt van szerencsétlen, azt felelte, nagyon megviseli a kirobbant botrány, kellemetlenül érzi magát.

A farkas tetemét speciális kutyákkal keresik.

Címlapkép: Getty Images