Jól halad a felépülése: visszamegy iskolájába tanulni a bőnyi késelő diák áldozata

Ott akarta hagyni az iskoláját a bőnyi késelő diák áldozata, de tanárai és diáktársai visszacsábították a tinédzsert - írja a Blikk.

Napra pontosan egy hónappal az országos felháborodást kiváltó események után, szerda reggel kihallgatták a nyomozók azt a 12 éves kislányt, akit az osztálytársa késelt meg a Győrhöz közeli kistelepülés, Bőny általános iskolájában április végén - tudta meg a Blikk. Mint írják, értesüléseik szerint Horváth Mirellának a Győri Rendőrkapitányság épületében, videóhívás útján kellett felelevenítenie az átélt borzalmakat. A lapnak a diáklány édesapja beszélt a részletekről, aki lánya mellett lehetett a meghallgatása során is.

El tudott mondani mindent, ami persze megviselte, de majd valahogy túllépünk rajta. Készültünk rá lelkileg, de azért így is elsírta magát, hiába erős, egy ilyen traumát nem lehet ennyi idő alatt feldolgozni. Fizikálisan szerencsére már jól van, mentálisan viszont még érződik rajta a megrázkódtatás. Rendszeresen járunk vele pszichológushoz, aki segít neki a feldolgozásban

– mondta el a lapnak a lány édesapja.

Ahogy a portál írja, Mirella a történtek után azonnal kijelentette, hogy soha többé nem szeretne visszamenni abba a suliba, de most úgy tűnik, változtat a döntésén.

Az anyukájával bementek az iskolába, ahol beszéltek a tanárnőjével és az igazgatóval is. Nagyon támogatóak a gyerekek is, mindenki várja vissza, ezért mégis úgy döntött, hogy visszamenne közéjük. Persze már néztem neki más intézményeket is, de így nem lesz rá szükség. Legkésőbb szeptembertől biztosan, de még az is lehet, hogy már jövő héten visszatér. Szerencsére szépen tud mozogni, a varratokat kiszedték, és a röntgenfelvétel is jó lett

– tette hozzá az édesapa.

Címlapkép: Getty Images

