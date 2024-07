Kiderült, mitől szorongnak a magyar gyerekek: nincs könnyű dolguk, segítségre szorulnak

Még egy hónap és újra be kell ülni az iskolapadba, itt az ideje a ráhangolódásnak. A felkészülés azonban elsősorban nem azt jelenti, hogy megvásároljuk a következő évi tanszereket, sokkal inkább arra kell időt és energiát fordítani, hogy a gyermekek lelkileg és mentálisan is felkészüljenek az új kihívásokra. A nyaralás, szabadság után a szülőknek sem könnyű visszarázódni a hétköznapokba, a gyerekeknél pedig nem ritka, hogy szorongás, félelem jelentkezik, különösen a leendő elősöknél, de a nagyobbaknál sem biztos, hogy zökkenőmentes a váltás.

Dr. Bohács Krisztina, a kognitív képességek fejlesztésével foglalkozó intelligenciakutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője ad tippeket ahhoz, hogyan könnyíthetik meg a családok a tanévkezdést a gyerekek számára, milyen módszerekkel oldható fel az esetlegesen tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek is a tanévkezdés okozta stressz.

Tartsuk formában az agyat!

Ismerős helyzet lehet a legtöbb szülő számára, hogy mintha a szeptemberi iskolakezdésre a nyári szellő az összes megszerzett tudást kifújta volna a csemete fejéből. Természetesen senki nem szeretné gyermekét a szünidő alatt naponta elvégzendő iskolai feladatokkal terhelni, hiszen a nyár a jól megérdemelt pihenés ideje, de néhány hasznos, mégis szórakoztató ötlettel, formában tartható az agy.

– fogalmazta meg az intelligenciakutató. De egy kis odafigyeléssel el lehetne kerülni a nyári agyleszívást.

Egy erdőben vagy parkban tett séta serkenti a vérkeringést, ami javítja a gondolkodási folyamatot, mivel több oxigén jut az agyba. A természetben fedezzük fel a színeket, a levelekben, csigaházakban, virágfejekben rejlő geometriát!

Naplóírással a tudatosságot, az IQ-t is növeljük, fokozzuk az érzelmi intelligenciát, javítjuk a memóriát és a koncentrációt, serkentjük a kreativitást és a kommunikációs készséget.

A sütés-főzés is rengeteg fontos információra tanítja a gyerekeket, a táplálkozástól, a mértékegységek használatán keresztül az időbeosztásig, sőt a művészi tálalásig. Ha sikerül megkedveltetnünk velük ezt a kreatív alkotótevékenységet, az a gyerekek önállóságának növekedését eredményezheti.

Az okostelefon sem mindig átok, megkérhetjük gyermekünket, hogy dokumentálja a nyarat, készítsen fényképeket, videókat, vágjon filmet a családi nyaralásról. Tervezze meg az utazást online eszközök, költségvetési platformok segítségével.

Ne az utolsó napokra időzítsük a nyaralást!

Sokszor tapasztalom, hogy a családok igyekeznek kihasználni a szünidő minden pillanatát, és szinte a nyaralásból esnek be a gyerekek az iskolába. Ebben az esetben nincs idő arra, hogy elég figyelmet szenteljenek az iskolakezdés lelki folyamataira, a felhőtlen családi együttlét utáni, átmenet nélküli, hirtelen jelentkező kötöttségek nagy mértékben megnehezíthetik az indulást, a visszaszokást a hétköznapok rutinjába. Az utolsó hétnek már mindenképp érdemes az átállásról szólnia. Akár ilyenkor is be lehet szerezni a tanszereket, hagyjuk, hogy a gyerek válassza ki azt, ami tetszik neki, a gyerekszoba, a ruhatár felfrissítése is segítheti a ráhangolódást.

– hívja fel a figyelmet a szakértő.

Villanyoltás!

Szinte minden családban jellemző, hogy nyáron kitolódik a lefekvés ideje. "Ez természetesen nem probléma, ha nem kell reggel korán kelni, de az utolsó hetekben már érdemes fokozatosan visszaállni a tanév közbeni alvási rendre, hiszen az iskolakezdés fárasztó lehet a kisgyerekeknek. Augusztus 20-a után már mindenképpen ragaszkodjuk a 9 órás villanyoltáshoz" – mondja Dr. Bohács Krisztina.

Iskolakezdés akadályok nélkül?

Minden szülő arra vágyik, hogy gyermeke problémamentesen vegye a megmérettetéseket, boldogan és felszabadultan járjon iskolába. Sokszor abban bíznak a szülők, hogy a figyelem területén észlelt problémákat, a barátkozásnál észlelt kudarcokat, a nehézkesebb számlálási képességet, a nem megfelelő ceruzafogást, a hallott szöveg nehézkes megértését vagy az instrukciók, kérések nehézkes kivitelezését a gyermek majd „kinövi”. De a legtöbb esetben ez nem így történik!

– figyelmeztet a szakember.

Az iskolaéretlenségnek valós oka van, ezeket alapos méréssel fel kell tárni! Az eredmények alapján ma már pontosan megállapítható, hogy egy kisgyermeknél melyek azok az alap kognitív képességek, amelyek fejlesztésre, megerősítésre szorulnak. Egy jó program ráadásul a kisgyermeknek sem teher, hanem játék, felfedezés és a végén pedig hatalmas sikerélmény. Bárhogy is alakul az indulás, a legfontosabb a szülő támogató jelenléte!

– hívja fel a figyelmet az iskolérettségi vizsgálatok és az iskolaelőkészítő programok fontosságára Dr. Bohács Krisztina.

