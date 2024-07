Kiderült, mire vágynak a magyarok: erre van szükségük a hosszú és boldog élethez

Mitől érezzük boldognak, tartalmasnak az életünket? Az NN „Longevity” kutatássorozatában erre keresi a választ, hiszen ahogy egyre tovább élhetünk, úgy lehet szükségünk egyre újabb élettervezési stratégiákra. Az eredmények szerint a boldogság egyik legfőbb forrását a kapcsolatok adják: a magyarok rendkívül családcentrikusak és fontosnak tartják, hogy minél több időt töltsenek a barátaikkal most és a jövőben is.

Családi körben és barátok közt – a boldog élet letéteményesei a társas kapcsolataink. A magyarok több mint 56 százaléka szerint a hosszú és tartalmas élethez nélkülözhetetlen minél több időt tölteni szeretteinkkel – derül ki a biztosító nyolc országban, köztük Magyarországon rendszeresen végzett kutatásából.

Ebből a szempontból a család az egyik legfőbb örömforrás a válaszadók 87 százaléka számára, és több mint kétharmaduk (69%) ügyel arra, hogy elegendő időt töltsön a barátai körében.

Az ember igényli a törődést, így a társas kapcsolatokban érezni akarjuk: van, aki odafigyel ránk, ha baj van, és van, akivel megoszthatjuk örömeinket, aggodalmainkat. A magyar válaszadók fele ebből a szempontból szerencsésnek tartja magát: minden második válaszadó állította, hogy van ilyen támogató kapcsolata, legyen az családtag vagy barát.

Mivel július 30-a a barátság világnapja, érdemes külön megnézni, hogyan állunk ezen a téren Magyarországon. Ami a barátkozást és a társas kapcsolatokat illeti, kifejezetten barátkozó nép vagyunk: a megkérdezettek 29 százaléka kötött új barátságot az elmúlt egy évben, 37 százalékának egy héten belül volt közös programja baráttal, és nagyjából minden ötödik válaszadó töltötte a nyaralást is barátaival.

Sikeres öregedés barátokkal

A statisztikák szerint 1990 óta hét évvel emelkedett Magyarországon a születéskor várható átlagos élettartam (ami 2023-ban 76,5 év volt) – ezért is válik egyre fontosabbá az életünkben a Longevity, vagyis hogy miként készülünk fel arra, hogy a plusz életéveket is minél jobb körülmények között tölthessük el.

Tudományosan sikeres öregedésnek nevezik azt, amikor az évek múlásával javul, de legalábbis az elvárásainknak megfelelően alakul az életminőségünk, amikor azt mondhatjuk saját magunknak: „elégedett vagyok az életemmel”. A sikeres öregedés szempontjából is fontosnak tartjuk a társas kapcsolatokat és találkozásokat: a 45 évnél idősebb, de még nem nyugdíjas válaszadók 40 százaléka szerint ez kell az egészség és az anyagi biztonság mellett, hogy jól érezzük magunkat életünk során.

Az orvostudománynak és a technológiai fejlődésnek köszönhetően egyre hosszabb életre van kilátásunk. Ez önmagában remek lehetőség, viszont kihívást is jelent, hiszen gondoskodnunk kell róla, hogy ne csak hosszabban, hanem jól is éljünk a jövőben is. Ezért fontos az öngondoskodás, a fizikai és mentális egészségünk megőrzése

– mondta Holló Bence, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója.

Ennyire önzetlenek vagyunk

A család és a barátság nemcsak közös élményekről, hanem segítségnyújtásról is szól, ha baj van. A magyarok a barátságban kétszer olyan szívesen adnak, mint kérnek, ami a személyes és az anyagi segítséget egyaránt illeti. A válaszadók több mint kétharmada mind személyesen, mind anyagilag támogatná családtagját, ha az rászorulna (71% és 67%).

Az önzetlenség bizonyítéka ellenben, hogy viszonzást csak egyharmaduk várna családtagjától, és valamivel kevesebben (29%) várják el, hogy anyagilag támogassák őket a családtagok szükség esetén. A valóságban erre még ennél is ritkábban került sor. A megkérdezettek 17 százaléka kapott kölcsön egy hónapon belül családtagtól vagy baráttól, mert hó végén kifutott a pénzéből, illetve minden tizedik válaszadó gondoskodott személyesen valamelyik családtagjáról vagy barátjáról.

Címlapkép: Getty Images

